Die Luis Ángel Arango-Bibliothek in Bogotá veranstaltet eine Ausstellung zu Ehren des kolumbianischen Radsports

Nach den Geschichten und Geschichten derer, die die „Käfer“ während ihrer gesamten Entwicklung begleitet haben, und zusätzlich zu dem, was kürzlich im kolumbianischen Radsport hervorgehoben wurde, einer Sportart, die das Land seit Jahren repräsentiert, wurde diese Ausstellung ins Leben gerufen, die am Donnerstag für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. 31. März, um den Pedalisten, dem Land und dem Land Tribut zu zollen.

Diese Ausstellung hat eine dokumentarische Perspektive, die uns einlädt, die Anfänge und ikonischen Momente des nationalen Radsports zu erkunden und zu erkennen. Ebenso wird vorgeschlagen, dass es eine soziologische Perspektive gibt, die uns einlädt, über die Rolle dieser Sportdisziplin beim Aufbau eines imaginär des Landes.

Radfahren war Mitte des 20. Jahrhunderts nicht nur eine der Flaggschiff-Sportarten Kolumbiens, sondern ermöglichte es den Kolumbianern, die unbekannten Gebiete und Landschaften des Landes zu erkennen und eine Nation aufzubauen, die sich Tausende von Radiohörern vorstellen konnten, die sich manchmal mit den Stimmen und Geschichten verbanden fiktiv, der Erzähler der Vuelta a Colombia und einiger anderer Radwettbewerbe.

Das Fahrrad wurde zu einem grundlegenden Transportmittel für Land und Stadt. Ana Roda, Direktorin des Banco de la República Library Network, erklärte: „Das Fahrrad ist für die meisten kolumbianischen Menschen das Arbeits- und Kommunikationsmittel und als Sport ist es seit Mitte der 1950er Jahre mit der Entwicklung des Landes verbunden.“

Die Ausstellung simuliert eine Straße und besteht aus drei Etappen: Ein von Pedalazos entdecktes Land, das eine Tour durch das kolumbianische Territorium von den 1920er bis in die achtziger Jahre ermöglicht; Die Eroberung Europas, die einige der Heldentaten kolumbianischer Radfahrer und ihre Ankunft in Wettbewerben erzählt Europäisch; und The Return, die vom Wiederaufleben des kolumbianischen Radsports spricht und wie er sich in internationalen Arenen wieder wettbewerbsfähig hervorgetan hat.

Darüber hinaus bietet die Ausstellung, die ursprünglich virtuell war und noch auf der Website von Banrepcultural verfügbar ist, eine Vielzahl digitaler Inhalte wie Interviews und Konferenzen mit Experten auf diesem Gebiet sowie ein Documentary Resource Center, in dem Biografien, Audios, animierte Videokapseln und andere motivierende Elemente sind Wissen über das Radfahren in Kolumbien.

Im Rahmen der Eröffnung findet eine Diskussion zwischen Ricardo Montezuma, Luis Alejandro Díaz und Andrea María Navarrete statt, die vom Journalisten Sinar Alvarado moderiert wird. Dieser Vortrag findet um 17:00 Uhr im Miguel Urrutia Museum statt. Auf der anderen Seite werden Diego Aldana und Gabriel Linares, Kuratoren der Ausstellung, um 16:00 Uhr eine Führung durch die drei Phasen der Ausstellung in der Bibliographischen Ausstellungshalle machen.

Schließlich hat diese Ausstellung freien Eintritt, jedoch mit begrenzter Kapazität, sodass den Besuchern empfohlen wird, früh anzureisen. Darüber hinaus müssen diejenigen, die an dieser Veranstaltung teilnehmen möchten, über den vollständigen Impfplan verfügen.

LESEN SIE WEITER: