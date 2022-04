Die Familie des Mannes, der tot in einer Badewanne in Medellin gefunden wurde, sprach

EINE EINHORN-LEICHE (II)

„Warum wurde Hernán getötet? Warum, Sir?“ , fragt die Mutter. Ihre Tochter, Hernáns Schwester, umarmt sie, während sie weint. Und ihr Mann stellt zweifellos Fragen, er weiß nicht, was er sagen soll. Er streckt seine Arme aus, als ob er verzweifelt wäre, und seufzt. Als Hernán Macias López in der Badewanne seines Zimmers im Hotel Nuevo Milenio im Viertel Prado Centro in Medellín gefunden wurde, war es zu spät, etwas auszuprobieren. Das Bündel von Füßen und Händen, der geknebelte Mund und die Geste des durchbohrten Gesichts wurden Stunden später von der Forensik aufgenommen. Hotelangestellte konnten keine Aufzeichnungen finden, die erklären konnten, wer ihr Mörder war, weil sich anscheinend keiner von ihnen die Mühe gemacht hatte, sicherzustellen, dass ihr Name korrekt in die Gästeliste aufgenommen wurde. Wenn sie das taten, hatten sie den falschen Namen. Er hätte sich über sie lustig gemacht. Keiner von ihnen erinnert sich auch nur an ein kleines Gesichtsmerkmal des Mörders. Den Behörden wurde mitgeteilt, dass sie ihn am frühen Morgen schnell gehen sahen und er schien misstrauisch zu sein, aber sie unternahmen bis zum nächsten Morgen nichts.

„Ich spüre einen Schmetterling in meinem Bauch und sehe rosa Einhörner“, hatte er ein paar Tage zuvor zu sich selbst gesagt, in den Spiegel gelächelt und den Knopf seines Telefons gedrückt, um das Foto aufzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt hätte er seinen Tod am darauffolgenden Donnerstag nicht vorhersehen können. Hernán Macías Lopez war noch nicht 30 Jahre alt, als jemand beschloss, ihn in dem Hotelzimmer zu töten, in dem er wohnte. Heute ist sein Instagram-Account, in dem er in einem seiner letzten Beiträge diese Worte geschrieben hat, ein Mausoleum, das die Fotos eines Geistes zeigt, der lächelt und seinen Torso stolz zeigt.

„Warum bist du gestorben, Hernán? fragt sich die Mutter immer wieder, da sie hofft, dass ihr Sohn von überall her antworten wird. Das wird sie nicht, sie weiß es, aber sie fragt immer noch. Sie können nicht verstehen, warum was passiert ist, warum sie Hernán getötet haben. „Er war ein guter Mensch, der sich mit niemandem angelegt hat“, sagen sie. „Ich hatte mit niemandem ein Problem.“

Der Mord wurde am 31. März aufgezeichnet. Es erschien in der Presse, wir haben es in Infobae überprüft, und zu dieser Zeit waren keine Neuigkeiten von Leuten in der Nähe von Macías López bekannt. Ich selbst kümmerte mich darum, ihn aufzuspüren und jemanden zu finden, der mir mehr Details darüber geben konnte, wer er war und warum er plötzlich so starb. Es schien, als gäbe es niemanden, der ihn kannte, als wäre er zumindest in den letzten Jahren ein Einzelgänger gewesen, der sich liebenden Männern verschrieben hatte. Die einzigen Details waren die: dass er an der Seine studiert hatte, dass er als Selbstjustizler arbeitete, dass er freundlich war, dass er schwul war. Es gab nichts anderes. Niemand gab einen Grund an, der noch weiter ging.

Macias Lopez hatte seine letzten Tage damit verbracht, wer anscheinend sein jüngster Partner gewesen war. Ein Mann mit dunklem Gesicht und langem Lächeln, der ihn umarmte und ihn an der Hand nahm. „Du“, sagte Macias. Du weißt nichts über ihn, er hat nichts gesagt. Der Schwager von Macias Lopez sagte, er sei ein ausgezeichneter Mensch, sehr anständig, der sich seiner Familie verschrieben habe. Er glaubt, dass der Mord an dem jungen Mann aufgrund eines Homophobiekonflikts hätte stattfinden können, weil er weder Drogen noch schlechte Geschäfte involviert waren.

Der Schrei der Mutter heißt alle willkommen, infiziert sie, erfüllt sie mit Schmerzen. „Er war gut. Sie mussten ihn nicht töten „, sagt die Schwester, die ihr die Tränen ins Gesicht reibt. „Hernán wollte meiner Mama ein Haus kaufen. Ich wollte sie nicht leiden sehen oder Miete zahlen. Es war sein Traum.“ Macias Lopez hatte Florenz nach Medellin verlassen, um ein besseres Vermögen zu erreichen. Als er 28 Jahre alt war, nahm er die Familie und entschied sich irgendwie, wegzukommen, damit er mit größerer Freiheit er sein konnte. „Jetzt töten sie sie für Homosexuelle“, sagen sie. „Dafür wurden sie immer getötet.“

Der Mörder von Macias Lopez wurde noch nicht identifiziert. Die Familie versucht, sich vom Tod einer Tante zu erholen, die nur einen Tag vor dem jungen Mann gestorben ist, und sie warten darauf, dass die Leiche, die sich noch im Besitz der Behörden befindet, an sie übergeben wird. Sie fordern Gerechtigkeit und fordern, dass der Mord nicht ungestraft bleibt. Das letzte Mal wurde der junge Mann im Oktober 2021 gesehen. „Es sah gut aus, gesund“, sagt die Mutter. „Ich weiß nicht, warum ihm das passiert ist.“ Die Frau hatte ihn in einem Haus zur Welt gebracht, in dem vier Brüder geboren wurden. „Sie haben mir ein Stück herausgerissen“, sagt er. „Er ist gegangen, weil es ihm besser gehen wollte.“ Und vielleicht ist es ihm gelungen, darüber sollten Sie nachdenken, ohne Schmerzen. Vielleicht war er in den letzten Tagen glücklich, und vielleicht hat er diese Welt mit der Frage verlassen: Ist es so geendet?





