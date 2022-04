Madrid konkurriert mit Miami als Zufluchtsort für Lateinamerikaner und ihr Geld

Metropolis Building on the corner of Gran Via and Calle Alcala with long exposure

Antonio Ledezma, ehemaliger Bürgermeister von Caracas, scherzt, dass er manchmal vergisst, dass Madrid nicht die Hauptstadt Venezuelas ist, aus der er vor fünf Jahren geflohen ist. „Jedes Mal, wenn ich fahre oder einen Bus nehme, treffe ich wahrscheinlich zwei oder drei andere Venezolaner“, sagt er über die spanische Hauptstadt. „Es ist ein bisschen seltsam, aber das fühlt sich für mich manchmal wie Sabana Grande an“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf einen der Hauptboulevards in Caracas.

Obwohl Lateinamerikaner seit langem in Spanien Arbeit suchen - oft in schlecht bezahlten Jobs wie Reinigungskräften, Kellnern oder Baustellen -, haben die Turbulenzen der Region in den letzten Jahren zu einem Zustrom prominenter und wohlhabender Exilanten geführt. Jetzt konkurriert die spanische Hauptstadt Miami als Zufluchtsort für Lateinamerikaner und oft auch für ihr Geld , so Neuankömmlinge und andere, die ihnen dienen.

Ledezma und mehrere andere hochkarätige Oppositionspolitiker aus Venezuela sind in Madrid gelandet, nachdem sie vor der repressiven Regierung von Nicolás Maduro geflohen waren. Andere wohlhabende Lateinamerikaner haben ebenfalls begonnen, ihr Geld aus Ländern zu bewegen, in denen die Wähler kürzlich linke Präsidenten gewählt haben, darunter Mexiko im Jahr 2018, Peru letztes Jahr und zuletzt Chile, wo Gabriel Boric im März sein Amt als jüngster Präsident antrat das Land. Boric setzt sich dafür ein, die chilenische Gesellschaft egalitärer zu gestalten.

Die Antwort in Spanien scheint darin bestanden zu haben, den roten Teppich zu erweitern. Als Ledezma im November 2017 in Madrid ankam, wurde er vom damaligen Präsidenten der spanischen Regierung, Mariano Rajoy, empfangen, der ihm sofort die spanische Staatsangehörigkeit anbot. Ledezma lehnte das Angebot ab, aber viele andere Lateinamerikaner, insbesondere die Reichen, beantragen oder haben die spanische Staatsbürgerschaft erhalten. Einige haben das sogenannte goldene Visum erhalten, das Spanien im Gegenzug für die Ausgabe von mindestens 500.000 Euro oder etwa 550.000 USD für eine Immobilie gewährt hat.

Spanien erlaubt Lateinamerikanern, die Staatsbürgerschaft nach zwei Jahren legalen Aufenthalts zu beantragen, was kürzer ist als die normale Anforderung von 10 Jahren Aufenthalt für andere Nationalitäten oder fünf Jahre für Flüchtlinge.

„Spanien war wirklich sehr großzügig gegenüber den Venezolanern, öffnete Türen weit und gab ihnen viele Möglichkeiten, hier einen legalen Wohnsitz zu erhalten“, sagte Jorge Neri, ein Venezolaner, der ein Medienunternehmen in Madrid hat.

Für wohlhabende Lateinamerikaner habe Madrid in letzter Zeit auch bessere Investitionsmöglichkeiten geboten als Miami. „Ich denke, Madrid hat sich über Miami konsolidiert, auch weil die Preise in Miami gestiegen sind“, sagte er.

Gilberto Carrasquero, ein venezolanischer Unternehmensberater, ist einer der vielen Lateinamerikaner, die eine Immobilie in Miami verkauft und in Madrid gekauft haben. In seinem Fall eine Wohnung im Viertel Salamanca, in der venezolanische und mexikanische Immobilienentwickler ganze Gebäude gekauft und renoviert haben.

„Als Venezuela in eine Krise geriet und wir anfingen zu gehen, schien Miami der natürliche Ort zu sein, genau das, was ich getan habe, aber in Wirklichkeit fühlt sich Madrid jetzt viel mehr wie zu Hause an“, sagte Carrasquero, der sich um die spanische Staatsbürgerschaft bewirbt.

Derzeit sind in Spanien rund 200.000 Venezolaner offiziell registriert, aber Experten sagen, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher ist , da in den nationalen Statistiken Spaniens nicht diejenigen enthalten sind, die keinen offiziellen Wohnsitz haben oder illegal in das Land eingereist sind. Laut einer im Jahr 2020 veröffentlichten Studie ist etwa ein Viertel der lateinamerikanischen Migration nach Spanien illegal.

Die Venezolaner sind zu den wichtigsten neuen Siedlern in Spanien geworden, und ihre Zahl wird nach Angaben der spanischen Regierung trotz der strengen Reiseblockade aufgrund der Pandemie im Jahr 2020 erneut um mehr als 50 Prozent steigen.

Aber Neri sagte, sie sehe jetzt auch mehr Menschen aus anderen lateinamerikanischen Ländern, viele von ihnen machten sich Sorgen über die „linke Politik“, die die Region durchzieht. Kolumbien könnte das letzte Land sein, das sich in diese Richtung neigt, mit Präsidentschaftswahlen im Mai, bei denen Gustavo Petro, ein ehemaliger linker Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá, der Favorit ist. Petro hat eine klare Botschaft an die Reichen: Zahlen Sie mehr Steuern.

