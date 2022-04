Die Unbekannten hinter Nayeli Alfaros Verschwinden in SLP: Ein unbekanntes Skelett und die Flucht ihres Mannes

Eine Woche nachdem die Generalstaatsanwaltschaft von San Luis Potosí (FGESLP) ein Suchformular für das Verschwinden von Nayeli Alfaro Silva herausgegeben hatte, meldeten die Behörden die Entdeckung einer Leiche, die der der 25-jährigen Frau entspricht. Obwohl das Ereignis Angehörigen gemeldet wurde, wiesen sie auf verschiedene Unregelmäßigkeiten hin, wie die Tatsache, dass sie den Körper nicht erkennen konnten, sowie auf das Verschwinden des romantischen Partners des Opfers.

Laut Nayelis Mutter Tage nach ihrem Verschwinden wurde ihre Tochter gegen 7 Uhr morgens des 24. März 2022 zuletzt gesehen. Ihr romantischer Partner wäre die letzte Person gewesen, die Kontakt zu ihr aufgenommen hat. Von diesem Moment an informierte die Familie die Behörden und begann mit der Durchsuchung sowie einer Reihe von Demonstrationen, um Druck auf die Staatsanwaltschaft auszuüben. Neun Tage später hatten sie eine Antwort.

„Gegen 11:55 Uhr morgens befand sich eine Leiche in der Nähe der Gemeinde Santa Rita auf einem rustikalen Grundstück, auf dem die Leiche bearbeitet und angehoben wurde. Die Staatsanwaltschaft fand Beweise dafür, dass sie Kredite vergeben, dass es sich um den jungen Nayeli handelt. Die Vermutung wird abgeleitet, bis sie offiziell durch Gentests erfolgt „, sagte José Luis Ruiz Contreras, Staatsanwalt von San Luis Potosí, am 1. April.

Nayeli Alfaro Silva fue vista por última vez el 24 de marzo de 2022 (Foto: Twitter/@FiscaliaSLP)

Nayelis Eltern erhielten am Freitag gegen Mittag die Nachricht von dem Ergebnis. Wie sie den Medien mitteilten, berichteten die Behörden zunächst, dass sie den Körper an den Haaren erkennen würden. Außerdem „sagen sie mir, dass der Körper verfällt und sich in einem Zustand der Fäulnis befindet, geschwollen ist und dass die unteren Teile verfallen sind“, sagte Lorena Silva, Mutter Nayeli, in Aussagen, die vom Zócalo-Medium gerettet wurden.

Die Stunden nach dem Anruf vergingen und Nayelis Eltern hatten keine Gelegenheit, die Leiche zu erkennen. Erst in den frühen Morgenstunden des 2. April konnten sie Zugang zum Rechtsmedizinischen Dienst (SEMELE) erhalten, um zu überprüfen, ob die in Villa de los Pozos gefundenen Überreste ihrer Tochter gehörten. Als sie jedoch das Gelände verließen, machten sie ihre Meinungsverschiedenheit bekannt.

„Ich war beeindruckt, weil es ein Skelett ist. Ich sehe kein einziges Stück Fleisch (...) Ich glaube nicht, dass das der Körper meiner Tochter ist. Sie sagen uns, dass die Fauna davon ausgegangen ist und dass sie neun Tage alt ist, aber der Körper hat Anzeichen von viel länger. Das akzeptieren wir nicht. Wir warten auf die Ergebnisse der DNA-Tests „, sagte Lorena Silva. Laut María del Socorro Silva, der Tante des Opfers, könnten die Ergebnisse in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.

La pareja sentimental de Nayeli publicó en su nombre a través de las redes sociales de la mujer desaparecida (Foto: Facebook/Nayeli Alfaro)

Eine weitere Inkonsistenz ist das plötzliche Verschwinden von Nayelis romantischem Partner. Laut der Familie brachte Uriel „N“ Nayeli vor ihrem Verschwinden an Bord eines Lieferwagens in sein Fitnessstudio. Stunden später postete er sogar in seinem Namen in den sozialen Netzwerken des Bodybuilders, aber Verwandte hatten keinen Kontakt mehr mit ihm, nachdem er sich gemeldet hatte, um vor der Staatsanwaltschaft auszusagen.

„Es war die Person, die bei der Erklärung Lügen erzählte. Sobald er merkte, dass sie nach Beweisen suchten, verschwand er. Im Van waren Beweise wie Blut. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass sie die Leiche gefunden haben, die den Van verfolgt (...) wir können nicht zu 100% sagen, dass er verantwortlich ist, aber alles hat von Anfang an darauf hingewiesen. Da sie nicht über die erforderlichen Beweise verfügten, fuhr die Staatsanwaltschaft nicht fort und er ging „, sagte Maria del Socorro Alfaro, Nayelis Tante, gegenüber Factor 96.1.

Während Nayelis Verwandte Unstimmigkeiten bei der Klärung ihres Verschwindens gemeldet haben, leidet der Bundesstaat San Luis Potosí unter einer Sicherheitskrise. Im März wurden 18 Personen entführt oder als vermisst gemeldet. Viele der Plagiate wurden auf Video festgehalten, und nur wenige haben eine Antwort von den Behörden erhalten.

