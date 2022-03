Wer war Dolores Castro, bekannter mexikanischer Dichter und Gründer von Radio UNAM

Ciudad de México, 30 de Marzo de 2022.- Dolores Castro Varela, poeta, narradora, ensayista, crítica literaria y fundadora de Radio UNAM, murió este miércoles a la edad de 98 años. Dolores Castro nació el 12 de abril de 1923 en Aguascalientes. La autora de poemarios como El corazón transfigurado (1949), La tierra está sonando (1959), Cantares de vela (1960), Qué es lo vivido (1980), No es el amor el vuelo (1995), Sonar en el silencio (2000), Íntimos huéspedes (2004) y Algo le duele al aire (2011) y es considerada protagonista de la literatura nacional. FOTO: Archivo / Mario Basilio / CUARTOSCURO.COM

Dolores Castro Varela, ein mexikanischer Dichter, Essayist und Erzähler, starb an diesem Mittwoch, dem 30. März, im Alter von 98 Jahren im Angeles Hospital in Mexiko-Stadt. Laut lokalen Medienaussagen ihrer Tochter Dolores Peñaloza resultierte der Tod des Schriftstellers auf Komplikationen in den Gallenwegen.

Die mexikanische Dichterin wurde letzten Montag ins Krankenhaus eingeliefert; am selben Tag am Morgen hatte sie die Nähe des Campus Naucalpan des College of Sciences and Humanities (CCH) besucht, um einen Vortrag mit den Studenten zu halten.

Der Autor hinterließ der Literatur ein weites Erbe und war Lehrer und Gründer der Radio Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ihre Karriere und ihr Talent gewannen ihr mehrere Preise, darunter die National Science and Arts in the Area of Linguistics and Literature (2014) und die José Emilio Pacheco Medal (2016) sowie den Gewinn des Ibero-Amerikanischen Poesiepreises Ramón López Velarde (2013).

Zu seinen wichtigsten Werken gehören Titel wie On Earth Is Sounding (1959), Soles (1977), Intimate Guests (2004), Sound in Silence (2000), The Transfigured Heart (1949), Something Hurts the Air (2011) und das Gedichtband Was ist es, was gelebt wurde? (1980), das ihr den Mazatlan National Poetry Prize einbrachte.

Dolores Castro war eine wichtige kulturelle Referenz für die Generation der 50 in Mexiko (Foto: Cuartoscuro)

Dolores Castro, ein Dichter, Erzähler, Essayist und Literaturkritiker, wurde am 12. April 1923 im Bundesstaat Aguascalientes geboren. Später zog seine Familie nach Zacatecas. Nachdem er sich in Mexiko-Stadt niedergelassen hatte, studierte er Rechtswissenschaften an der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM) und erwarb später einen Master-Abschluss in Moderner Literatur an der Fakultät für Philosophie und Briefe derselben Institution.

Jahre später studierte Dolores Castro Stilistik und Kunstgeschichte an der Complutense-Universität von Madrid, Spanien, sowie Linguistik und Literatur an der Association of Universities and Institutions of Higher Education (AUNIES). Er erhielt auch eine akademische Radioausbildung am Lateinamerikanischen Institut für Bildungskommunikation (ILCE).

Ihre große akademische Karriere führte dazu, dass sich die Dichterin neben renommierten Künstlern und Intellektuellen wie Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Luis Villoro, Sergio Galindo, Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernández und Griselda Alvarez.

In ähnlicher Weise war die Akademikerin Mitglied der Gruppe der mexikanischen Dichter von Ocho, wo sie ihre Vorliebe für das Schreiben mit Charakteren wie Alejandro Avilés, Roberto Cabral del Hoyo, Javier Peñalosa, Honorato Magaloni Duarte, Efrén Hernández, Octavio Novaro und teilte Rosario Castellanos.

Dolores Castro unterrichtete immer noch an der Journalistenschule Carlos Septién García (Foto: Cuartoscuro)

Der Unterricht war immer eine wichtige Säule in Dolores Castros Leben, da sie bis Tage vor ihrem Tod ihr Wissen und ihr Talent weiterhin mit neuen Generationen teilte. Der mexikanische Dichter und Erzähler unterrichtete Kunstunterricht in Veracruz und im Bundesstaat Mexiko sowie in der Stadt Cuernavaca in Morelos.

Ebenso war sie Lehrerin an Institutionen wie der Iberoamerikanischen Universität, der Carlos Septién García School of Journalism und an der Writers School der General Society of Writers of Mexico (Sogem). Darüber hinaus war sie Gründerin der damals Acatlan National School of Professional Studies der National Autonomous University of Mexico (UNAM).

Dolores Castro arbeitete auch als Redakteurin in den Zeitschriften Poesía de América und Barcos de papel. Sie war nicht nur eine ihrer Arbeiten für Radio UNAM, sondern auch Produzentin von Radioprogrammen und moderierte Poetas de México auf Canal 11.

Verschiedene Institutionen beklagten den sensiblen Tod des mexikanischen Dichters (Foto: Twitter/ @cultura_mx)

Die Nachricht vom Tod von Dolores Castro hatte große Auswirkungen auf die geistige Gemeinschaft Mexikos. Daher sprachen sich mehrere Institutionen aus, um ihren Familien ihr Beileid auszusprechen, aber auch die Entwicklung und das Erbe des mexikanischen Dichters anzuerkennen.

„Mit tiefer Trauer trauern wir um den Tod des Dichters Dolores Castro, dessen Arbeit in den Briefen Mexikos ein wesentliches Erbe hinterlässt. Zu seiner Erinnerung werden @cultura_mx und INBAL am 7. Mai in der Haupthalle von @PalacioOficial huldigen. Wir umarmen seine Familie „, teilte das Nationale Institut für bildende Kunst und Literatur über seinen Twitter-Account mit.

Auf diese Weise entlässt Mexiko eine der liebenswertesten intellektuellen Stimmen des Landes, deren Vermächtnis in seinen Werken und im Leben der von ihm gegründeten Studenten sowie in den beiden Literaturpreisen, die seinen Namen tragen, über Generationen hinweg vorherrschen wird: Dolores Castro State Poetry Prize, verliehen von der Tlaxcalteca Institut für Kultur und den Dolores Castro Award für Erzählung und Poesie von Frauen, die von der Gemeinde Aguascalientes vergeben wurden.

