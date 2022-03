Mehr als 70 Familien haben in Fusagasugá das Wasser abgeschnitten

Ein Überfall der Public Utilities Company of Fusagasugá (Emserfusa) mit Unterstützung des Regierungssekretariats der Gemeinde unterbrach die Wasserversorgung im Viertel Monteverde und behauptete, dass sie in der Gegend illegal Wasser sammeln und mehr als 70 Familien ohne den Dienst zurücklassen.

Diese Geschichte beginnt jedoch nicht mit der Wasserabschaltung. Es hat seinen Ursprung vor zehn Jahren, als Baugenehmigungen und öffentliche Dienstleistungen aufgrund einer Warnung vor dem Risiko eines Erdrutsches in der Region ausgesetzt wurden, wie Edgar Muñoz, Mitglied des Community Action Board, gegenüber Caracol Radio sagte.

Angesichts dessen und seit letztem Jahr wurden laut Muñoz „einige Orientierungspunkte platziert, um festzustellen, ob es eine Massenbewegung gab. Das jüngste Urteil versicherte, dass es sich nicht um einen Zentimeter bewegt hat, aber sie verweigern weiterhin den Dienst. Jetzt hat das Zweite Amtsgericht von Girardot die Gemeinde angewiesen, Minderungsarbeiten in der Region durchzuführen, und sie haben sich nicht daran gehalten.“

Er warnte auch davor, dass sie seit Jahren sowohl mündliche als auch schriftliche Anfragen an Emserfusa gerichtet haben, um die Durchführbarkeit von Wasser- und Stromdienstleistungen zu bitten. Sobald die Gemeinde diese Kanäle erschöpft sah, fanden laut Muñoz auch drei Treffen mit Stadträten in der Nachbarschaft statt, zwei Treffen im Büro des Bürgermeisters, zwei Treffen mit den Managern des öffentlichen Dienstleisters, zwei Treffen auf dem Gelände des Rates und eine Vormundschaft ohne offensichtlich Ergebnisse.

Aus diesem Grund bittet die Gemeinde das Büro des Bürgermeisters, die vom Planungsamt der vorherigen Verwaltung ausgestellten Dokumente sowie das Risikomanagement in Anspruch zu nehmen, in dem es diesen Familien grünes Licht für die Beantragung einer Lizenz und der Wasserzähler gibt, da sich ihre Häuser nicht in der Risikozone befinden.

„Wir haben Taten, die Lose sind legalisiert, wir möchten, dass die Buchhalter zahlen, was wir brauchen“, sagte Carlos Pérez, einer der Betroffenen im Viertel Monteverde nördlich von Fusagasugá.

Mit der Schließung der Wasser- und Elektrizitätsversorgung sind einige dieser Familien von Unsicherheiten überwältigt, weil sie nicht wissen, was sie jetzt tun sollen, weil die Behörden ihnen kein Lösungsversprechen gegeben haben.

Jorge Sáenz, ein weiterer Betroffener, erklärte seinerseits, dass er bereits versucht habe, mit den städtischen Behörden eine Lösung zu finden: „Ich habe mit der Kuratorschaft gesprochen und sie haben mir gesagt, dass, wenn der Bürgermeister kein Dekret erlassen hätte, sie uns nichts geben könnten, dann werden Steuern gezahlt, aber wir haben nicht das Recht. Die Personería wäscht ihre Hände und sagt mir, dass es beim Regierungssekretariat ist, dort schicken sie mich zur Polizei und dort schicken sie mich zurück zur Kuratorschaft“.

Saenz erklärte auch, dass er zwei junge Töchter habe und dass sein Job es ihm nicht erlaube, einen Kesselwagen zu bezahlen, um dieses Problem zu lösen.

Es ist wichtig zu betonen, dass Wasser nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts ein wesentliches Recht ist und dass „unter keinen Umständen eine Person davon beraubt werden kann, sodass Unternehmen ein lebenswichtiges Minimum an täglichem Wasser garantieren müssen“.

