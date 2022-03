Wir laufen Gefahr, eine undemokratische Reform zu erleben: Ciro Murayama

Ciro Murayama, Direktor des National Electoral Institute (INE), warnte davor, dass Mexiko von undemokratischen Reformen bedroht sei, und erinnerte daran, dass es Jahrzehnte gedauert habe, bis das Land ein Wahlsystem aufgebaut habe, das einen Wechsel ermöglichen würde, nachdem die hegemoniale Partei fast 70 Jahre lang an der Macht geblieben war Jahre.

Er betonte, dass es unserem Land gelungen sei, ein Wahlsystem loszuwerden, das die Institutionelle Revolutionäre Partei (PRI) dank Wahlreformen, die das Wahlrecht der Bürger auf freie Wahl und den Wettbewerb der verschiedenen politischen Kräfte erweiterten, unter denen die verschiedenen politischen Kräfte konkurrieren konnten, in der Macht des Hyperpräsidenten verankert hielt Bedingungen für Eigenkapital.

Murayama betonte, dass die mexikanische Demokratie derzeit gut funktioniert, und als Beispiel dafür seien in diesem Jahrhundert vier Präsidentschaftswahlen organisiert worden, und in drei von ihnen gab es Abwechslungen, was bedeutet, dass die Bürger frei entscheiden können, und fügte hinzu, dass dies auch im Staat geschieht Regierungen und im ganzen Land.

Er wies auch darauf hin, dass die Bürger derzeit die Macht ihrer Stimme nutzen, um politische Parteien zu bestrafen, wenn sie der Ansicht sind, dass sie nicht arbeiten.

Angesichts dieser Tests warnte er davor, dass die von Präsident Andrés Manuel López Obrador vorgeschlagene Wahlreform ein Risiko für den Abbau der demokratischen Institutionen Mexikos darstellen könnte.

Bürger, die an den Wahlen teilnehmen, um 2019 ihre Stimme für die Wahl des Gouverneurs von Puebla abzugeben. (FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM)

In Bezug auf die vorherigen Wahlreformen betonte er, dass diese grundsätzlich zwei Merkmale aufwiesen: Sie reagierten auf die Forderungen der Gesellschaft, der Opposition und der Minderheiten, die demokratischen Wettbewerbsbedingungen zu erweitern. Vor allem aber wurden sie wie die Regeln für den Machtstreit einvernehmlich gebaut.

Aus diesen Gründen wies er darauf hin, dass der jüngste Vorschlag auf eine Reform zur Einschränkung der Rechte abzielt und von der Macht des Präsidenten gefördert wird, um zu versuchen, ihn ohne Konsens mit den anderen politischen Kräften durchzusetzen.

Laut dem Berater deuten diese Anzeichen darauf hin, dass das Land von einer undemokratischen und regressiven Wahlreform bedroht ist.

Murayama sagte auch, dass der Vorschlag, die Abgeordneten mit mehreren oder proportionalen Vertretern zu verschwinden, die Überrepräsentation der Partei begünstigt, die jeden Bezirk gewinnt.

Er erklärte, dass es bei jedem Wahlwettbewerb in der Regel mit 35 oder 40% der Stimmen gewonnen wird. Ohne die Plurinominalen wären die Stimmen von 60 oder 65% der Wähler ohne Vertretung. Er warnte daher davor, dass es eine Formel sei, um den Pluralismus im Kongress der Union zu untergraben, wo Morena eine einfache Mehrheit hat.

Auf der Grundlage dieses Arguments erklärte er, dass sie mit 43% des Stimmenanteils der von Morena im Jahr 2021 geführten Koalition 62% Sitze in der Abgeordnetenkammer haben würde, dh eine Mehrheit, die es ihr ermöglichen würde, Initiativen und Reformen zu verabschieden, ohne einen Konsens mit anderen Oppositionellen erzielen zu müssen Parteien.

Er erinnerte daran, dass die Idee, mehrköpfige Gesetzgeber zu verschwinden, nicht originell sei. Er wies darauf hin, dass dieser Ansatz bereits vor einem Jahrhundert stattgefunden habe, insbesondere in Italien. Und er erklärte, dass Mussolini mit dieser Reform „die Vertretung im Plural erstickte, dem Parlament vorgelegt und seine autokratische Macht festigte. Die Demokratie ist gestorben, der Faschismus kam.“

Porfirio Muñoz Ledo gratuliert Andrés Manuel Lopez Obrador zum Abschluss der Registrierung als Kandidat für den Präsidenten der Republik durch die Nationale Erneuerungsbewegung. (FOTO: SAUL LOPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Porfirio Muñoz Ledo erläuterte seinen Standpunkt zum Vorschlag der Wahlreform des Präsidenten und bekräftigte, dass diese Änderung die Wahlinstitutionen wieder so machen könnte, wie sie in früheren Verwaltungen waren.

In einem Interview mit der Journalistin Azucena Uresti für ihren Platz bei Radio Formula erklärte sie, dass López Obrador „nichts weiß“, da die Entwicklung des Wahlsystems seit Jahren Anstrengungen unternommen hat, damit sie so funktionieren, wie sie es heute tun.

„Derjenige, der nichts weiß, ist mein Freund Andrés Manuel, es gibt eine Art historische Lähmung, er möchte die Wahlinstitutionen in die Zeit von Ruiz Cortines zurückbringen, als es ein einstaatliches System war. Die Entwicklung des Wahlsystems hat Menschenleben gekostet, Anstrengungen gekostet und kann nicht über Bord geworfen werden „, sagte Muñoz Ledo.

LESEN SIE WEITER: