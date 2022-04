Ölkatastrophe: 39 gerettete Vögel wurden am Strand südlich von Lima freigelassen

Der National Forestry and Wildlife Service (Serfor) des Ministeriums für landwirtschaftliche Entwicklung veröffentlichte Hand in Hand mit den Spezialisten des Parque de las Leyendas eine erste Gruppe von 39 Vögel an einem Strand südlich von Lima, nachdem sein Lebensraum am 15. Januar von der Ölpest betroffen war .

Die Befreiung der Vögel war nach einem Prozess der Pflege, Pflege und Erholung im Parque de las Leyendas unter genauer und ständiger Beobachtung der Fachleute von SERFOR und des Parks selbst möglich. Diese Vögel wurden vom Team von Fachleuten und Freiwilligen gepflegt, gefüttert, gebadet und rehabilitiert.

Dies sind drei Arten: 4 Peruanische Möwen (Larus belcheri), 4 Franklin-Möwen (Leucophaeus pipixcan) und 31 peruanische Pikeniere (Sula variegata) , die vor anderthalb Monaten eintraten und einen hohen Anteil an Dehydration und, die meisten von ihnen, mit Öl befleckt.

Für den Freisetzungsprozess wurde nachgewiesen, dass die Vögel fit sind, das heißt, dass sie ein ausreichendes Gewicht haben, dass sie hydratisiert sind und dass sie sich dem derselben Art verhalten. Ebenso wurden Krankheiten ausgeschlossen und nachgewiesen, dass sie ihre Undurchlässigkeit wiedererlangt haben. Später wurde ein Strand ausgewählt, an dem Vögel derselben Art existieren.

Es ist zu beachten, dass alle freigelassenen Vögel ordnungsgemäß beringt wurden, um ihre Informationen wie Gewicht, Geschlecht, Gefieder, Flügelmaße und Allgemeinzustand vor der Freilassung aufzeichnen zu können. Dieser Klingelprozess wurde in Zusammenarbeit mit der Marine Ecosystems Research Unit - Seabird Group UIEM-GAM der Southern Scientific University und dem Center for Ornithology and Biodiversity (CORBIDI) im Rahmen seines Banding Program (PAC-CORBIDI) durchgeführt.

Bisher wurden fast 300 Exemplare, die direkt und indirekt von der Verschüttung betroffen waren, vom multidisziplinären Team des Zoologie-Bereichs des Parque de las Leyendas de Lima und mehr als 50 Freiwilligen medizinisch versorgt.

Nach der Veröffentlichung erklärte Jessica Oliden García, technische Administratorin der Technischen Verwaltung für Forstwirtschaft und Wildtiere (ATFFS) Lima , dass „SERFOR, die National Forestry and Wildlife Authority, seit dem ersten Tag der Ölpest arbeitet an der Erholung der Vögel in der Sammlung und Überwachung der betroffenen Wildtiere an Stränden“.

Oliden García fügte hinzu : „Dank einer gemeinsamen Arbeit mit dem Parque de las Leyendas konnten diese Vögel einen Rehabilitations- und Genesungsprozess durchlaufen, sodass heute die erste Vogelgruppe freigelassen wird. Dies sind 39 Vögel verschiedener Arten, die alle gesundheitlichen und körperlichen Untersuchungen haben, die die guten Bedingungen bestätigen, und beringt sind, um überwacht zu werden.“

Es sei darauf hingewiesen, dass die Freilassung der Vögel an einem Strand südlich von Lima stattfand und von der peruanischen Marine unterstützt wurde .

In ähnlicher Weise fand das Wildtierrettungsteam 78 Vögel in diesen geschützten Naturgebieten, die zur tierärztlichen Versorgung und anschließenden Genesung nach Serfor gebracht wurden.

MEHR ALS 20 STRÄNDE BEREIT

Repsol seinerseits berichtete am Dienstag in einer Erklärung, dass es bis heute bereits 21 rohölfreie Strände gibt, die vor der Wiedereröffnung der öffentlichen Nutzung für eine entsprechende Überwachung bereit sind.

„Derzeit befindet sich das Unternehmen in der letzten Phase der Sanierung und konzentriert alle Anstrengungen auf felsige und schwer zugängliche Gebiete und legt Wert auf die Sicherheit der Menschen“, sagte der transnationale.

