„Unschuldige Zivilisten wurden Kriegsarsenal beschlagnahmt“: Minister Molano bestreitet Vorwürfe über die Operation in Putumayo

Foto de archivo. Soldados del Ejército Nacional de Colombia hacen guardia durante una operación de erradicación de cultivos de coca en Tarazá, en el departamento de Antioquia, Colombia, 10 de septiemre, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Der kolumbianische Verteidigungsminister Diego Molano berichtete am Montag, dem 28. März, dass während einer Operation der öffentlichen Kräfte in der Gemeinde Puerto Leguizamo im Departement Putumayo neun mutmaßliche Mitglieder von FARC-Dissidenten getötet wurden und dass vier weitere gefangen genommen worden seien.

Soziale Organisationen wie das Putumayo Human Rights Network und die Organisation der indigenen Völker des kolumbianischen Amazonas (Opiak) lehnten jedoch die offizielle Version ab und prangerten den mutmaßlichen Mord an Bauern und indigenen Behörden während der Operation an, einschließlich des Vorsitzenden des Vorstands der Gemeinschaftsaktion Divier Hernández Rojas und der indigene Gouverneur Pablo Panduro Coquinche.

Angesichts der widersprüchlichen Versionen der nationalen Regierung und der sozialen Organisationen sind Stimmen wie die des kolumbianischen Präsidenten Iván Duque, die des Oppositionsführers und Präsidentschaftskandidaten des Historischen Pakts, Gustavo Petro, und die des Forschers der Americas Division of Human Rights Watch, Juan Pappier, der versicherte, dass die internationale Organisation den Fall untersucht und feststellte, dass „es dringend erforderlich ist, die Fakten zu klären“.

Trotz wiederholter Forderungen aus verschiedenen sozialen und politischen Sektoren, um zu klären, was in Puerto Leguizamo passiert ist, unterstützte der Leiter des Verteidigungsportfolios, Diego Molano, die nationale Armee und stellte fest, dass die Institution berichtet hatte, dass die Operation nicht gegen Bauern oder indigene Völker gerichtet war. während nicht auf einem Basar getan hatte, wie Opiac berichtete, leugnete er die Versionen sozialer Organisationen.

„Die Armee berichtet, dass die Operation nicht gegen Bauern gerichtet war, sondern gegen Farc-Dissidenten. Es war nicht gegen unschuldige Ureinwohner, sondern gegen Narcococaleros. Es war nicht auf einem Basar, sondern gegen Kriminelle, die Soldaten angriffen. Wir verteidigen Kolumbianer „, sagte Minister Molano über seinen Twitter-Account als Antwort auf eine Nachricht des linken Senators Gustavo Petro, der sagte, die Operation sei gegen unbewaffnete Zivilisten „einschließlich Kinder“ gewesen.

„Es ist keine Neutralisierung, Mr. President Duque, es ist Mord. Es gab keine 11-Mitglieder der FARC, sie waren unbewaffnete Bauern und indigene Zivilisten, darunter auch Kinder. Es ist ein Kriegsverbrechen seiner Regierung In meiner Regierung gibt es kein Ende von Fehlalarmen „, sagte der Präsidentschaftskandidat der linken Allianz, dem Minister Molano gegenübergestellt wurde.

Darüber hinaus fügte er in der Nachricht, die der Leiter des Defence-Portfolios über das soziale Netzwerk teilte, ein Video bei, das Männer mit Langstreckenwaffen zeigte, die die Dissidenten sein sollten, die von den Sicherheitskräften getötet und gefangen genommen wurden, während er Bilder des Kriegsarsenals teilte, das sie angeblich gewesen waren mitten im Betrieb beschlagnahmt.

„Die „unschuldigen Zivilisten“ wurden beschlagnahmt: Kriegsarsenal; Granaten, Gewehre, Lieferanten, Patronen, unter anderem. Ein Aufruf an die Kandidaten: Es geht nicht nur um Politik. Militäroperationen entsprechen allen erforderlichen Protokollen „, sagte Minister Molano, der ein Video eines Armeesoldaten teilte, der während der Operation verletzt wurde und sich im Militärkrankenhaus befindet, in dem er erzählt, wie ein Mann in Zivilkleidung ihn mitten in der angeblichen Konfrontation mit einem Gewehr erschossen hat.

Die Positionen von Minister Molano angesichts von Polizeieinsätzen, die von verschiedenen Sektoren in Frage gestellt wurden, waren immer unterstützend, obwohl Beweise für den Tod von Minderjährigen bei Bombenanschlägen der Armee auf Dissidentenlager der FARC oder der Ermordung von Zivilisten inmitten von Demonstrationen des Nationalstreiks nachgewiesen wurden haben bei der Zivilbevölkerung Empörung hervorgerufen.

