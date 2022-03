Dies besagt die Resolution des Interamerikanischen Gerichtshofs, die die Freilassung des ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori verhindert

Der ehemalige Präsident von Peru, Alberto Fujimori, sollte gestern aus dem Gefängnis entlassen werden, wie sein Anwalt kommentierte Cesar Nakazaki, aber der Interamerikanischer Gerichtshof für Menschenrechte (Interamerikanischer Gerichtshof H.R.) war gegen diese Maßnahme, bis die internationale Organisation über den Antrag auf vorläufige Maßnahmen entscheiden konnte, „um den Opfern der Fälle Barrios Altos und La Cantuta das Recht auf Zugang zur Justiz zu gewährleisten“, wie gestern in der veröffentlichten Resolution erwähnt.

Zu diesem Zweck berief das Interamerikanische Gericht eine öffentliche Anhörung ein, um die Vorsichtsmaßnahmen gegen die Begnadigung des ehemaligen Diktators Fujimori zu sehen, dem die Gnade des Präsidenten nach dem umstrittenen Urteil des Verfassungsgerichts wiederhergestellt wurde und dessen Resolution am vergangenen Montag veröffentlicht wurde , 28. März.

In der Entschließung des Gerichtshofs heißt es, dass am Freitag, den 1. April, ab 14.00 Uhr (peruanische Zeit) eine Sitzung stattfinden wird, zu der die Vertreter der Opfer, des peruanischen Staates und der Interamerikanischen Menschenrechtskommission vorgeladen wurden.

Das heißt es in der offiziellen Entschließung des Interamerikanischen Gerichtshofs:

IN ANBETRACHT DESSEN

1. In den vom Gerichtshof in den Fällen Barrios Altos und La Cantuta erlassenen Urteilen ordnete es den Staat an, seiner Verpflichtung zur Untersuchung schwerwiegender Verstöße nachzukommen und die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen.

2. Der Antrag auf einstweilige Maßnahmen wurde in beiden Fällen von den Vertretern der Opfer eingereicht, die sich derzeit in der Phase der Überwachung der Vollstreckung von Urteilen befinden. Dieser Antrag wurde eingereicht, um „den Zugang der Opfer zur Justiz zu gewährleisten“.

3. Artikel 63.2 der amerikanischen Menschenrechtskonvention sieht vor, dass „in Fällen extremer Schwerkraft und Dringlichkeit und wenn es notwendig wird, irreparablen Schaden für Personen zu vermeiden, der Gerichtshof in den ihm anhängigen Angelegenheiten alle vorläufigen Maßnahmen ergreifen kann, die er für angemessen hält“. Darüber hinaus sieht Artikel 27.3 der Geschäftsordnung des Tribunals vor, dass „Opfer oder mutmaßliche Opfer oder ihre Vertreter in streitigen Fällen direkt beim Gerichtshof einen Antrag auf einstweilige Maßnahmen stellen können, die sich auf den Gegenstand des Falls beziehen müssen“.

4. Im Internationalen Menschenrechtsgesetz sind einstweilige Maßnahmen nicht nur vorsorglicher Natur in dem Sinne, dass sie eine Rechtslage bewahren, sondern sie schützen grundsätzlich, indem sie die Menschenrechte schützen und gleichzeitig versuchen, irreparablen Schaden für Personen zu vermeiden. Sie gelten, solange die grundlegenden Anforderungen der extremen Schwerkraft und Dringlichkeit und die Verhinderung irreparabler Personenschäden erfüllt sind.

Erinnern wir uns, dass Alberto Fujimori 2009 wegen seiner Teilnahme als vermittelter Täter der Verbrechen des qualifizierten Mordes und der schweren Verletzung zum Nachteil der Opfer der Fälle Barrios Altos und La Cantuta zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, und diese Verbrechen wurden als „Verbrechen“ eingestuft. gegen die Menschlichkeit laut Gesetz Criminal International“. Dies wurde vom Interamerikanischen Gerichtshof in seinen Resolutionen von 2009 und 2012 zur Überwachung der Einhaltung von Urteilen positiv bewertet. Jahre später, am 24. Dezember 2017, erließ der damalige Präsident der Republik Peru eine Resolution, in der er eine „Begnadigung“ „aus humanitären Gründen“ zugunsten von Alberto Fujimori Fujimori gewährte.

Der Gerichtshof war auch der Ansicht, dass „ernsthafte Fragen zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen des peruanischen innerstaatlichen Rechts“ analysiert werden sollten. Darüber hinaus kann dieses Gericht erforderlichenfalls eine nachträgliche Entscheidung darüber treffen, ob das, was intern getan wurde, den Bestimmungen des Urteils entspricht oder ein Hindernis für die Erfüllung der Verpflichtung zur Untersuchung, Verfolgung und gegebenenfalls zur Bestrafung in den beiden vorgelegten Fällen darstellt. oben, um nicht den angegebenen Standards zu entsprechen und die Vollstreckung der durch eine Strafstrafe festgesetzten Sanktion unsachgemäß zu verhindern“.

WAS DAS INTERAMERIKANISCHE GERICHT FRAGT

Am Ende wies das Interamerikanische Gericht darauf hin, dass der Staat Peru, um den Opfern der Fälle Barrios Altos und La Cantuta das Recht auf Zugang zur Justiz zu garantieren, die Anordnung des Verfassungsgerichts von Peru zur Gewährung der Freiheit von Alberto Fujimori Fujimori Fujimori unterlässt , bis dieses internationale Gericht auf der 147. ordentlichen Sitzungssitzung über den Antrag auf einstweilige Maßnahmen entscheiden kann.

„Vertreter der Opfer, des Staates Peru und der Interamerikanischen Menschenrechtskommission müssen zu einer öffentlichen Anhörung über den Antrag auf vorläufige Maßnahmen der Vertreter einberufen werden, die praktisch am 1. April 2022 von 13.00 bis 14.30 Uhr, Costa Rica-Zeit, während 147 Regular stattfinden soll Sitzungssitzung dieses Gerichts „, heißt es in dem Dokument.

Schließlich heißt es: „Das Sekretariat des Gerichtshofs soll diese Resolution dem Staat, den Vertretern der Opfer und der Interamerikanischen Menschenrechtskommission mitteilen“, schloss er.

Lesen Sie hier die volle Auflösung.





