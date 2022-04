„Er sagte mir: Sie haben es verdient. Ich antwortete: „Nein, sie sind unser ganzes Leben“: Die Krise der 100.000 ist in Mexiko verschwunden

Mexiko ist eines der wenigen Länder, in denen Menschen lernen, das Land zu lesen, um ihre Familien zu finden, denn in einem Land, das fast 100.000 ist vermisste Personen und nicht offiziell registriert lokalisiert, die Notwendigkeit, „auch unter den Steinen“ zu suchen, wird im übertragenen Sinne nicht mehr genutzt.

Die Figur schützt unter Zahlen die Namen von Müttern, Vätern, Brüdern, Töchtern und Söhnen, die einen leeren Stuhl verlassen haben. Aus der Abwesenheit sind verschiedene Gruppen erschienen. Dies ist der Fall bei den suchenden Müttern von Sonora, wo es allein in ihrer Einheit mehr als 6.000 vermisste Personen gibt, so die National Search Commission.





VERMISSTE UND NICHT LOKALISIERTE PERSONEN NACH JAHRESZEITRAUM VOM 31.03.2006 BIS ZUM 31.03.2022

- Geh auf den Boden! Geh auf den Boden! , hörte Cecy, die sich weigerte, dem Befehl zu gehorchen.

Es war gegen 11:30 Uhr morgens in Puerto Peñasco, Sonora, als die Sonora Seeker Mothers Group zusammen mit einem US-Kollektiv von bewaffneten Männern abgefangen wurde, die sie von ihren Lieferwagen aus auf sie richteten.

Cecy Flores, Mutter von zwei verschwundenen Kindern und Präsidentin des Kollektivs Mothers Seekers of Sonora, erzählt, dass dies am 2. November 2020 geschehen ist. Sie und ihre Gruppe hatten eine Suchbrigade mit einem Kollektiv aus den Vereinigten Staaten geplant, um ihnen beizubringen, wie man im Untergrund nach Körpern sucht. Weil sie nicht wussten wie, durchsuchten sie einfach die Oberfläche.

Aus diesem Grund begannen sie die Arbeit ab dem 1. November, aber an diesem Tag, nach Feldarbeit, fanden sie nichts. Deshalb beschloss Cecy, sie an einen anderen Ort zu bringen, den sie bereits gefunden hatten: Puerto Peñasco, einem Ort, an dem in drei Tagen 54 Leichen gefunden wurden.

Um an der Konferenz teilzunehmen, bat Cecy die Sonoranische Staatsanwaltschaft um Unterstützung der Schutzelemente, die ihn wiederum nach seinem Namen und dem seiner Kollegen fragte. An Ort und Stelle angekommen, traf ein Sicherheitselement ein, das den Zweck hatte, das Gebiet während der Durchsuchung zu schützen.

Información obtenida de la Plataforma Ciudadana de Fosas.

Ein paar Minuten später ging derselbe Offizier in den Ruhestand, der Grund, wie er sagte: Ein Kollege hatte einen platten Reifen, er würde zurückkehren, nachdem er ihn repariert hatte. Nach ihrer Abreise setzten sie ihre Aktivitäten fort und gingen in die zehnte Grube, als eine Gruppe von Männern in zwei Lieferwagen auftauchte, Langwaffen in der Hand trug und auf sie zielte.

So wurde die Mutter zweier vermisster Kinder von dem Mann befragt, der sie bedrohte.

„Er begann mich zu befragen, wie es die Behörden tun: 'Warum suchst du nach ihnen, wer bezahlt dich, wer schickt dich, wer bringt dich, warum bist du gekommen? '“ Sie fragten ihn, warum er „Abschaum aus der Gesellschaft genommen hat“.

„Diejenigen, die hier sind, haben es verdient“, sagte er mir, also antwortete ich ihm, dass niemand von denen, die dort waren, verdient hat, niemand, egal wie schlimm es ist, noch Sie, was tun Sie, um Menschen zu töten und zu begraben, die Sie verdienen, weil sie nicht Gott sind, um das zu entscheiden.“

Cecy erzählte ihm, dass sie zwei ihrer Kinder suche, ein unschuldiges und ein schuldiges, „aber ich suche beide, weil ich sie liebe“. Trotzdem fragte der Mann immer wieder, warum sie die Begrabenen herausnahmen.

Am 30. Oktober 2015 verschwand ihr erstes Kind in Los Mochis, Sinaloa. So begann seine Reise, sieben Jahre sind vergangen und Cecy hat keine Spur von seinem Sohn, kein Hinweis darauf (nächsten April wird der 1. April eine dreitägige Brigade starten, die dazu bestimmt ist, nach ihm zu suchen).

