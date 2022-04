Die SHCP senkte die Erwartung eines Wirtschaftswachstums bis 2022

Das Ministerium für Finanzen und öffentliche Kredite (SHCP) legte dem Ehrenkongress der Union das Dokument mit den Vorkriterien 2023 vor, wo es darauf hinwies, dass die von Andrés Manuel López Obrador geleitete Verwaltung die Finanzpolitik fortsetzen wird, um gesunde öffentliche Finanzen zu erhalten. den Schuldenrückgang fortsetzen und die Einnahmen durch die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerumgehung steigern.

Darüber hinaus berichteten sie in dem über das offizielle Portal veröffentlichten Bericht, dass sich die Prognose des Wirtschaftswachstums nach unten anpassen würde, wobei die Invasion Russlands in die Ukraine und die durch COVID-19 verursachte Pandemie die Hauptgründe waren.

Das mexikanische Gremium wies auf die durch die Pandemie verursachten Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage und die „Eskalation des geopolitischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine“ als Gründe hin, die Mexiko und andere Länder gezwungen haben, ihre Wachstumserwartungen für dieses Jahr anzupassen.

La SHCP disminuyó la expectativa de crecimiento económico para 2022 (Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

Die vorherige Prognose des Finanzministeriums ergab ein Wachstum von 4,1%, das im Wirtschaftspaket 2022 und im Haushalt der öffentlichen Finanzen genehmigt wurde. Nach dem heute Nachmittag des 1. April veröffentlichten Argument verursachten die Ungleichgewichte der Pandemie jedoch „Engpässe“ in den globalen Ketten Werte sowie Engpässe bei industriellen Betriebsmitteln, steigende Transportkosten und Anstieg der Lebensmittel- und Rohstoffpreise mit besonderem Schwerpunkt auf dem Energiesektor.

In Bezug auf den geopolitischen Konflikt in der Ukraine durch Russland wies die SHCP darauf hin, dass die Lebensmittel- und Rohstoffpreise gestiegen sind; zusätzlich zu der Tatsache, dass das verarbeitende Gewerbe unter einem Mangel an Betriebsmitteln leiden könnte.

Die Volatilität des Finanzmarktes und die Auswirkungen auf die Automobilproduktion aufgrund der russischen Invasion waren ebenfalls die Hauptfaktoren für die Verringerung der Prognose des Wirtschaftswachstums um sieben Zehntel.

La SHCP entregó los precriterios 2023 al Congreso de la Unión (Foto: Twitter/@Hacienda_Mexico)

Sie versprachen eine „nachhaltige Entwicklung“ der Staatsverschuldung

In der Zusammenfassung der Vorkriterien ging die SHCP von der Stärke der makroökonomischen Fundamentaldaten Mexikos aus und behauptete daher, dass die Staatsverschuldung im Jahr 2022 stabil bleiben werde.

„In Bekräftigung des Engagements der mexikanischen Regierung werden die Schulden im Vergleich zu den Bestimmungen des Wirtschaftspakets von 2022 um 1,4 Prozentpunkte und im Vergleich zu den Beobachtungen im Jahr 2021 um 0,4 Prozentpunkte auf 49,6% des BIP sinken“, heißt es im ersten Teil der Erklärung.

Die Regierung erinnerte an die Absicht, das fiskalische und makroökonomische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. „Bis 2023 werden die gezahlten programmierbaren Ausgaben real konstant bleiben, was zusammen mit der Kontinuität vorrangiger Projekte, die direkt Arbeitsplätze auslösen, dazu beitragen werden, die sozialen und regionalen Lücken des Landes zu schließen“, sagte die SHCP.

