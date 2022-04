Ein gestohlener Van enthüllt neue Details des Massakers an 20 Menschen in Zinapécuaro

Soldiers patrol at a clandestine cockfighting ring following the killing of at least 20 people on Sunday night during an attack, authorities said, in Zinapecuaro, Mexico March 28, 2022. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Das Massaker an 20 Menschen in Zinapécuaro, Michoacán, umfasste mehr Opfer als von den Behörden bekannt gegeben wurden. Antonio „N“, ein Klimatechniker, war unwissentlich an einem der grausamsten Massaker in Michoacán beteiligt.

Aus dem Exil versicherte der Mann Milenio Noticias, dass sein Van von Mitgliedern von Los Correa benutzt wurde, um den Mehrfachmord zu begehen.

Antonio fuhr auf der Straße von Zinapécuaro nach Acámbaro (Guanajuato), als bewaffnete Zivilisten ihm sein Fahrzeug entzogen hatten. Seiner Aussage zufolge schlugen die Probanden gegen die Fenster des Lieferwagens und senkten ihn gewaltsam.

Die Männer trugen Langwaffen und taktische Ausrüstung, also hielt Antonio es für militärisch. Im Ford Focus-Modellwagen 2019 trug das Opfer Spezialwerkzeuge für seine Arbeit im Wert von 50.000 Pesos.

Der Gouverneur des Unternehmens, Alfredo Ramírez Bedolla, räumte ein, dass die meisten der hingerichteten Personen Haftbefehle wegen Verbrechen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel hatten.

Der Kampf zwischen Los Correa und dem Jalisco New Generation Cartel (CJNG) hat zu einer Eskalation der Gewalt in Michoacán geführt. Am 27. März wurden in einem Palenque in Zinapécuaro 20 Menschen — mutmaßliche Mitglieder des CJNG — getötet.

Seit 15:00 Uhr an diesem Tag versammelten sich mehrere Männer in einem geheimen Palast auf der El Paraíso Ranch, wo mehrere Hahnenkämpfe vereinbart worden waren.

Unter den Teilnehmern war William Edwin Rivera Padilla, alias Will oder Barbas, Leiter des Ortes der CJNG. Der Journalist Héctor de Mauleón behauptet, dieses Thema sei Teil der kriminellen Zelle von Pablo Magaña Serrato, alias La Morsa oder El M-5, dem Anführer der Familie Michoacán und einer der Männer, die Servando Gómez, La Tuta, am nächsten standen, dem blutigen Führer, der die kriminelle Organisation mehrere Jahre lang leitete. La Walrus wurde 2015 verhaftet, was den Aufstieg von Will innerhalb der Familie Michoacán kennzeichnete.

Als Leiterin des Platzes verriet Rivera Padilla das Kartell und schloss sich den Reihen der CJNG an, die einen Streit zwischen den beiden kriminellen Organisationen eröffnete.

Die Correas, eine Spaltung der Familie Michoacán, werden von Daniel Correa angeführt, der angeblich das Massaker in der Palenque angeordnet hat. Für die Ereignisse wurden fünf Personen in der Gemeinde Maravatío, Michoacán, festgenommen, die auch mit den gewalttätigen Ereignissen vom 9. Februar in Verbindung stehen würden.

Laut nachrichtendienstlichen Informationen haben Los Correas ihre Operationsbasis in den Gemeinden Ciudad Hidalgo und Maravatío. Sie erstrecken sich aber auch auf ein Dutzend anderer Regionen wie Zitácuaro, Ocampo oder Indaparapeo an der Grenze zum Bundesstaat Mexiko. Diese letzten Abgrenzungen befinden sich in der Bergkette.

Am 17. Februar 2021 veröffentlichte das CJNG ein Video, das zeigt, wie er einem Betreiber des Correa-Kartells die Kehle durchschnitt und gleichzeitig vor dem Krieg gegen ihn warnte. Bis zu zehn Probanden erschienen mitten in der Nacht mit Langwaffen und taktischer Ausrüstung maskiert. Einer von ihnen hielt die Machete fest, während ein anderer behauptete, die Correas hätten „ihr Volk“ verlassen und dann begonnen, ihrem Opfer den Kopf abzuschneiden.

