Der Barranquilla Zoo wurde als Wissenschaftszentrum anerkannt

Das Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation (MinCiencias) erkannte den Barranquilla Zoo (ZooBAQ) als Wissenschaftszentrum an, das dieser Einrichtung den Zugang zu Ressourcen für ihre institutionelle Stärkung ermöglicht. Diese Bezeichnung ermöglicht es ZooBaq, ein Motor für Wissenschaft, Technologie und Innovation in der Karibik zu werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Barranquilla Zoo der Schlüssel zur Konsolidierung der atlantischen Hauptstadt als Stadt der biologischen Vielfalt ist. Das Unternehmen leitet Initiativen für Umwelterziehung, Citizen Science und Anerkennung der Dienstleistungen, die die biologische Vielfalt der Stadt und den Bürgern bietet.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Barranquilla Zoo vor weniger als einem Jahr von der Latin American Association of Zoos and Aquariums (ALPZA) international akkreditiert wurde, einer Organisation, die die renommiertesten zoologischen Einrichtungen Lateinamerikas zusammenbringt, die für die Förderung des Tierschutzes und der Umwelt bekannt sind Bildung.

„Obwohl der Barranquilla Zoo ein Jahr großer finanzieller Herausforderungen und Unsicherheiten für die Zukunft war, ließ er seine Wache nicht im Stich und arbeitete weiter an der Verbesserung seiner Standards, um die von der lateinamerikanischen Zoos- und Aquarien-Gilde Alpza erteilte Akkreditierung zu erhalten“, sagte ZooBaq in einer Presse freigeben.

Die Einrichtung begann den Akkreditierungsprozess im März 2020, als sie aufgrund der Covid-19-Pandemie in eine Krise geriet, die den Ort zur Schließung zwang und die Finanzen so stark beeinträchtigte, dass die Richtlinien des Zoos nicht wussten, wie die Tiere gefüttert werden sollten. Nach der Durchführung von Spendenkampagnen und der Unterstützung von Menschen aus aller Welt sowie öffentlichen und privaten Einrichtungen konnte sich ZooBAQ als Institution festigen, die sich um das Wohlergehen der Arten kümmert.

Das ALPZA-Akkreditierungskomitee berücksichtigt sechs Variablen, um die Zertifizierung zu liefern: Sicherheit, Tierschutz, Naturschutz, Nachhaltigkeit, Forschung und Bildung. Dieser letzte Punkt ist einer der stärksten Punkte von ZooBaq, da die Institution ständig Vorträge und Seminare für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und sogar Journalisten abhält, damit sich jeder bewusst ist, sich um die Umwelt zu kümmern.

„Dieses Exzellenzsiegel ist das Ergebnis der Qualitätsarbeit der Gruppe von Mitarbeitern und der ständigen Unterstützung der Verbündeten dieses Bildungs- und Umweltraums mit einer fast siebzigjährigen Geschichte und einer breiten nationalen und internationalen Anerkennung. Die Citizen Science in Barranquilla begann im Zoo und wir hoffen, sie durch unsere Bildungs-, Forschungs- und Naturschutzprojekte weiterhin in die Gemeinden in der Karibik bringen zu können „, sagte Farah Ajami Peralta, Geschäftsführer der Barranquilla Botanical and Zoological Foundation.

Durch die Akkreditierung von Zoobaq gewährt ALPZA ihm bestimmte Vorteile, wie z. B. technische Unterstützung bei der Verwaltung von Beiträgen und Verträgen, erhöht die Berechtigung für Zuschüsse und fördert Räume für die Mitgliedsinstitutionen des Vereins zum Austausch von Naturschutzerfahrungen. Diese Akkreditierung ist fünf Jahre gültig, danach muss sich der ZooBAQ erneut dem Verfahren unterziehen.

In den Richtlinien des Zoos wurde daran erinnert, dass die Hilfe der Bevölkerung notwendig ist, um seine hohen Standards aufrechtzuerhalten und ein Maßstab für die biologische Vielfalt zu bleiben. Diese Unterstützung kann durch freiwillige Beiträge und natürlich durch den Besuch von Einheimischen und Touristen wirksam werden.

