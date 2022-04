Trotz eines Rückgangs der Steuererhebung wendet das Finanzministerium zum vierten Mal in Folge 100% der fiskalischen Anreize auf Kraftstoffe an

A worker fills a car belonging to a Texas resident, with gasoline at a gas station following increased fuel prices in U.S., in Ciudad Juarez, Mexico March 14, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Das Ministerium für Finanzen und öffentliche Kredite (SHCP) verlängerte die steuerlichen Anreize um 100% auf Benzin und Diesel bis zum 8. April zusätzlich zu ergänzenden Anreizen, obwohl das Steuererhebungsniveau in den ersten zwei Monaten des Jahres um 60,5% für die Verbrauchsteuer auf Produktion und Dienstleistungen (IEPS) gesunken ist.

Das Finanzministerium gab bekannt, dass die Steuerzahler ab diesem Samstag, dem 2. April, und bis Freitag, dem 8. April, keine Verbrauchsteuer auf Produktion und Dienstleistungen (IEPS) zahlen müssen und zusätzliche Anreize zwischen 1,16 Pesos und 3,18 Pesos pro Liter Kraftstoff haben werden.

Auf diese Weise wird Benzin mit niedriger Oktanzahl von der IEPS-Zahlung von 5,49 Pesos pro Liter, Premium 4,63 Pesos und Diesel 6,03 Pesos befreit.

Einige Finanzexperten weisen darauf hin, dass diese Art von fiskalischen Anreizen tatsächlich eine staatliche Subvention ist, um den Preis für Kraftstoffe niedrig zu halten, da der reale Kraftstoffpreis vom internationalen Rohölmarkt bestimmt wird.

Das Finanzministerium wandte den 100% -Stil zum vierten Mal in Folge an. (FOTO: Agenturen)

Dies ist die vierte Woche in Folge, in der die Finanzbehörden Magna-, Premium- und Diesel-Benzin zu 100% fiskalische Anreize geben, um die Auswirkungen des internationalen Ölanstiegs zu absorbieren und die Inflation in unserem Land teilweise einzudämmen, die nach Angaben der Bank von Mexiko bei 7 lag .29% bis zur ersten Märzhälfte 2022.

Das Finanzministerium berichtete, dass unser Land 2022 18.855 Millionen Pesos für IEPS gesammelt hat, die auf Kraftstoffe angewendet wurden, was 25.715 Millionen Pesos weniger war als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Vor der Bankenkonvention letzte Woche versicherte Finanzminister Rogelio Ramírez de la O, dass diese Haushaltslücke durch Überschusseinnahmen aus Ölexporten gedeckt wird, deren aktueller Preis bei rund 100 USD pro Barrel liegt. Petroleos Mexicanos räumte jedoch ein, dass unser Land in den ersten Monaten dieses Jahres etwa 1,5 Millionen Barrel pro Tag produzierte.

Ramírez de la O versicherte, dass diese fiskalischen Anreize für den Rest des Jahres 2022 angewendet werden könnten, um zu verhindern, dass Benzin erheblich zunimmt und die Kaufkraft mexikanischer Familien beeinträchtigt, was zu einer höheren Inflation und einem Rückgang des Inlandsverbrauchs führen würde.

Diese Woche erhöhte die Bank of Mexico den Zinssatz auf 6,5 Punkte, um den Inflationsdruck einzudämmen. In diesem Zusammenhang war der stellvertretende Gouverneur von Banxico, Gerardo Esquivel, der Ansicht, dass die Inflation aus seiner persönlichen Sicht bis Ende 2023 sinken wird, um das 3% -Ziel bis zum ersten Quartal 2024 zu erreichen.

Petroleos Mexicanos betonte, dass der Import von Benzin schrittweise reduziert wurde und dass mexikanische Raffinerien diese Woche derzeit rund 300.000 Barrel pro Tag mit dieser Art von Kraftstoff produzieren.

Mexiko ist stark auf Benzin angewiesen, das in den Vereinigten Staaten produziert wurde, wo die Lagerbestände in der letzten Woche um 2,9 Millionen Barrel auf 238 Millionen Barrel gesunken sind. Aus diesem Grund könnte Präsident Biden einen Teil der strategischen Ölreserven freisetzen, um die Raffineriekapazität um fast 300.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, um den Preisanstieg für Verbraucher einzudämmen, die ebenfalls einen Anstieg der Inflation erlitten haben.