Erst mit Marco Antonios Verschwinden am 4. Mai 2019 in Valle de Equino, Sonora, begann die Mutter mit dem Colectivo. An diesem Tag nahmen die Attentäter Marco Antonio und seinen jüngsten Sohn Jesús Adrián mit.

In diesem Moment suchte Cecy so gut er konnte im Berg nach ihnen und wartete darauf, dass die Attentäter, die sie gebracht hatten, getötet wurden, denn das war es, was er wollte: sterben. Nach Tagen der Suche erhielt er am 9. Mai einen Anruf. Er war eine Person, die ihm versicherte, dass er ihm sein Muttertagsgeschenk machen würde.

Sie wurde auf einen Berg gerufen, nachdem sie mit ihren Kindern gesprochen hatte; zu diesem Zeitpunkt wusste sie nicht, was sie glauben sollte, sie dachte, es sei Erpressung.

„Ich habe darüber nachgedacht, weil sie mit (dem Verschwinden von) Alejandro alles weggenommen hatten, was ich nicht hatte.“ Um 12 Uhr abends riefen sie ihn an. „Ich werde auf einen Berg gerufen, wo ich denke, dass nur eine Mutter, die wütend war und zu Lebzeiten tot war, hätte gehen können, und als ich dort ankam, fand ich meinen jüngsten Sohn, er war am Leben, er wurde schwer geschlagen, sehr verletzt, aber mein Sohn war am Leben“.

Er umarmte ihn, brachte ihn nach Hause und fragte nach seinem Bruder. „Er sagte: 'Mama, ich glaube, mein Bruder wird nie zurückkommen, sie haben mir gesagt, ich solle ihn nicht suchen, weil wir ihn nie finden würden. '“

Deshalb sagte er ihm am 2. November 2020 vor den bewaffneten Männern inmitten eines Ortes voller geheimer Gräber, auf wen er abzielte: „Wenn du mich tötest, tötest du einfach meinen Körper, weil meine Seele schon lange tot ist.“ Seit dem Tag, an dem sie ihre Kinder mitnahmen, verlor sie auch ihre Familie, ihre Ehe, sogar ihr eigenes Zuhause, weil sie nicht mehr dieselbe war.





VERMISSTE PERSONEN, NICHT NACH BUNDESSTAAT LOKALISIERT UND GEFUNDEN

Am 2. November 2020 sagte ihr, sie solle sich woanders umsehen, weil „was sie herausnahm, die Leute verärgert“.

„Wie werde ich den Boden aufwärmen mijito, ja alles was ich mitbringe sind Schaufeln und Picos, sagte ich ihm“ Nach Stunden sagte Cecy, dass er es geschafft habe, den Kerl zu sensibilisieren, der für sie ging. „Sie sagte mir ich solle gehen und nicht zurückkommen, ich will sie hier nicht mehr sehen.“

„Dann wurde mir klar, dass dies ein Angriff der Regierung war, nicht des Kartells, denn was interessiert das Kartell, was wir tun, wenn sie sie bereits getötet haben, was kümmert es sie, was wir tun.“

Die Präsidentin des Kollektivs erzählte, dass sie nach dem, was passiert war, direkt bei der Staatsanwaltschaft eine Beschwerde gegen die Person eingereicht habe, die in Rente gegangen war, weil ihr Kollege einen Reifen getroffen hatte. „Weil sie es waren, die mich nach meinen Informationen gefragt hatten und die bewaffneten Leute nach mir fragten, woher wussten sie, dass ich dorthin gehe? Die einzigen Personen, die über die Informationen verfügten, waren die der Staatsanwaltschaft“.

Derzeit lebt Cecy von Sonora vertrieben und hat einen Panikknopf. Wie viele andere Mütter und Verwandte hat sie den Mangel an Ressourcen, die „Apathie der Behörden und ihre Bürokratie“ angeprangert.

Sie hat Informationen darüber, wer für die Drohungen verantwortlich sein könnte, die sie seit Beginn der Durchsuchung erhalten hat, auch damit wirft sie vor, dass die Staatsanwaltschaft nicht auf die Beschwerde reagiert habe, aber sie werde weiterhin nach ihren Kindern suchen.

„Ich denke, ich verdiene es, meinem Sohn einen letzten Kuss zu geben, ein letztes Mal liebe ich dich, ich denke, ich verdiene es, ihn zum letzten Mal zu verabschieden“, diese Geschichte ist Teil eines der Verwandten der 98.508 vermissten und nicht lokalisierten Personen.

