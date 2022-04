Fünf Frauen wurden angeblich wegen des Transports von Kokain in falschen Schwangerschaftsbäuchen strafrechtlich verfolgt

Die Generalstaatsanwaltschaft stellte die fünf gefangenen Frauen vor, die als Laura Michel Saenz Díaz, Angy Carolina Contreras Chavez, Sharon Andrea Naranjo Rodriguez, Olga Cecilia Charris Alvarez, Shelian Andrea de León Díaz und auch Wilmer Andrés Contreras Chavez identifiziert wurden. Fügt hinzu, die Justizbehörde versicherte, dass sie für Bogotá bestimmt waren.

Die Ereignisse ereigneten sich am 4. März, als es den beteiligten Personen gelang, mehrere Polizeikontrollen am Flughafen Ernesto Cortissoz zu umgehen, die Behörden jedoch eine verdächtige Haltung bei einer der Frauen bemerkten, weshalb ein Sicherheitsbeamter eine Durchsuchung anordnete. Dort fanden sie heraus, dass er einen Bauch hatte, der mit einer Substanz gefüllt war, deren Eigenschaften denen von Kokain ähnelten.

Laut dem Kommandeur der Barranquilla Metropolitan Police, General Luis Carlos Hernández, wurde der Flug, an den sie gehen wollten, aufgrund des Einsatzes der Sicherheitsoperation, bei der die anderen 4 Frauen mit den gleichen Eigenschaften festgestellt wurden, vorübergehend ausgesetzt „schwanger“. Zur gleichen Zeit fanden sie den Mann, der bereits 3 Packungen Drogen in das Badezimmer des Flugzeugs gestellt hatte. Nach Angaben der Behörden gelang es 3 weiteren Probanden zu entkommen, was bedeutet, dass insgesamt 9 Personen in die Straftat verwickelt waren.

Insgesamt wurden 14 Packungen mit 16 Kilo Kokainhydrochlorid beschlagnahmt. Die Generalstaatsanwaltschaft verfolgte sie wegen des Verbrechens des Handels, der Herstellung oder des Transports von Betäubungsmitteln. Ein Gericht mit garantierten Kontrollfunktionen in der Gemeinde Sabanagrande, Atlántico, schützte die Angeklagten mit Hausarrest; eine Entscheidung, gegen die der Staatsanwalt in diesem Fall Berufung einlegte. Die Angeklagten bekannten sich der gegen sie erhobenen Anklagen auf nicht schuldig.

Alle diese Maßnahmen werden im Rahmen von „Plan 1000“ durchgeführt, einer Strategie, die der Verteidigungsminister Diego Molano im Januar dieses Jahres angekündigt hat und die

sagte der Minister.

Er fügte hinzu, dass sie mehr als 100 Websites aus dem Cybercenter der Nationalen Polizei blockiert haben, die als „Cyber-Töpfe“ galten und synthetische Drogen über soziale Netzwerke verteilen.

Ein von El Heraldo veröffentlichter Artikel weist jedoch darauf hin, dass die Methode der „falschen Bäuche“ im Atlantik sehr beliebt ist, da mehrere Fälle gemeldet wurden, in denen diese Form zum Transport von Drogen verwendet wird.

Zum Beispiel führte die Polizei Ende letzten Jahres eine Operation in der Zuständigkeit der Gemeinde Palmar de Varela, Atlántico, durch, bei der sie einen abteilungsübergreifenden Bus anhielt, um die routinemäßige Passagiersuche durchzuführen. Dort nahmen sie eine Frau gefangen, die vorgab, schwanger zu sein. Als sie erwischt wurde, beschloss sie, 1.655 Gramm Betäubungsmittel zu liefern, die an ihren Bauch geklebt waren.

Die von der nationalen Regierung angekündigte Strategie wird im ganzen Land eingesetzt. Daher melden die Nationalpolizei und ihre verschiedenen Institutionen täglich Operationen und Verhaftungen an Personen oder Organisationen, die mit dem Drogenhandel in Verbindung stehen.

