Ryan Reynolds wurde der erste Schauspieler mit drei Filmen in den historischen Top 10 von Netflix

Mit 45 Jahren hat Ryan Reynolds eine wichtige Karriere mit Titeln wie Definitive, Maybe, The Proposal, Buried oder Green Lantern sowie den beiden Deadpools gemacht. Jetzt fügte dieser kanadische Schauspieler seinem Lebenslauf einen Rekord hinzu: Er ist der erste Star, der in drei Filmen mitspielt, die es verdient haben, in die historischen Top 10 von Netflix einzutreten. Seine Duktilität sowohl für Comedy als auch für Action ermöglichte es ihm, sich in verschiedenen Arten von Produktionen frei zu bewegen.

Sein jüngster Plattformfilm wurde drei Wochen nach seiner Veröffentlichung zu einem der 10 beliebtesten amerikanischen Filme (derzeit Platz 7 unter den meistgesehenen). Das Adam-Projekt (The Adam Project, 2022), in dem Jennifer Garner, Zoe Saldaña und Mark Ruffalo ebenfalls spielen, erzählt die Geschichte von Adam mit dreißig Jahren, der auf einer Rettungsmission in die Vergangenheit reist, aber einen Unfall hat. Bei der Reparatur des Schiffes trifft er sich im Alter von 12 Jahren, als er versuchte, sich nach dem Tod seines Vaters zu erholen und das Mobbing zu überwinden, das er in der Schule erlitten hatte.

Dieser Film erreichte in den ersten Wochen 209,5 Millionen Stunden Wiedergabe. Dank dieses öffentlichen Empfangs war Reynolds der erste Schauspieler, der zum dritten Mal auf der Liste der 10 meistgesehenen Filme stand.

Ein weiterer Film, der ihm diese Platte ermöglichte, ist der sehr beliebte Red Alert (Red Notice, 2021), der mit 364 Millionen Stunden der meistgesehene in der Geschichte der Plattform war. Dort begleiteten sie Reynolds Dawyne Johnson und Gal Gadot. Das dritte ist Squadron 6 (6 Underground, 2019), das mit 205,5 Millionen Stunden auf Platz 9 steht.

Bis zur Veröffentlichung von The Adam Project teilte sich Reynolds das Podium mit Sandra Bullock, der es gelang, zwei Netflix-Originalfilme in den Top 10 zu haben: Bird Box und Unforgivable (The Unforgivable).

Ryan Reynolds arbeitete mit Dawyne Johnson und Gal Gadot an der beliebten „Red Alert“, dem meistgesehenen Titel in der Geschichte von Netflix. (Netflix)

Wer auch seine eigene Platte generiert, ist der Produzent und Regisseur von The Adam Project, Shawn Levy, ebenfalls Direktor von Stranger Things. Beide Fiktionen gehören zu den Top 10, die von den Verbrauchern am häufigsten ausgewählt wurden. „Ich mache keine Nischenprogrammierung. Ich programmiere konventionell. Und sowohl The Adam Project als auch Stranger Things auf der obersten Ebene der meistgesehenen Netflix zu haben, ist eine Quelle des Stolzes „, sagte Levy in einem Interview für The Hollywood Reporter.

Dieser jüngste Erfolg ist nicht Levys erste Zusammenarbeit mit Ryan: Sie hatten bereits an Free Guy und Deadpool zusammengearbeitet. Zu den neuen Projekten, die sie gemeinsam durchführen könnten, gehören die dritte Folge von Deadpool for Marvel/Disney sowie eine Fortsetzung von Free Guy.

Zusätzlich zu den drei Titeln, die Reynolds die Hauptrolle spielt, sind die Top 10 von Netflix wie folgt geformt:

1. Roter Alarm, 364 Millionen Betrachtungsstunden

2. No mires arriba (Nicht nachschlagen), 359,8 Millones

3. Vogelhäuschen 282 Millionen

4. Rettungsmission (Extraktion), 231,3 Millionen

5. Unverzeihlich, 214,7 Millionen

6. Der Ire (Der Ire), 214,6 Millionen

7. Das Adam-Projekt, 209,7 Millionen US-Dollar

8. El stand de los besos 2 (Der küssende Stand 2), 209,3 Millionen

9. Staffel 6, 205,5 Millionen

10. Spenser vertraulich, 197,3 Millionen

