Russland erleidet einen Braindrain und andere Länder versuchen, Talente zu nutzen, die Putin entkommen

Russische Technologiearbeiter suchen nach sichereren beruflichen Gründen.

Einer Schätzung zufolge haben bis zu 70.000 Informatiker, die Angst vor dem plötzlichen Einfrieren des geschäftlichen und politischen Klimas haben, Russland verlassen, seit Wladimir Putin vor fünf Wochen die Invasion der Ukraine angeordnet hat. Es wird erwartet, dass noch viele weitere folgen werden.

In einigen Ländern wird der Verlust Russlands als potenzieller Gewinn und als Chance angesehen, neues Wissen in die eigene High-Tech-Industrie einzubringen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Braindrain sogar mitten in einem Krieg bemerkt, der laut der UN-Flüchtlingsbehörde zur Flucht von mehr als 4 Millionen Menschen aus der Ukraine und zur Vertreibung weiterer Millionen innerhalb des Landes geführt hat.

Diese Woche reagierte Putin auf den Exodus von Technologiefachleuten und verabschiedete ein Gesetz zur Abschaffung der Einkommenssteuern für Personen, die in Informationstechnologieunternehmen arbeiten, bis 2024.

Einige der neuen High-Tech-Exilanten sagen, dass sie es nicht eilig haben, nach Hause zurückzukehren. Eine Elite mit Visa für die Europäische Union ist aus Lettland und Litauen nach Polen oder ins Baltikum gezogen.

Ein größeres Kontingent hat Zuflucht in Ländern gesucht, in denen Russen kein Visum benötigen: Armenien, Georgien und die ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens. In normalen Zeiten wandern Millionen weniger qualifizierter Arbeiter aus diesen wirtschaftlich schwachen Ländern in das vergleichsweise wohlhabendere Russland.

Die Wolkenkratzer der Stadt Moskau (AP/Alexander Zemlianichenko)

Anastasia, eine 24-jährige unabhängige Analystin für Computersysteme aus der sibirischen Stadt Nowosibirsk, entschied sich für Kirgisistan, wo ihr Mann Familie hat.

„Als wir vom Krieg (24. Februar) hörten, dachten wir, es sei wahrscheinlich Zeit zu gehen, aber wir könnten abwarten. Am 25. Februar haben wir die Tickets gekauft und sind gegangen „, sagte Anastasia. „Du musstest nicht viel nachdenken.“

Wie alle russischen Arbeiter, die für diesen Bericht kontaktiert wurden, bat Anastasia darum, anonym zu bleiben. Moskau unterdrückte bereits vor der Invasion der Ukraine abweichende Meinungen, und Menschen außerhalb Russlands befürchten weiterhin Repressalien.

„Seit ich mich erinnern kann, gab es in Russland immer Angst, seine eigene Meinung zu äußern“, sagte Anastasia und fügte hinzu, dass Krieg und „das Hintergrundgeräusch des Patriotismus“ die Umwelt noch unerschwinglicher machten. „Ich bin am Tag gegangen, bevor sie angefangen haben, Leute an der Grenze zu suchen und zu befragen.“

Das Ausmaß des scheinbaren Braindrain wurde letzte Woche von Sergei Plugotarenko, Direktor des Russischen Verbandes für elektronische Kommunikation, einer Lobbygruppe der Industrie, enthüllt. „Die erste Welle von 50.000 bis 70.000 Menschen ist bereits gegangen“, sagte Plugotarenko gegenüber einem parlamentarischen Ausschuss.

Nur die hohen Kosten für Flüge, um das Land zu verlassen, haben einen noch größeren Massenabflug verhindert. Weitere 100.000 Technologiearbeiter könnten Russland im April verlassen, prognostizierte Plugotarenko.

In einigen Ländern wird der Braindrain in Russland als potenzieller Gewinn und als Chance angesehen, neues Wissen in die eigene High-Tech-Industrie einzubringen.

Konstantin Siniushin, geschäftsführender Gesellschafter von Untitled Ventures, einem technologieorientierten Risikokapitalfonds mit Sitz in Lettland, sagte, russische Technologieunternehmen mit internationalen Kunden hätten keine andere Wahl, als umzuziehen, da sich viele ausländische Unternehmen eilig von allem distanzieren, was mit Russland zu tun hat.

„Sie mussten das Land verlassen, damit ihr Geschäft überleben konnte, oder im Fall von Forschungs- und Entwicklungspersonal wurden sie in den Hauptsitz verlegt“, schrieb Siniushin in E-Mail-Erklärungen.

Untitled Ventures hilft bei der Migration. Das Unternehmen verzeichnete zwei Flüge nach Armenien mit 300 Technologiearbeitern aus Russland, sagte Siniushin.

Einige nahe gelegene Länder sind bestrebt, die Dividenden zu ernten.