Bruna Denegri Iglesias, eine peruanische Immobilienmaklerin, die seit 18 Jahren in Madrid lebt, sagt, dass ihre peruanische Kundschaft seit Juli, als der linke Pedro Castillo zum Präsidenten gewählt wurde, um mehr als das Fünffache gestiegen ist.

„Es gibt Leute, die Madrid als Notlandung sehen, also wollen sie sofort eine Millionen-Euro-Wohnung kaufen, einen Wohnsitz bekommen und dann möglicherweise zu etwas Besserem und Größerem ziehen, wenn sie tatsächlich die meiste Zeit hier verbringen“, sagte er. Peruaner machen jetzt mindestens 80% ihrer Kunden aus, sagte er, während es in der Vergangenheit „Monate gab, in denen ich keinen einzigen Anruf aus Peru erhalten habe“.

Die Pandemie schränkte die Mobilität erheblich ein, aber die jüngste Aufhebung der Reisebeschränkungen hat es vielen privilegierten Lateinamerikanern ermöglicht, zu einem Lebensstil mit mehreren Haushalten zurückzukehren, wobei Madrid zu ihren Zwischenstopps gehörte.

Dani Levinas, ein Argentinier, der den Vorstand der Phillips Collection, einem Kunstmuseum in Washington, leitet, teilt seine Zeit zwischen der US-Hauptstadt Miami und Madrid auf, wo er vor sechs Jahren eine Wohnung gekauft hat.

Levinas sagte, er erwäge, zum ersten Mal in Madrid zu leben, nachdem er Arco besucht hatte, einer Kunstmesse, die viele lateinamerikanische Künstler und Sammler zusammenbringt. „Persönlich fühle ich mich aufgrund des Lebensstils und der Kultur Madrids jetzt viel wohler als in Miami“, sagte er. „In Madrid lebe ich in der Nähe von acht Theatern, sodass ich jede Woche eine andere Show sehen kann, ohne ein Taxi nehmen zu müssen, und solche Möglichkeiten gibt es in Miami nicht.“

Lateinamerikaner haben auch ihre geschäftliche Präsenz in Madrid schnell ausgebaut. Sie haben Gewerbeimmobilien und Hotels gekauft, darunter die Fünf-Sterne-Villa Magna aus Rosenholz, die im vergangenen Oktober nach einer von ihren mexikanischen Eigentümern finanzierten Renovierung ihre Türen wiedereröffnet hat. Einige Unternehmer bringen auch ihre eigenen lateinamerikanischen Mitarbeiter nach Madrid.

Obwohl Spanien mit einer hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat, hat seine Regierung auch erkannt, dass jedes Jahr Hunderttausende neuer Einwanderer benötigt werden, um die alternde Bevölkerung des Landes auszugleichen und Arbeitskräftemangel in einigen Schlüsselsektoren zu vermeiden.

Im Januar eröffnete César Figari sein drittes peruanisches Restaurant in der spanischen Hauptstadt. Sie beschäftigt 45 Mitarbeiter, alle aus Lateinamerika . Mehr als die Hälfte sind Landsleute, darunter neun, an die Figari eine Wohnung mietet, nachdem sie ihre Arbeitsvisa in Spanien gesponsert haben. Zunehmend, sagt er, komme seine Kundschaft auch aus Lateinamerika.

„Ich wollte mehr Menschen in Madrid dazu bringen, die peruanische Küche zu entdecken, aber jetzt bediene ich auch viele Menschen, die keine Einführung in unsere Gastronomie benötigen“, sagte er.

Im März 2021 verließen die 27-jährige Milagros Visintin und ihr Partner Buenos Aires, um nach Madrid zu gehen, wo sie einen Job bei der spanischen Tochtergesellschaft von Metro, einem deutschen Einzelhändler, fand, nachdem sie zuvor für Walmart in Argentinien gearbeitet hatte.

Im letzten Jahr sind auch acht Freunde ihres Universitätsabschlusses nach Madrid gezogen. Argentiniens finanzielle Probleme, einschließlich des sinkenden Wertes seiner Währung, haben dazu geführt, dass „die Zahlen nicht mehr summieren, wenn Sie dort eine Geschäftskarriere machen wollen“, sagte Visintin. Er begrüßt auch Madrids vergleichsweise niedrige Kriminalitätsrate. „Als Frau würde ich jetzt nachts in Buenos Aires niemals öffentliche Verkehrsmittel nehmen“, sagte sie.

Ledezma, ehemaliger Bürgermeister von Caracas, sagte, er sei immer noch entschlossen, Maduro zu stürzen, aber er sei nun auch bestrebt, weniger privilegierten Venezolanern zu helfen, sich in Madrid niederzulassen. „Natürlich habe ich mich in Madrid sehr willkommen gefühlt, aber die Frage ist, ob Venezolaner, die Fahrrad fahren, um hier Essen zu liefern, auch in Ordnung sind“, sagte er. „Während ich hier bin, möchte ich auch meine Solidarität mit denen zeigen, für die diese Migration wirklich ein großer Kampf war.“

