Bei einem Zusammenstoß zwischen mutmaßlichen CJNG-Auftragsmördern und den Streitkräften wurden neun in Jiquilpan, Michoacán, getötet

Mindestens neun Menschen starben an diesem Samstag bei einem Zusammenstoß zwischen mutmaßlichen Auftragsmördern und der Armee, der Nationalgarde und der Staatspolizei in Jiquilpan, Michoacán, einem der gewalttätigsten Staaten des Landes.

Den Informationen zufolge ereignete sich die Kollision am frühen Morgen während einer Landpatrouille in der Nähe der Straße, die zur Gemeinde Sahuayo führt. Dort entdeckten Elemente der Nationalgarde die Anwesenheit eines Lieferwagens mit bewaffneten Männern, der eine Verfolgung begann. Berichten zufolge verloren Zivilisten die Kontrolle über die Einheit und wurden verletzt, was zu vier Todesfällen führte.

Später, in der Avenida Circunvalación in der Gemeinde Jiquilpan, begannen mutmaßliche Mitglieder des organisierten Verbrechens, die in einem grauen Dodge Attitude-Fahrzeug mit Kennzeichen des Staates Jalisco unterwegs waren, auf Elemente der Streitkräfte zu schießen, was zu einer Konfrontation führte.

Die Beamten wehrten den Angriff ab und vier Täter wurden getötet. In demselben Fall verlor ein Teil der Stadtpolizei sein Leben.

Langwaffen, taktische Kleidung und ballistische Westen wurden am Tatort gesichert. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit von Michoacán veröffentlichte in seinen sozialen Netzwerken: „In Sahuayo und Jiquilpan neutralisierten Elemente der Polizei von Michoacán, der Nationalgarde, der Lokalpolizei und der mexikanischen Armee acht kriminelle Ziele. Darüber hinaus wurden Waffen und Fahrzeuge gesichert. Ein städtischer Agent hat im Dienst sein Leben verloren.“

Über seine sozialen Netzwerke berichtete der Kommandeur der Selbstverteidigungsgruppen Ulises Lara, der über die Ereignisse in Michoacán berichtet, dass bewaffnete Menschen an diesem Samstag um 01:05 Uhr in die Gemeinde Jiquilpan eingedrungen seien. Laut Lara waren es Leute aus der Sierra Bird, einer Gruppe verbunden mit der Jalisco Nueva Cartel Generation (CJNG), die kürzlich für den Mord an mindestens 17 Menschen in San José de Gracia verantwortlich gemacht wurde.

Die Behörden haben berichtet, dass der Hauptgrund für den Vorfall ein interner Streit der CJNG ist.

Michoacán (zentral-westlich von Mexiko) ist einer der Hotspots des Landes. Der Staat erliegt Tag für Tag unter dem Gewicht von Blei. Die von den kriminellen Gruppen CJNG und Michoacán ausgelöste Gewalt ist unaufhörlich. Am 27. März wurden 20 Personen, die sich in einem Palenque auf der El Paraíso Ranch in Zinapécuaro, Michoacán, befanden, von Mitgliedern des Los Correa-Kartells getötet.

Nach offiziellen Angaben hat diese kriminelle Gruppe Streit mit der CJNG und ihrem Chef des Platzes, William Edwin Rivera Padilla, alias Will oder Barbas. Der Journalist Hector de Mauleón behauptet, dass dieses Thema Teil der Familie Michoacán war. Als Anführer dieses Kartells haben die Barbas sie verraten.

