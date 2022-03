Für das Weiße Haus war die russische Invasion der Ukraine eine „strategische Katastrophe“

White House Director of Communications Kate Bedingfield takes a question during a press briefing at the White House in Washington, U.S., March 29, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

Kate Bedingfield, Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, sagte am Donnerstag, dass die USA Beweise dafür haben, dass Wladimir Putins Invasion in die Ukraine „eine strategische Katastrophe“ für Russland sei. Er fügte hinzu, dass Moskau mit weiteren Sanktionen konfrontiert sein werde.

„Putin selbst hat gesagt, dass diese Sanktionen der russischen Wirtschaft beispiellose Kosten auferlegt haben, und unsere Rolle besteht darin, die Ukraine auf dem Schlachtfeld weiter zu stärken“, sagte der US-Beamte in der Nachrichtenredaktion des Weißen Hauses.

„Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um transparent zu sein. Schon vor Putins Invasion haben wir daran gearbeitet, dass wir Informationen zur Verfügung stellten, die eine Vorstellung davon vermitteln, was Russland tun würde. Klarzustellen, dass wir wussten, was ihre Absichten waren, hatte zur Folge, dass sie benachteiligt wurden „, sagte er. „Ich denke, wir haben im Allgemeinen gesehen, dass die Invasion ein strategischer Fehler war und Russland schwächt“

Auf der anderen Seite sagte er, dass sie „Berichte gesehen haben, dass die Moral des russischen Militärs niedrig ist. Und ich denke, das würde niemanden überraschen, der gesehen hat, was die russische Armee hier aushalten wird. Sie haben Rekruten. Sie haben Leute, die angeheuert wurden, um diesen unglaublich anstrengenden Kampf zu führen. Ich denke also nicht, dass es für irgendjemanden überraschend ist, dass die Moral niedrig ist.“

Bedingfield stellte auch klar, dass es derzeit keine Pläne für direkte Gespräche zwischen Joe Biden und Putin gibt, und wiederholte, dass die USA eine „greifbare Deeskalation des Krieges durch Russland“ sehen wollen, bevor sie irgendeine Art von direkter Annäherung an den Kremlführer in Betracht ziehen.

„Derzeit nicht. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass jede Wiederaufnahme der Diplomatie auf dieser Ebene eine bedeutende Demonstration einer ernsthaften Reduzierung der Russen erfordern würde, und das haben wir nicht gesehen „, sagte Bedingfield einem CNN-Journalisten.

Das letzte Mal, dass Biden und Putin telefonierten, war am 12. Februar, etwa zwei Wochen bevor Russland seine Invasion begann.

In den kommenden Tagen werden die USA 120 Einheiten aus Russland und Weißrussland in ihre Sanktionsliste aufnehmen: „Das Handelsministerium wird auch weitere Schritte unternehmen, um Russlands Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtsektor zu verschlechtern, indem 120 Einheiten in Russland und Weißrussland in die Entitätsliste aufgenommen werden, wodurch die Anzahl der russischen Unternehmen erhöht wird Parteien und Weißrussen haben der Liste mehr als 200 seit Beginn der Invasion hinzugefügt“.

Bedingfield fügte hinzu, dass die Angabe auf der Liste bedeutet, dass diese Unternehmen „ohne Lizenz keine hochmoderne Technologie mehr aus den USA beziehen können, was in den meisten Fällen, wenn nicht allen, verweigert wird“.

„Die Macht dieser Beschränkungen wird sich im Laufe der Zeit verschlechtern, da Russland die verbleibenden Reserven nutzt. Zum Beispiel Ersatzteile für bestimmte Flugzeuge und Panzer. Wir werden weiterhin beispiellose Kosten auferlegen, um die Hand der Ukraine zu stärken und Putins Wortwahl zu einem strategischen Fehler zu machen.“

