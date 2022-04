Hitzewelle in Mexiko: In welchen Bundesstaaten herrschen an diesem Wochenende Temperaturen zwischen 30 und 45 Grad

Die Hitzewelle wird in weiten Teilen des Staatsgebiets eine heiße bis sehr heiße Nachmittagsumgebung aufrechterhalten, berichtete der Nationale Wetterdienst an diesem Samstagmorgen.

Nach Angaben der Agentur wird die Hitzewelle in mehreren Bundesstaaten der Republik Temperaturen zwischen 30 und 45 Grad hinterlassen. In den frühen Morgenstunden des Sonntags herrscht jedoch in den Bergen von Mesa del Norte und Mesa Central eine kalte Umgebung aufgrund des Wärmeverlusts, der durch das Überwiegen von klarer Himmel.

Daher haben meteorologische Systeme von 14.00 Uhr am Samstag, den 2. April bis 08.00 Uhr am Sonntag, den 03. April, folgende Auswirkungen auf das Gebiet:

La ola de calor dejará temperaturas de entre 30 a 45 grados en varios estados de la República (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Höchsttemperaturen von 40 bis 45 °C: Michoacan, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Campeche und Yucatan.

Höchsttemperaturen von 35 bis 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosi, Hidalgo (Norden), Queretaro (Norden), Guanajuato, Bundesstaat Mexiko (Südwesten), Puebla (Norden und Südwesten), Chiapas, Tabasco und Quintana Roo.

Höchsttemperaturen von 30 bis 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes und Mexiko-Stadt.

Während die Mindesttemperaturen für den frühen Sonntag sind:

Mindesttemperaturen von -10 bis -5 °C: Berggebiete von Chihuahua und Durango.

Mindesttemperaturen von -5 bis 0 °C: Berggebiete von Sonora, Zacatecas und dem Bundesstaat Mexiko.

Los sistemas meteorológicos tendrán los efectos en el territorio desde las 14:00 horas del sábado a las 08:00 horas del domingo 03 de abril (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Mindesttemperaturen von 0 bis 5 °C: Berggebiete von Baja California, Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Puebla und Tlaxcala.

Frost für den frühen Sonntag: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango und Zacatecas.

Der Nationale Wetterdienst kündigte außerdem an, dass sich die 40. Kaltfront in diesem Zeitraum in Wechselwirkung mit einem Niederdruckkanal, der sich über die Mesa del Norte und die Central Mesa erstreckt, mit dem subtropischen Jetstream über den Norden Mexikos erstrecken wird.

Die Agentur gab an, dass dies zu vereinzelten Regenfällen und Schauer führen wird, die von Stromschlägen im Nordosten und Osten der Republik begleitet werden. Möglicherweise fällt Hagel hauptsächlich in Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas und San Luis Potosí sowie starke Windböen auf Entitäten der Mesa del North.

In der Zwischenzeit führt das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Pazifischen Ozean, dem Golf von Mexiko und der Karibik zu Regenfällen mit isolierten Schauern im Südosten des Landes und auf der Halbinsel Yucatan:

El frente frío número 40 se extenderá sobre el norte de México (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Duschen: Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosi, Puebla, Veracruz, Tabasco und Chiapas.

Vereinzelte Regenfälle: Hidalgo, Tlaxcala, Campeche und Quintana Roo.

Der National Weather Service gab bekannt, dass an diesem Samstag im Tal von Mexiko ein mittelbewölkter Himmel am Nachmittag sowie eine warme bis heiße Umgebung und mit isolierten Regenfällen in Mexiko-Stadt und dem Bundesstaat Mexiko prognostiziert werden. Neben dem südlichen Komponentenwind von 10 bis 20 Kilometern pro Stunde mit Böen von 40 km/h.

In der Hauptstadt des Landes wird eine Mindesttemperatur von 11 bis 13° C und höchstens 30 bis 32° C prognostiziert; für die Hauptstadt des Bundesstaates Mexiko wird eine Mindesttemperatur von 3 bis 5° C und höchstens 25 bis 27° C erwartet.

Se pronostica en el Valle de México cielo medio nublado en horas de la tarde (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Im Golf von Mexiko wird ein halb bewölkter Himmel mit der Möglichkeit von Schauer in Tamaulipas und Veracruz sowie vereinzelten Regenfällen in Tabasco und möglichem Hagelfall in Tamaulipas erwartet.

Während im nördlichen Tisch: bewölkter Himmel und Schauer in Nuevo León und San Luis Potosí sowie vereinzelte Regenfälle in Coahuila mit Elektroschocks. Eine warme bis warme Atmosphäre wird in Chihuahua, Durango und Zacatecas erwartet.

Tisch in der Mitte: teilweise bewölkter Himmel mit Schauern in Puebla und vereinzelten Regenfällen in Hidalgo und Tlaxcala; Wind mit Böen bis zu 50 km/h in Guanajuato, Querétaro und Puebla.

LESEN SIE WEITER: