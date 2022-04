The Great National Sembraton, eine Verpflichtung zur Wiederherstellung der Ökosysteme in Kolumbien

Das Umweltministerium gab bekannt, dass zwischen Freitag, dem 22. April, dem Datum, an dem der Tag der Erde gefeiert wird, und dem 29. desselben Monats, dem Tag, an dem der Arbor Day gefeiert wird, die Great National Seing stattfinden wird, eine Initiative, die dazu beitragen soll zum Ziel, 180 Millionen Bäume zu pflanzen Kolumbien bis 2022.

Dies kündigte der Umweltminister Carlos Eduardo Correa an, der erklärte, dass diese massiven Tage des Pflanzens einheimischer Bäume, die von Umweltbehörden überwacht und überwacht werden, Vorteile wie die Filterung städtischer Schadstoffe und kleiner Partikel bieten. Die Regulierung des Wassers fließen und verbessern ihre Qualität, mildern den Klimawandel durch Absorption von CO2; und Erhaltung und Erhöhung der städtischen Biodiversität durch Bereitstellung von Lebensraum, Nahrung und Schutz für Pflanzen und Tiere.

„Wenn wir einen Baum pflanzen, säen wir Leben. Ich lade alle Kolumbianer ein, uns an diesem Nationalfeiertag zu begleiten. Wir werden der Welt noch einmal sagen, dass Kolumbien ein wichtiger Akteur im globalen Kampf gegen den Klimawandel ist und dass wir Kolumbien durch Bäume besser atmen lassen werden. Wir haben bereits über die Pflanzung von mehr als 118 Millionen Bäumen im ganzen Land berichtet. Mit Fakten erreichen wir es „, sagte der Leiter des Ambiente-Portfolios.

Diese Initiative wird im Rahmen des Programms „Respira“ durchgeführt, das zur Bildung, Erhaltung und Wiederherstellung der Ökosysteme des Landes beitragen soll, das kürzlich ins Leben gerufen wurde, um Verantwortung für Umwelterziehung, Biodiversität und Bewusstsein für die natürlichen Ressourcen zu schaffen repräsentieren einen der großen Reichtümer Kolumbiens.

Wo soll ich säen?

Personen oder Institutionen, die an den Tagen des Great National Sembraton teilnehmen möchten, müssen eine einheimische Pflanze ihrer Region mit einer Höhe von mehr als 30 Zentimetern wählen. Sie müssen auch einen Ort für die Pflanzung auswählen und sicherstellen, dass dieser Ort nicht rau ist mit felsigen Böden, mit hohe Hänge mit hoher Erosion oder Massenbewegungen; Vermeiden Sie Perimeter mit Durchgang von Hochspannungskabeln, Rohrleitungen von Aquädukten, Gasleitungen oder Ölpipelines.

Wie geht das?

„Zuerst sollte ein Loch gegraben werden, das doppelt so groß wie der Transportbehälter der Pflanze und mindestens 30 Zentimeter breit ist; zweitens entfernen Sie die umgebenden Kräuter, die das Wachstum verhindern; drittens sollte die Pflanze mit gestreckter Wurzel in die Mulde gelegt werden, so dass sich der Stiel auf Bodenhöhe befindet; viertens der Boden muss mit dem Dünger (organisch, Gülle von Nutztieren) hinzugefügt werden. Fünftens wird empfohlen, gut um ihn herum zu verdichten, um die Luft zu entfernen, und schließlich die Pflanze mit ausreichend Wasser zu befeuchten „, sagte das Umweltministerium.

Schließlich forderte das Portfolio die an der Konferenz teilnehmenden Personen auf, die Aussaat auf dem Schalter des Unternehmens unter https://www.respira2030.gov.co/sumate-a-la-iniciativa/ oder über die Anwendung „Respira 2030“ zu melden, während das Pflanzen einheimischer Arten gefordert wurde.