Russisches Talent ist bereit für Wilderei. Ein Bericht über den Global Skills Index 2020, der von Coursera, einem führenden Anbieter offener Online-Kurse, veröffentlicht wurde, ergab, dass die Menschen in Russland bei der Beherrschung ihrer Fähigkeiten in Technologie und Datenwissenschaft die höchsten Ergebnisse erzielten.

Sobald die Invasion der Ukraine begann, rationalisierte die zentralasiatische Nation Usbekistan den Prozess der Erlangung von Arbeitsvisa und Aufenthaltsgenehmigungen für IT-Spezialisten radikal.

Anton Filippov, ein Programmierer für mobile Anwendungen aus St. Petersburg, und das Team von Freiberuflern, mit denen er zusammenarbeitet, zogen nach Taschkent, der usbekischen Hauptstadt, wo er aufgewachsen ist, noch bevor diese Anreize veröffentlicht wurden.

„Am 24. Februar war es, als wären wir zu dieser anderen schrecklichen Realität erwacht“, sagte Filippov. „Wir sind alle jung, wir sind weniger als 27 Jahre alt, und deshalb hatten wir Angst, dass wir zur Teilnahme an diesem Krieg berufen würden.“

Während die gefragtesten Tech-Arbeiter ihre Möglichkeiten ausloten, ähnelt ihre Diaspora einem reisenden Wohnwagen. Einige Länder wie Usbekistan werden als Sprungbrett ausgewählt, da russische Staatsbürger für Kurzaufenthalte kein Visum benötigen. Junge Berufstätige wie Filippov planen jedoch nicht unbedingt, an dem Ort zu bleiben, an dem sie zum ersten Mal gelandet sind.

„Wenn die Bedingungen, denen sie begegnen, von den versprochenen Bedingungen abweichen, werden sie einfach gehen“, sagte er.

Bitriver, das größte Data-Mining-Zentrum der ehemaligen Sowjetunion, wurde 2018 in Bratsk, Russland, eröffnet (Andrey Rudakov/Bloomberg)

In vielen Fällen versuchen ganze Unternehmen einen Umzug, um die Folgen internationaler Sanktionen zu vermeiden. Ein hochrangiger Diplomat aus einem anderen Nachbarland Russlands, Kasachstan, forderte diese Woche ausländische Unternehmen auf, die vor Sanktionen fliehen, in sein Land zu kommen.

Kasachstan blickt mit besonderem Interesse auf High-Tech-Investoren, da das Land versucht, seine Wirtschaft zu diversifizieren, die auf Ölexporte angewiesen ist. Im Jahr 2017 richtete die Regierung einen Technologiepark in der Hauptstadt Nur-Sultan ein und bot allen, die bereit waren, sich dort niederzulassen, Steuervergünstigungen, Vorzugskredite und Zuschüsse an.

Bisher war der Empfang moderat, aber es besteht die Hoffnung, dass der russische Braindrain dieser Initiative einen großen Schub geben wird.

„Die Konten russischer Unternehmen werden eingefroren und ihre Transaktionen werden nicht ausgeführt. Sie versuchen, Kunden zu halten, und eine der Möglichkeiten besteht darin, nach Kasachstan zu reisen „, sagt Arman Abdrasilov, Präsident der Zerde Holding, einem Investmentfonds in Almaty, dem Geschäftszentrum von Kasachstan.

Allerdings sind nicht alle Länder so eifrig.

„Russische Unternehmen können sich nicht in Litauen niederlassen“, sagt Inga Simanonyte, Beraterin des Ministers für Wirtschaft und Innovation des baltischen Landes. „Wir arbeiten mit keinem russischen Unternehmen an ihrem möglichen Umzug nach Litauen zusammen, und das Ministerium hat seit dem 24. Februar alle Visumanträge für Startups ausgesetzt.“

Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und der Verdacht, dass Russen im Ausland ausspionieren oder Cyber-Unfug betreiben könnten, machen einige Regierungen vorsichtig, die Wirtschaftsflüchtlinge des Landes aufzunehmen.

„Der Informationstechnologiesektor in Russland ist eng mit den Sicherheitsdiensten verbunden. Das Problem ist, dass wir ohne ein äußerst robustes Ermittlungsverfahren Gefahr laufen, Teile des russischen Kriminalsystems zu importieren „, sagte der litauische politische Analyst Marius Laurinavicius gegenüber AP.

Siniushin, geschäftsführender Gesellschafter von Untitled Ventures, fordert die westlichen Länder nachdrücklich auf, ihre Türen zu öffnen, damit ihre Arbeitgeber die ungewöhnlichen Rekrutierungsmöglichkeiten nutzen können, die durch den Krieg geschaffen wurden.

„Je mehr Talente Europa oder die Vereinigten Staaten heute aus Russland ziehen können, desto mehr Vorteile werden diese neuen Innovatoren anderen Ländern bringen, deren Potenzial im Ausland voll entwickelt sein wird“, sagte er.

(Von Luidas Dapkus - AP)

