Ronald Gamarra: „Das Urteil des Verfassungsgerichts entspricht nicht dem, was der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte im Fall Fujimori im Jahr 2018 angeordnet hat“

Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte (IACHR) hat heute Nachmittag den peruanischen Staat aufgefordert, das Urteil vom das Verfassungsgericht, das die Begnadigung des ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori wiedereinführt, der für Verbrechen eine 25-jährige Haftstrafe verbüßte gegen die Menschlichkeit in den Barrios-Fällen Altos und La Cantuta.

Zu dieser Entscheidung interviewte Infobae Ronald Gamarra, Anwalt für die Opfer von Barrios Altos und La Cantuta im Fujimori-Prozess, der betonte, dass die Bestimmungen der IACHR verbindlich sind und ein Vorspiel für die Aufhebung der Begnadigung des ehemaligen Präsidenten darstellen .

- Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte forderte den peruanischen Staat auf, die Entscheidung des Verfassungsgerichts im Fall Alberto Fujimori nicht vollstreckbar zu machen. Kommt diese Entscheidung rechtzeitig, bevor ich den ehemaligen Präsidenten freilassen kann?

- Das erste, was zu sagen ist, ist, dass der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte Teil unseres Systems der Rechtspflege ist. Darüber hinaus ist es Teil der nationalen Rechtsordnung. Daher sind seine Entscheidungen für den peruanischen Staat verbindlich. Nicht nur von der Exekutive, sondern auch von der Justiz, dem Verfassungsgericht, den Verwaltungsbehörden und sogar der Wahljustiz. Daher ist das, was vom Gerichtshof entschieden wurde, wenn auch vorläufig, verbindlich.

- Was ist, wenn es nicht erfüllt ist?

- Peru ist nicht Venezuela. Peru ist kein Staat, der internationale Verpflichtungen nicht einhält. Es gibt keinen Fall, in dem die Entscheidungen des Gerichtshofs nicht eingehalten wurden. Kein demokratischer Staat konnte in den Umstand gebracht werden, dass er eine Entscheidung des Gerichtshofs missachtet. Internationale Verträge werden unterzeichnet, um von den Staaten eingehalten zu werden. Peru hat die amerikanische Menschenrechtskonvention unterzeichnet und die Befugnisse des Gerichtshofs anerkannt. Daher bleibt es nur zu beachten. Ich sehe keine Möglichkeit, wie der peruanische Staat beispielsweise von den Entscheidungen des Gerichtshofs abgrenzen kann. Die Entscheidung, die sie getroffen haben, überrascht mich überhaupt nicht. Dies wurde angesichts der Urteile in den Fällen Barrios Altos und La Cantuta, der konsequenten Rechtsprechung des Gerichts selbst und insbesondere unter Berücksichtigung der Entscheidung von 2018 erwartet. Das Urteil des Verfassungsgerichts entspricht nicht dem, was das Gericht im Fall Fujimori im Jahr 2018 angeordnet hatte. Und das ist die Folge.

- Welchen Kommentar haben Sie zu den Argumenten der Richter Blume, Sardón und Ferrero, um Fujimoris Begnadigung wiederherzustellen?

- Nun, ich möchte es mit allem Respekt sagen, aber es ist ein sehr schlecht begründeter Satz. Und dass es für die Zwecke dessen, was wirklich wichtig ist, nicht in Übereinstimmung mit den Standards entschieden hat, die der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte in seiner Resolution von 2018 gefordert hat. Erinnern wir uns daran, dass der Gerichtshof erklärt hat, dass die nationale Rechtsprechung als Reaktion darauf entscheiden sollte, ob die Begnadigung oder die vom peruanischen Staat erlassene Maßnahme auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit reagiert, der zwischen Alberto Fujimoris Recht auf Leben, Integrität und Gesundheit bestehen muss. Das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite das Recht der Opfer auf Zugang zur Justiz für die korrekte Ausführung der in den Fällen Barrios Altos und La Cantuta verkündeten Urteile, in denen Alberto Fujimori verurteilt wurde . Dieser Standard oder diese große Frage wurde in der Entscheidung der Mehrheit des Verfassungsgerichts nicht beantwortet.

- Andere Aspekte, die nicht im Satz enthalten waren?

- Ein weiterer Standard, der nicht aufgegriffen wurde, ist, dass Fujimori aufgrund dieses Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit menschlich begnadigt werden konnte. Diese Frage stellt sich in dem Sinne, dass Fujimori, wenn er um Vergebung der Opfer gebeten hätte, zur Gerechtigkeit beigetragen und den verursachten Schaden repariert hatte. Der dritte Punkt ist, wie sich dieser Satz auswirken würde, dh auf humanitäre Begnadigung. Diese drei Fragen oder Standards wurden vom Gericht nicht berücksichtigt. In jedem Fall haben sie in der Entscheidung des Verfassungsgerichts keine Antworten. Daher ist die Entscheidung des Gerichtshofs zwar vorläufig, aber fair.

