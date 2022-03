Indigene Völker von Chocó werden bedroht, ihr Territorium zu verlassen

Der bewaffnete Konflikt hat das kolumbianische Grenzamt in die Enge getrieben, hauptsächlich Gruppen wie der Golfclan, haben versucht, sich in diesem Gebiet niederzulassen und sich zu erweitern, indem sie die Geografie des Dschungels und die geringe Präsenz der Armee und des Staates ausnutzten.

Zum Beispiel berichtete die siebte Division der Armee vor einigen Stunden, dass sie die Kontrolle in Novita, einer Gemeinde, die zwei Wochen lang durch Drohungen von Attentaten und Minenfeldern durch die National Liberation Army, ELN, eingeschränkt war, „wiedererlangt“ habe. Es gab etwa 4.000 Menschen, 25 ethnische Gemeinschaften, von denen 6 indigen waren, berichtete das Büro des Bürgerbeauftragten.

Gelegentlich sind die indigenen Völker des Departements am stärksten von diesen bewaffneten Konflikten betroffen. Sogar Kinder in diesen Gemeinden begehen lieber Selbstmord, bevor sie von den in Chocó anwesenden bewaffneten Gruppen rekrutiert werden.

Laut El Espectador gibt es in Carmen del Darién und Bajo Atrato Berichte über indigene Führer in Carmen del Darién und Lower Atrato, die behaupten, dass sie sich nicht frei durch ihr Territorium bewegen können, da sie darauf hinweisen, dass sich der Golfclan ausdehnt und sich in Flusseinzugsgebieten niederlässt. daher müssen sie um „Sondergenehmigungen“ bitten, um dort ein- oder auszureisen. „Wenn wir in die Gemeinde gehen, können wir keinen Lebensmittelwert von mehr als 20.000 Pesos bringen. Sie verlangen immer eine Rechnung.“

Im Gegensatz dazu teilte der Bürgermeister von Carmen del Darién der Zeitung mit, dass er keine Beschwerden zu diesem Thema erhalten habe, obwohl er einräumt, dass es Schwierigkeiten bei der öffentlichen Ordnung gebe. Gestern endete der Besuch des Hohen Rates des Präsidenten in Quibdó, wo sie Lösungen oder Alternativen zu Themen wie Vertreibung, Rekrutierung und Selbstmorden in Chocó diskutierten.

CIPRUNNA ist die intersektorale Kommission zur Verhinderung von Rekrutierung, Gebrauch, Gebrauch und sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche durch organisierte bewaffnete Gruppen und organisierte kriminelle Gruppen. Diese Kommission nahm zusammen mit dem Büro des Bürgerbeauftragten und Carlos Alberto Baena, stellvertretender Innenminister für Partizipation und Gleichberechtigung, an dem Besuch des Ministeriums teil, bei dem 6 Frühwarnungen vor dem Risiko einer Rekrutierung in Chocó gewarnt wurden. Bojayá, Condoto, El Litoral de San Juan, Medio Atrato und Novita sind die Gemeinden, in denen das größte Risiko besteht.

Aber Anstrengungen reichen nicht aus. Manuel Alirio Cáceres Gonzálex, ein Bauer, der gestern auf dem Weg war, seine tägliche Arbeit zu erledigen, ist gestern auf eine Mine in Mochadó in der Gemeinde Bajo Baudó, Chocó, am Ufer des Flusses Docampado getreten. Nach dem Vorfall musste er in ein Gesundheitszentrum verlegt werden, weil sein Bein verstümmelt war. In der Gemeinde gibt es Bedenken, da die Mine etwa 20 Meter von der Schule des Heiligen Herzens Jesu entfernt war.

Hermeneguildo Gonzáez, Bürgermeister von Bajo Baudó, befürchtete eine massive Vertreibung in das Stadtgebiet, da insgesamt etwa 6.000 Menschen durch diese Ereignisse, die seit 2021 stattgefunden haben, eingeschränkt sind. Dies ist der dritte Fall, der in diesem Jahr in der Gemeinde vorgestellt wurde, weshalb sie das Büro des Bürgerbeauftragten und die nationale Regierung um Hilfe bitten.

Aber trotz des Konflikts und der Tatsache, dass viele Einwohner es vorgezogen haben, aus den Gebieten zu fliehen, auch ohne Zugang zu Gesundheitsversorgung oder sogar einem nahe gelegenen Gesundheitsposten, ziehen es einige vor, dort zu sterben, anstatt ihr Land zu verlassen.

