Sie nahmen den Ex-Freund des Anwalts gefangen, der tot in Circasia (Quindio) aufgefunden wurde, nachdem er mit seinen Haustieren spazieren gegangen war

Alles scheint darauf hinzudeuten, dass der Mord an Anwalt Yenni Karolain Nohava am 11. März in der Gemeinde Circasia (Quindio) ein Frauenmord war, bei dem ihr ehemaliger Partner der Hauptverdächtige war, der letzten Mittwoch, dem 30. März, in derselben Stadt gefangen genommen wurde.

Wie in der Regionalzeitung El Quindiano berichtet, wurde die Durchsuchung und Recherche von der Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen (Sijín) dieser Abteilung in Abstimmung mit dem Büro des Generalstaatsanwalts der Nation durchgeführt.

Sogar der Gouverneur von Quindío selbst, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, berichtete über seinen offiziellen Twitter-Account, dass dieser Prozess erhebliche Ermittlungsarbeiten seitens der Uniformierten erfordere.

„Die Gefangennahme von Cristian Alejandro Ospina, der angeblich für den Mord an Yenny Karolain verantwortlich ist, ist das Ergebnis einer gründlichen Untersuchung und Abstimmung mit den Behörden. Wir bleiben wachsam und wir werden Garanten für Gerechtigkeit bei der Aufklärung des Verbrechens sein. Nicht einer weniger „, sagte er.

Unterdessen gab Quindío Noticias in einem anderen Medienunternehmen dieser Abteilung an, dass Ospinas Verhaftung am Donnerstagnachmittag legalisiert worden sei.

Nohavaue wurde zuletzt lebend gesehen, als sie wie früher mit ihren Hunden spazieren ging, aber diese Stunden später wurde sie tot aufgefunden, nachdem ihnen klar wurde, dass die Haustiere in das Haus zurückgekehrt waren, in dem sie ohne die Gesellschaft des Opfers im Viertel La Plancha wohnte.

Als sie jedoch sahen, dass eine lange Zeit vergangen war, ohne dass die Frau zurückkehrte, und dass die Eckzähne allein zurückgekehrt waren, begannen sie mit der Suche und alarmierten die Behörden und fanden sie später tot im Waldgebiet dieser Gemeinde.

Die Behörden, die die entsprechende Aufhebung durchführten, kamen auf den Punkt und leiteten die Untersuchung ein, um die Umstände seines Todes festzustellen.

Das Verbrechen löste Empörung in der Bevölkerung aus, die während der Beerdigung der jungen Frau in weißen T-Shirts und Bomben demonstrierte und in Form einer Demonstration Tribut zollte.

Nach einer forensischen Analyse wurde festgestellt, dass sie Anzeichen von Gewalt und Stichwunden hatte. Daher wurde zunächst auch die Hypothese behandelt, dass der Mord an der jungen Frau durch einen Raub verursacht wurde. Nach den vergangenen Tagen wurde diese Möglichkeit jedoch ausgeschlossen, da die Motive unterschiedlich waren, um sie von Ihrem zu entfernen Habseligkeiten.

Die junge Frau studierte an der Universidad la Gran Colombia in Armenien und war im siebten Semester ihrer Karriere, als ihr Leben genommen wurde. Genau dies führte zu den Nachrichten, die an diesem Tag zur Aussetzung des Unterrichts führten.

Das Verbrechen wurde genau bekannt, als die Sisma Mujer Corporation einen Bericht enthüllte, in dem festgestellt wurde, dass die Femizide in Kolumbien zunahmen.

Der Anstieg betrug 12,3% im Vergleich zum Vorjahr, da 210 Frauen bei sexistischer Gewalt getötet wurden, die meisten von ihnen unter 30 Jahren, wie in dieser Organisation angegeben, die erklärte, dass dies die höchste Zahl in den letzten Jahren war.

Einer Schätzung zufolge wurde laut der Jahresbilanz der NGO zu Gewalt gegen Frauen, die offizielle Daten der Kriminalpolizei (Dijín) widerspiegelt, alle 41,7 Stunden eine Frau Opfer eines Frauenmordes.

Mehr als die Hälfte dieser Frauenmorde waren Frauen unter 30 Jahren und 17 Opfer waren Minderjährige, sagt Sisma Mujeres, aus der hervorgeht, dass zwischen dem 1. Januar und dem 3. März dieses Jahres bereits 35 Frauen getötet wurden, dh eine alle 42 Stunden.









