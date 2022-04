Zusammenstöße zwischen Esmad und Studenten des Pädagogischen und Bezirks

Am heutigen Nachmittag, Donnerstag, dem 31. März, kam es zu Zusammenstößen zwischen dem mobilen Aufruhrgeschwader und Studenten in der Nähe der Pädagogischen Universität in Bogotá.

Nach Angaben von Semana protestierten Studenten der Pädagogischen Universität, um Verbesserungen für das Unternehmen zu fordern, z. B. die Bedingungen im Restaurant und das Budget für die Einstellung von Arbeitnehmern.

Nach vorläufigen Informationen hielten die Studenten ein Sit-in rund um die Universität ab, was sich auf die Mobilität in der Region auswirkte. Esmad intervenierte und zu diesem Zeitpunkt brachen die Zusammenstöße aus.

Die Mobilisierung fand im gesamten Sektor in der Nähe der Universidad Pedagógica Nacional statt, und später begannen Zusammenstöße mit der öffentlichen Gewalt, die zur Schließung dieses Abschnitts der 72. Straße in Bogotá führten. Ebenso gab es auf dem Höhepunkt von Rennen 11 auch Straßensperrungen aufgrund der Zusammenstöße, bei denen sich die Public Force um die Situation kümmern musste.

Nach mehreren Stunden des Kampfes wurde die Mobilität in diesem Teil der Stadt bereits wiederhergestellt.

Auf der anderen Seite, südlich der Hauptstadt, in der Stadt Ciudad Bolivar, kam es auch zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei und Esmad in der Nähe des Hauptsitzes der Bezirksuniversität in Candelaria La Nueva. Diese führten zu Schließungen an der Avenida Villavicencio.

„Es gibt eine Demonstration außerhalb des Gottesdienstes in der Stadt Ciudad Bolívar auf dem Höhepunkt der Bezirksuniversität. Die Behörden nehmen Umleitungen für die Systemflotte und Privatfahrzeuge vor „, berichtete TransMilenio über die Straßensperrungen, die in der Branche aufgrund der Störungen aufgetreten sind.

Das Oberste Gericht von Bogotá bestätigte die Strafe von 17 Jahren und 4 Monaten Gefängnis für den Esmad-Polizeibeamten Néstor Julio Rodríguez wegen Mordes an dem 15-jährigen Nicolás Neira während der Demonstrationen zum Tag der Arbeit am 1. Mai 2005.

Die Verteidigung versuchte, das Verfahren mit der Begründung für nichtig zu erklären, dass das ordentliche Justizsystem nicht zuständig sei und eine mutmaßliche Verletzung des ordnungsgemäßen Verfahrens und des Verteidigungsrechts des Angeklagten darstellte.

Richter José Urbano lehnte jedoch den Antrag der Verteidigung ab und stützte sich auf das Urteil des Verfassungsgerichts zum Fall Dylan Cruz, das das Verfahren der militärischen Strafjustiz in die ordentliche Gerichtsbarkeit übertrug.

In seiner Entscheidung erklärte Richter Urbano, dass „diese Gesellschaft im SU-190-Urteil von 2021 angeordnet hat, dass das Strafverfahren gegen den nationalen Polizeibeamten in die ordentliche Gerichtsbarkeit überführt wird. Wie zu sehen ist, ist die Situation klar, es gibt nicht nur eine Entscheidung, sondern es gibt auch ein einheitliches Urteil des Verfassungsgerichts, das dieses Kriterium bekräftigt.“

Als Antwort auf das zweite Ersuchen der Verteidigung erklärte die Kammer, dass die Verteidigung etwa ein Jahr und zehn Monate ab Einreichung der Anklageschrift hatte, in Kenntnis der Beweise der Staatsanwaltschaft, um den Angeklagten in der vorbereitenden Anhörung zu verteidigen.

„Wenn die Verteidigung beschloss, die aus dem Verteidigungsrecht abgeleiteten Garantien während des Prozesses nicht auszuüben, z. B. die Durchführung eines Ermittlungsakts, entsprach diese Maßnahme der Strategie, für die sie sich entschieden hat, aber sie führt nicht zur Verletzung eines ordnungsgemäßen Verfahrens“, sagte Urbano.

Es sei daran erinnert, dass laut Medicina Legal das Projektil, das linear und direkt vom Polizisten abgefeuert wurde, den Kopf des jungen Nicolás traf und schwere Verletzungen verursachte, die fünf Tage später an den Folgen eines kraniozerebralen Traumas sterben würden.

