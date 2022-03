Lyn May erinnerte sich, als sie Shows für organisiertes Verbrechen machte

Lyn May erinnerte sich erneut daran, dass ihre Vergangenheit umworben und berufen wurde, mit Menschen aus den hohen Eliten sowie Kriminellen, die Teil des Drogenhandels waren, zusammenzuarbeiten.

Mit ihrer charakteristischen Aufrichtigkeit, als Lyn May während eines Treffens mit Reportern über ihre frühere Arbeit für Drogenhändler befragt wurde und sie anerkannte, dass sie bei vielen Gelegenheiten zu Shows für Zellen des organisierten Verbrechens gerufen wurde.

„Natürlich. Ich habe Einladungen aus der ganzen Welt erhalten, Drogenhändler, Präsidenten und Politiker „, sagte die von Sale el Sol gefangene Vedette.

Außerdem erinnerte sie sich daran, dass in ihrer Jugend, als sie eine der am meisten applaudierten und gefragtesten Vedetten im Kino war, viele Männer mit Macht kamen, um ihr üppige Geschenke zu machen, weil sie sie umwerben und ihr den besten Luxus geben wollten. Wie sie gestand, je nachdem, was sie ihr gaben und wie sehr sie sie mochte, wählte sie ihre Partner aus.

Lyn May hätte immer Shows für Menschen im organisierten Verbrechen angeboten. Er gestand sogar, dass er einmal für „El Chapo“ Guzmán in Sinaloa gesungen hat (Foto: Instagram/ @lyn_may_)

Sie riet den Künstlern auch, auch Geschenke und verschiedene Vorschläge von Männern mit Macht zu erhalten, sie anzunehmen, aber Grenzen zu setzen, um nichts dafür zu haben, denn „wenn Sie auf dem Feuer gehen, verbrennen Sie sich nicht“, sagte sie. Sie fügte hinzu, dass sie immer Situationen vermieden habe, in denen sie nicht passieren möchte, wenn diese Leute ihnen sagen: „Ja, aber nicht wann, weil ich bereits im Feuer gegangen bin, mich aber nicht verbrannt habe“.

Im Januar dieses Jahres gab die Tänzerin und Schauspielerin bekannt, dass sie sich für eine Weile für Chapo Guzman interessierte. Sie erinnerte sich, dass sie einmal für eine Show in einer der luxuriösen Residenzen von Joaquín Guzmán Loera engagiert worden war, wo sie ihn traf. Obwohl sie eine Affäre mit dem Kapodaster haben wollte, sagte sie, dass „Kate (Del Castillo) es für mich gewonnen hat“.

La vedette hätte einen mexikanischen Präsidenten und mehrere Politiker gewonnen, die ihr den besten Luxus gegeben haben (Foto: Instagram/ @lyn_may_)

Zuvor hatte Lyn May gestanden, dass es unter den Leuten, die vor Gericht kamen, hauptsächlich Politiker gab. Viele Jahre lang gab sie nur bekannt, dass sie die Geliebte eines Präsidenten von Mexiko war, aber sie wollte ihren Namen erst einige Zeit nach dem Tod des ehemaligen Präsidenten nennen.

Laut einem Interview für Imagen Televisión wäre es José López Portillo gewesen, der anfing, es so zu tun, als hätte sie sich als eine der meisten positioniert wichtige Persönlichkeiten des mexikanischen Kinos. Er hätte denjenigen getroffen, der von 1976 bis 1982 Präsident war, und von da an begann seine Idylle.

Die Protagonistin von Tivoli erinnerte sich, dass sie mehrere Probleme hatte, weil sie von López Portillo umworben wurde, weil First Lady Carmen Romano sie einmal wegen ihrer Beziehung zum Präsidenten in den Churubusco Studios schlug.

May gestand kürzlich, dass sie eine Affäre mit Vicente Fernández hatte (Fotos: Instagram/ @lyn_may_ //Cuartoscuro)

„Ich bin nicht schuld, dass er mir Geschenke, Dinge, Blumen geschickt hat und er hinter mir her war“, gestand Lyn May im Interview. Sie versicherte, dass der damalige Präsident von den Tänzern in den Filecas-Filmen sehr angezogen war, also heiratete er Sasha Montenegro. Sie war jedoch überzeugt, dass sie die erste gewesen wäre, die von ihm umworben wurde. „Sie mochte Vedettes sehr, aber ich war der Erste“, sagte sie.

Eine weitere seiner wichtigsten Angelegenheiten und dass er kürzlich gestanden hat, dass seine Beziehung bestand, war Vicente Fernández. Nach dem Tod von Charro de Huentitán gab Lyn zum ersten Mal bekannt, dass sie und die Sängerin eine sehr starke Affäre hatten.

Unter den Enthüllungen, die die Protagonistin von Bellas de Noche in einem Interview für De Primermano gemacht hatte, hätte ihr damaliger Ehemann sie einmal mit Chente küssen sehen und wurde so wütend, dass sie sich gegen die Sängerin schlug.

