Google und sein neuer Plan zur Verhinderung von Fake News auf der Welt

Das Internet hat es Menschen ermöglicht, jederzeit verbunden zu sein und Informationen über alles zu finden. Es gibt jedoch so viele Suchmöglichkeiten, dass falsche Daten eingeschlichen werden können (Fake News). Zu diesem Zeitpunkt kommt Googles Engagement für Fact Cheking ins Spiel.

Fact Cheking, besser bekannt als Datenüberprüfung für Spanisch sprechende Personen, besteht darin, falsche Nachrichten oder Daten zu finden, die Menschen irreführen können, indem sie sich als wahre Informationen ausgeben.

Ein gutes Beispiel dafür, warum eine Datenüberprüfung erforderlich ist, ist die COVID-19-Pandemie, die, obwohl sie ihre Auswirkungen verringert hat, immer noch in allen Ländern aktiv ist.

In den schwerwiegendsten Phasen kursierten viele Informationen zu dem Thema, das die Weltbevölkerung dazu veranlasst hatte, sich zu Hause zurückzuziehen. Vieles war jedoch falsch.

Google hilft bei der Datenüberprüfung (Foto: Reuters/Francois Lenoir/File Photo)

In einigen Fällen nutzten die Menschen den Moment, um mit Verschwörungstheorien von 5G oder der Weltordnung zu terrorisieren, Montagen zu erstellen und Fehlinformationen über Heilung, Auswirkungen und Todesfälle durch COVID-19 zu verbreiten. Weil es so viele Fake News gab, musste jemand sie abstreiten.

Während die Datenüberprüfung schon seit mehreren Jahren besteht, hat die Pandemie mehr denn je gezeigt, dass wahrheitsgemäße Informationen erforderlich sind. In diesem Zusammenhang setzt sich Google dafür ein, dass die Nutzer mehr überprüfte Informationen zur Auswahl haben.

Durch Produkte und Initiativen, einschließlich der Schaffung eines Netzwerks von Prüfern mit mehr als 500 Spezialisten, versucht das Technologieunternehmen, Fehlinformationen zu bekämpfen.

„Die Datenüberprüfung ist eine Schlüsselaktivität, um zu diesem Ziel beizutragen. Aus diesem Grund nehmen wir bei Google am Internationalen Tag der Überprüfung teil und bekräftigen die Initiativen, die wir mit lokalen und regionalen Organisationen durchführen, sowie verschiedene Produkte vorstellen, die für die Bekämpfung von grundlegender Bedeutung sind Fehlinformationen zusammen „, wies Google darauf hin.

Fake News vermehren sich im Internet (Foto: Reuters/Eva Plevier)

Gadget zur Überprüfung der Fakten: Mithilfe von Inhaltsüberprüfungen bestätigt Google die Informationen und erweitert sie mithilfe des erweiterten Verlaufsfelds. Dort bietet die Suchmaschine eine Zusammenfassung der einzelnen Themen und Zugriff auf die Seiten, die solche Informationen bereitstellen, die auch Überprüfungs-Tags in den Google News-Anwendungen für Computer und Anwendungen für iOS und Android enthalten.

Fact Checker Explorer: In diesem Tool haben Benutzer die Möglichkeit, ein Wort- oder Textzitat in den Browser zu setzen, sodass eine Liste verwandter Fakten zurückgegeben wird, die bereits überprüft wurden. Verifizierte Fakten finden Sie bereits im News-Reiter des Fact Check Explorers.

Mobile Top Stories: Im Rahmen des Internationalen Tages zur Datenüberprüfung wurde eine neue Funktion in Top Stories eingeführt (für mobile Geräte, die jetzt in der Region und Mitte April auf Spanisch verfügbar sind). Um qualitativ hochwertigen Originalergebnissen mehr Bedeutung zu verleihen.

Google hat Initiativen zur Bekämpfung von Fehlinformationen (Foto: Google)

Google News Initiative: Seit letztem Jahr wurde ein Fonds in Höhe von 3 Millionen US-Dollar für Projekte zur Überprüfung von Nachrichten im Zusammenhang mit COVID-19 eingerichtet und zusätzlich 6,5 Millionen US-Dollar für NGOs zur Bekämpfung von Fehlinformationen unterstützt. Dieses Jahr 2022 unterstützt spanischsprachige Organisationen aus Argentinien (Chequeado) und Spanien (Maldita.es) bei der Gründung einer neuen Organisation zur Überprüfung von Fakten in den USA für Personen, die Spanisch sprechen.

Google schloss sich auch Chequeado an, um ein Programm zur Überprüfung der Fakten in Lateinamerika zu erstellen. Es wird 500 neue Kontrolleure unter Journalisten und Journalistenstudenten in Argentinien, Kolumbien, Mexiko und Peru ausbilden.

Es gibt auch die Plattform DigiMente, mit der Bürger geschult werden sollen, die in der Lage sind, zwischen verschiedenen Informationsquellen zu unterscheiden, qualitativ hochwertige Inhalte zu konsumieren und zu erstellen und verantwortungsbewusst und ethisch am Leben der Bürger teilzunehmen.

In Kolumbien und Chile hat das Unternehmen Maßnahmen wie die von der Redaktion entworfene Strategie zur Wahlberichterstattung 2022 oder ein Mala Espina-Projekt zum Faktencheck durchgeführt, um den Verfassungsprozess in Chile abzudecken, seine Fehlinformationen zu überprüfen und die auf dem Kongress diskutierten Themen mit dem Google News-Initiative.

Schließlich erinnert Google daran, dass Fehlinformationen derzeit zu einem der dringendsten Probleme geworden sind und eine Herausforderung für die Medien, digitalen Plattformen und die Gesellschaft im Allgemeinen darstellen. Daher führen sie ihre Initiativen durch, um das Ziel einer gut informierten Welt zu erreichen.

