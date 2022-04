Gianluca Lapadula wurde bei Benevento gegen Pisa nicht berücksichtigt, obwohl er einberufen wurde

Gianluca Lapadula wurde erneut für ein Benevento-Spiel in der Serie B ausgeschlossen. Das Team unter der Leitung von Fabio Caserta trifft am 32. Spieltag gegen Pisa, und der Peruaner gehört nicht zu den Spielern, die für das Engagement zur Verfügung stehen. Es gibt jedoch immer noch keinen klaren Grund für seine Abwesenheit, obwohl es möglich ist, dass der Grund in Peru mit 2:0 Paraguay für die südamerikanischen Qualifikationsspiele angegeben wurde.

Denken Sie daran, dass „ Bambino“ durch das Duell gegen die „Albirroja“ verletzt wurde, wo er der Autor des ersten Tores des Spiels war. Der 33-jährige Fußballspieler verließ 87 Minuten nach dem entscheidenden Engagement und Alex Valera trat in seinen Nachfolger ein. Er wurde während des Spiels keine nervigen Gesten gesehen, aber zum Zeitpunkt der Feier im Nationalstadion war sein rechter Fuß bandagiert und mit Eis im Inneren zu sehen, so dass er wahrscheinlich einen Schlag oder eine Wendung erlitt.

Der Stürmer wurde jedoch an diesem Freitag, dem 1. April, vom italienischen Strategen gerufen, als die Liste der Spieler für dieses neue Datum der Serie B veröffentlicht wurde. Im Moment gibt es keinen offiziellen medizinischen Teil des Clubs und sie haben auch nicht über das Fehlen von „Lapagol“ gesprochen. Es wird erwartet, dass in den nächsten Stunden der Hauptgrund bekannt sein könnte.

Benevento kämpft an der Spitze der zweiten italienischen Liga und will in dieser Saison aufsteigen. Pisa ist ein direkter Rivale und wenn sie einen Sieg erringen, wären sie einen Punkt vom dritten Platz und zwei Punkte hinter dem Führenden Cremonese entfernt. Das Team der „Hexen“ hat jedoch ein Spiel weniger und kann dort den Zeiger erreichen, wenn einige Ergebnisse zu seinen Gunsten erzielt werden.

GIANLUCA LAPADULA

Denken wir daran, dass Gianluca Lapadula der Startstürmer der „Blanquirroja“ ist. In den letzten südamerikanischen Qualifikationsspielen auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar spielte er 13 von 18 Spielen, die gespielt wurden. Er trug mit zwei Toren zu Bolivien, Venezuela und Paraguay bei. Außerdem unterstützte er Ecuador in Quito, in dem Spiel, das ihn zum unbestrittenen Starter der „Blanquirroja“ machte. Dies war sein erster Qualifikationsprozess und er debütierte gegen Paraguay in Santiago.

GIANLUCA LAPADULA IST GESCHMEICHELT VON ITALIENISCHEN

Die peruanische Nationalmannschaft sicherte sich die Hoffnungsstellung in Richtung Katar 2022 und ein Teil dieser Errungenschaft des „Bicolor“ stammt von Gianluca Lapadula, der ein Tor für „Albirroja“ erzielte und kürzlich von „La Gazzetta dello Sport“ gelobt wurde.

Die wichtigen italienischen Medien schrieben einen Artikel, in dem sie bedauerten, was die italienische Nationalmannschaft verpasst hatte, als sie den 32-jährigen Fußballer losließ. „Peru, Lapadula-Fieber: „Das hat Italien verloren, wenn es nicht punktet, setzt es den Farbton... „auf jedem Ball“, wiesen sie in der Überschrift darauf hin.

TOR GEGEN PARAGUAY AM LETZTEN TAG

Gianluca Lapadula war verantwortlich für die Eröffnung der Anzeigetafel im Nationalstadion und gab den peruanischen Fans Ruhe, die einen Sieg gegen Paraguay erwarteten, um den fünften Platz in der Gesamtwertung der Qatar 2022 Qualifikationsspiele zu sichern. Das Tor kam vor fünf Minuten des Spiels und wurde von einem vollen Koloss geschrien. Christian Cueva war verantwortlich für eine fabelhafte Unterstützung, die „Bambino“ vor dem Torhüter „Albirrojo“ zurückließ.

