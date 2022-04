Die besten Burger in Bogotá kommen bei „Burgerville“ zusammen

April bis Sonntag, den 3. desselben Monats, kommt Burgerville im El Chicó Museum in Bogotá an, einem Festival, bei dem die erlesensten Hamburgerrestaurants der Stadt ihre Versionen der Königin des Fast Food anbieten.

Dieses kleine Hamburgerdorf wurde aus der Arbeit des Gründers und Schöpfers von Bogotaeats, Alejandro Escallón, geboren, der ihn seit 8 Jahren seit seinem Instagram-Profil verfolgt und die unterschiedlichsten Restaurants in der kolumbianischen Hauptstadt überprüft.

In dieser ersten Ausgabe gibt es 20 der besten Burger in Bogotá, aber auch „es wird weitere 10 wichtige Restaurants in der Hauptstadt geben, die keine Burgerläden sind und einen speziell für diesen Anlass entworfenen Hamburger kreieren werden“, sagte Escallón.

Jedes Restaurant hat ein Hamburger-Angebot mit Preisen zwischen 12.000 und 18.000 Pesos. Darüber hinaus handelt es sich um mittelgroße Gerichte, damit die Teilnehmer zufrieden sein können, aber auch, damit sie alle Arten von gastronomischen Vorschlägen probieren können.

Das Festival hat garantiert, dass es eine große Auswahl an Burgern zu probieren gibt, vom klassischen mit Rindfleisch über Vorschläge mit anderen Zutaten und Proteinen bis hin zu den zunehmend tief verwurzelten vegetarischen Burgern.

Ebenso werden einige typische Restaurants aus Ländern wie Griechenland, Italien, Spanien und sogar Asien stattfinden, die ihr Engagement für außergewöhnliche Burger mit einer für das Haus typischen Begleitung präsentieren, da sie die Lizenz hatten, verschiedene Dinge vorzuschlagen.

„Wir haben eine Gewichtsbeschränkung festgelegt, die 100 Gramm nicht überschreiten darf, da die Idee, wie in A Cielo Abierto, darin besteht, dass die Leute mehrere Vorschläge ausprobieren können. Wir werden auch einen Dessertbereich haben, zu dem wir bekannte Konditoreien einladen „, erklärte Escallón.

Zusätzlich zum kulinarischen Erlebnis können die Teilnehmer von Burgerville das Beste aus Live-Musik genießen. Laut dem Generaldirektor von Bogotáeats: „Als ob das nicht genug wäre, haben wir eine Person, die sich ausschließlich der Musikkuration widmet, sodass jedes Detail dessen, wie sich auf diesem Festival anhören wird, sorgfältig geplant ist.“

Darüber hinaus wird es eine Cocktailbar geben, die speziell für das Festival entwickelt wurde, Spiele, ein Dessertbereich und sogar ein Autokino werden diese Hommage an den Hamburger und die 1950er Jahre vervollständigen, da Escallón „die Geschichte liebt, die er hat (der Hamburger) hat seit einem Jahrhundert in den Vereinigten Staaten, weshalb wir beschlossen haben, das Festival dieses Jahr im Jahrzehnt der 50er Jahre“.

Einige der Burger-Restaurants, die Teil des Festivals sein werden, sind Agadon, Amma Café, El Arabe, Bandido, Bicone, La Brasserie, Bubu Burgers, Burger Fries und Co, Dilip, Diner, Dixie Chicken House, Emilia Grace, Elecktra, Elemental, La Fame, Gaba, Gauchos, Gordo, Home Burger, Juan Burgers, Nur ein Burger, Ko, Lorenzo El Griego, Der Kampf, Offizier, Der Er malt, Sir Frank, Hässlicher Amerikaner, Voodoo, Die Xarcuteria.

Allgemeine Informationen zur Veranstaltung:

Freitag, 1. April

Öffnungszeiten: 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Samstag, 2. April

Ziehen Sie einen von 11.00 bis 17.00 Uhr aus und ziehen Sie zwei von 17.00 bis 22.00 Uhr aus.

Sonntag, 3. April

Ziehen Sie einen von 11.00 bis 16.00 Uhr aus und ziehen Sie zwei von 16.00 bis 20.00 Uhr aus.

Wert der Tickets

Im Vorverkauf vor der Veranstaltung: Service über 15.000 USD. Abendkasse an den Tagen der Veranstaltung: 20.000 USD Service. Tickets können über Tuboleta gekauft werden.

