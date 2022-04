Kein Wasser, kein Essen und das Chaos in Huancayo aufgrund der Gewalt, die durch den Stillstand von Transportern und Landwirten ausgelöst wurde

Die Firma Sedam Huancayo berichtete am vergangenen Freitag in einer dringenden Erklärung, dass eine Gruppe von Demonstranten das „Einzugsgebiet 24“ im Nebengebäude von Chamiceria eingenommen hatte und den Eintritt von Rohwasser für den Reinigungsprozess in zwei Kläranlagen in Vilcacoto blockiert hatte.

So wurde heute bekannt, dass es in den Bezirken Huancayo, Tambo und Chilca kein Wasser gibt. Daher hatte das Unternehmen die Bürger gebeten, Vorkehrungen zu treffen, um „die Gesundheit der Menschen zu gewährleisten, insbesondere im Zusammenhang mit einer latenten Pandemie“.

„Unser Unternehmen fordert die zuständigen Behörden und Demonstranten nachdrücklich auf, zu berücksichtigen, dass Wasser eine wertvolle und notwendige Ressource ist, um die Gesundheit der Menschen zu gewährleisten, insbesondere im Zusammenhang mit einer latenten Pandemie“, sagte das Wasserunternehmen.

Ebenso wurde in einem Bericht von Latina berichtet, dass Huancainos kein Huhn oder Meeresfrüchte auf den Märkten gefunden haben, und dasselbe würde mit Öl geschehen.

BESORGTE HÄNDLER

Die Kaufleute hatten die kritische Situation in der Region Junín zum Ausdruck gebracht, weil die Lastwagen, die Lebensmittel transportieren, nicht ankamen, was zu Engpässen zum Nachteil der gesamten Bevölkerung führen würde, was an diesem Wochenende begonnen hat.

Darüber hinaus sind Dutzende von Bussen und Fahrzeugen aufgrund von Blockaden und unbefristeten Stillständen, die nicht nur Schwerlastunternehmen, sondern auch Verbände von Milchbauern und Landwirten einhalten, auf den Straßen gestrandet.

INSTALLATION EINER DIALOGTABELLE IN HUANCAYO

Eine Delegation der Exekutive, zu der auch Kardinal Pedro Barreto kam, traf am Samstagmorgen in der Stadt Huancayo ein den Tisch für die technische Zusammenarbeit mit den sozialen Führungskräften aufzustellen.

Das Team setzt sich aus den Ministern für Justiz und Menschenrechte, Félix Chero, für Energie und Bergbau, Carlos Palacios, für Wirtschaft und Finanzen, Oscar Graham, des Innern, Alfonso Chávarry, und für Agrarentwicklung und Bewässerung, Oscar Zea, sowie dem stellvertretenden Minister der Präsidentschaft des Rates von Minister.

Die Delegation möchte einen technischen Tisch einrichten, um den sozialen Anforderungen von Transportern und Landwirten gerecht zu werden.

Kardinal Barreto seinerseits forderte die Menschen in Huancayo auf, auf einen respektvollen Dialog zu setzen. Gleichzeitig forderte er angesichts der gestrigen Proteste in der Mitte des Landes Ruhe und Gelassenheit.

