Ucayali: Neunzig Kinder aus verschiedenen Schulen waren mit dem Coxsackie-Virus infiziert

Mayra Saavedra, Leiterin der Epidemiologie der regionalen Gesundheitsdirektion von Ucayali, gab bekannt, dass mehr als neunzig Kinder mit dem Coxsackie-Virus infiziert waren, das als „Hand-, Maul- und Klauenseuche“ bekannt ist. Diese Fälle wurden in acht Schulen auf der ersten Ebene der Stadt Pucallpa festgestellt.

Der Beamte sagte, dass zwei der betroffenen Bildungseinrichtungen Victoria Barcia Boniffati und Santa Rosa sind. In beiden Schulen führen die Behörden des Gesundheitswesens bereits Desinfektionsarbeiten durch.

„Diese Krankheit tritt bei Kindern unter fünf Jahren auf, weil sie nicht die Angewohnheit haben, eine Maske zu tragen. Diese Krankheit wird nicht nur durch kontaminierte Hände übertragen, sondern auch durch die Atemwege. Die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind sofort „, sagte er zu RPP.

Darüber hinaus sagte der Spezialist, dass infizierte Kinder 7 Tage in Quarantäne bleiben werden. Derzeit wird Diresa in den Schulen, in denen die Fälle registriert wurden, eine Makrodesinfektion durchführen, um die Ausbreitung dieser Krankheit zu verhindern.

Vor dem Abschluss bat der Spezialist die Eltern, mit ihren Kindern zu sprechen und sie zu bitten, Masken richtig zu tragen. Er forderte auch, dass Symptome wie Fieber, Halsschmerzen, Blasen an Händen, Füßen und Mund nicht selbst behandelt, sondern zur nächsten Gesundheitseinrichtung gebracht werden sollten.

SYMPTOME DES COXSAKIE-VIRUS

Laut dem Gesundheitsportal der Mayo Clinic müssen diese Symptome berücksichtigt werden. Denken Sie daran, dass die korrekte Verwendung einer Maske und das Reinigen der Hände der richtige Weg ist, um diese Krankheit bei Kindern zu verhindern.

Hand-, Fuß- und Klauenseuche kann all diese oder nur einige der folgenden Anzeichen und Symptome verursachen. Zum Beispiel:

Fiebre

Halsentzündung

Gefühl von allgemeinem Unwohlsein

Schmerzhafte, gerötete, blasenartige Läsionen an Zunge, Zahnfleisch und inneren Wangen

Ein Ausschlag mit Rötung und ohne Juckreiz, aber manchmal mit Blasen an den Handflächen, Fußsohlen und manchmal am Gesäß

Reizbarkeit bei Säuglingen und Kleinkindern

Appetitlosigkeit

WAS DU WISSEN SOLLTEST:

Der übliche Zeitraum von der Erstinfektion bis zum Auftreten von Anzeichen und Symptomen (Inkubationszeit) beträgt drei bis sechs Tage. Fieber ist oft das erste Anzeichen einer Hand-, Maul- und Klauenseuche, gefolgt von Halsschmerzen und manchmal Appetitlosigkeit und allgemeinem Unwohlsein.

Ein oder zwei Tage nach Beginn des Fiebers können schmerzhafte Wunden an der Vorderseite des Mundes oder des Rachens auftreten. Ein oder zwei Tage später kann ein Ausschlag an Händen und Füßen und möglicherweise am Gesäß auftreten.

Die Hand-, Fuß- und Klauenseuche ist normalerweise eine geringfügige Erkrankung mit relativ leichten Anzeichen und Symptomen und nur wenigen Tagen Fieber. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Wunden im Mund oder Halsschmerzen Ihr Kind daran hindern, Flüssigkeiten zu trinken.

Es ist wichtig, dass Eltern ihre Kinder nicht vernachlässigen und beim geringsten Symptom zum Spezialisten gehen und so verhindern, dass sich diese Krankheit bei den jüngsten Mitgliedern des Hauses ausbreitet.

(Mit Informationen von der Mayo Clinic)