- Zu den Argumenten der Richter gehört, dass es keine Unregelmäßigkeiten bei der Begnadigung von Fujimori gab. Sie zitieren Abschnitte der amerikanischen Menschenrechtskonvention, die die Möglichkeit einer Begnadigung für zum Tode verurteilte Personen festlegen, und verweisen auf eine Erklärung der Interamerikanischen Menschenrechtskommission (IACHR) ausgestellt 1981 in Nicaragua über die Gewährung von Begnadigungen bei Personen, die wegen schwerer Straftaten verurteilt wurden. Was denkst du?

- Nun, sie sind nicht genug oder richtig. Sie beziehen sich auf Entscheidungen, die vom Verfassungsgericht in ihrem Kontext nicht verstanden wurden. Keiner dieser Fälle kann dem Thema gleichgestellt werden, da keiner von ihnen Personen spricht, die wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt wurden. Und das ist ein spezielles Thema, weil wir darüber sprechen, dass Fujimori wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen verurteilt wurde. Der Gerichtshof hat erklärt, dass Barrios Altos eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte darstellt und La Cantuta ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Daher ist keines dieser Zitate auf den Fall einer verurteilten Person wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen anwendbar. Zweitens ist das Zitat der Interamerikanischen Menschenrechtskommission zu Nicaragua veraltet und berücksichtigt darüber hinaus nicht, dass es sagt, dass Begnadigung eingeholt werden kann, und wenn dies nicht möglich ist, werden andere Alternativen gesucht. Nun, das richtige Zitat müsste soweit gelesen werden, dass es nicht möglich wäre. Dann würde die Begnadigung nicht weitergehen. Das Urteil hat darüber hinaus wenig Bezug auf die einheitliche Rechtsprechung des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die sich insbesondere für peruanische Fälle entwickelt hat.

- Sind Sie der Ansicht, dass das Urteil politischer als ordnungsgemäß an die verfassungsmäßigen Standards zur Verteidigung der Menschenrechte eingehalten wurde?

- Ich glaube, dass die Richter Blume, Ferrero und Sardón eine besondere politische Präferenz auferlegt haben. Sie wollten eine Person freilassen, für die sie eine politische Zuneigung haben .

- Und haben sie die derzeitige unvollständige Zusammensetzung des Verfassungsgerichts ausgenutzt, um diese Entscheidung voranzutreiben?

- Ja natürlich. Es ist mir egal, dass Richter eine politische Wahl haben. Darüber hinaus ist es wünschenswert und jeder, der sich für das Land interessiert, muss eine politische Haltung einnehmen. Aber die andere Sache ist, Teil einer Institution wie dem Verfassungsgericht zu sein. Grundsätzlich müssen dort rechtliche Gründe vorherrschen und nicht seine politischen Neigungen.

- Auf Anordnung des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte, das Urteil des TC nicht vollstreckbar zu machen, wird der Fall Fujimori in dieser Institution erneut verhandelt. Und höchstwahrscheinlich wird die Begnadigung rückgängig gemacht und der ehemalige Präsident wird ins Gefängnis zurückkehren.

- Ja, ich habe keinen Zweifel. Eine Reflexion über diejenigen, die beispielsweise Alberto Fujimori unterstützen. Ich denke, sie haben ihn verletzt, indem sie nach quasi-kriminellen Lösungen gesucht haben, die am Ende rückgängig gemacht werden, und er spielt, sagen seine Anhänger, mit seinem Leben. Fujimori müsste gegebenenfalls gehen. Niemand sollte im Gefängnis sterben. Ich glaube nicht, dass Begnadigung der Weg ist, sondern andere Formen, weil die Verbrechen, für die er verurteilt wurde, unverzeihlich sind. Du kannst ihm nicht verzeihen. Es kann keine Begnadigung geben. Das bedeutet nicht, dass ich im Gefängnis sterbe, weil es andere Möglichkeiten gibt, die ein Heimgefängnis mit elektronischer Überwachung oder Freigabegenehmigungen sein können. Beide dienen demselben Ziel, schaden jedoch nicht den Familien der Opfer oder dem Interamerikanischen System, da ihre Verbrechen unverzeihlich sind.

- Stimmen Sie zu, dass die Präsentation von Richterin Marianella Ledesma ein Beispiel dafür war, wie die Verteidigung der Menschenrechte aussehen sollte, und dass Begnadigungen wie die, die Fujimori gewährt wurden, keinen Schatten von Unregelmäßigkeiten haben sollten?

- Es ist ein ganzes Plädoyer für Erinnerung, Gerechtigkeit und Achtung der Menschenrechte als grundlegende Grundlage einer Demokratie. Es gibt ein reichhaltiges Zitat zu den Urteilen des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Es ist ein gutes Gesetz, das die besten Stimmen zu diesem Thema widerspiegelt.

- Welche rechtlichen Auswirkungen hätte das TC-Urteil für Fujimori in Fällen, die strafrechtlich verfolgt werden, wie Pativilca und Zwangssterilisierungen?

- Im Prinzip keine, weil wir nicht vergessen dürfen, dass die Kammer, die Fujimori im Fall Pativilca beurteilt, eine konventionelle Kontrolle anwandte und die Entscheidung der Begnadigung für nicht anwendbar erklärte. Damit die Begnadigung „wiederbelebt“ nicht die Entscheidung des Gerichtssaals aufhebt, der zu diesem Zeitpunkt sagte, dass die Begnadigung nicht auf den jeweiligen Fall anwendbar ist. Das wird so weitergehen.

