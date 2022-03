Zwei der fünf bei dem Terroranschlag in der Vorstadt Tel Aviv Getöteten waren Ukrainer

Israeli medical personnel and rescue workers evacuate a dead body from the scene of a fatal shooting attack on a street in Bnei Brak, near Tel Aviv, Israel, March 29, 2022. REUTERS/Nir Elias REFILE - QUALITY REPEAT

Zwei der fünf Menschen, die letzte Nacht bei einem Angriff eines Palästinensers in der israelischen Stadt Bnei Brak ums Leben kamen, waren ukrainischer Nationalität.

Die beiden Todesopfer im Alter von 23 und 32 Jahren wurden erschossen, als sie vor einem Lebensmittelgeschäft saßen, einer der Szenen der gestrigen Schießerei, bei der auch zwei Israelis und eines arabisch-israelischen Beamten ums Leben kamen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Sicherheitskräfte gaben keine konkreteren Einzelheiten der Identität der Ukrainer bekannt.

Nach dem Beginn der russischen Invasion gegen die Ukraine regulierte Israel rund 20.000 Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft, die sich bereits im Land befanden.

Nach Kriegsausbruch reisten wiederum Tausende ukrainischer Flüchtlinge jüdischer Herkunft, die nach dem sogenannten Rückkehrgesetz Anspruch auf israelische Staatsangehörigkeit hatten, in das Land ein. Tausende von anderen ohne jüdische Wurzeln auch.

Im Fall der beiden Opfer gestern Abend haben die Behörden die genauen Umstände, unter denen sie sich in Israel befanden, nicht dargelegt.

Der Angriff eines Palästinensers aus dem Westjordanland am Dienstag, der nach seinem Tod gestorben ist, ist der dritte in einer Woche in Israel.

Insgesamt elf Menschen sind bei den drei Anschlägen ums Leben gekommen, die höchste Zahl, die im jüdischen Staat aufgrund dieser Umstände seit 2006 verzeichnet wurde.

Am vergangenen Sonntag töteten zwei arabische Israelis zwei Polizisten in der nördlichen Stadt Hadera, und letzte Woche tötete ein Beduine aus einem Dorf in der Nähe der südlichen Stadt Beersheva vier Zivilisten in dieser Stadt. Beide Angriffe wurden vom Islamischen Staat (IS) behauptet, was im Zusammenhang mit der gestrigen Schießerei nicht stattgefunden hat.

Freunde und Familie trauern bei der Beerdigung von Avishai Yehezkel, der bei einem Angriff in der israelischen Stadt Bnei Brak in der Nähe von Tel Aviv, Israel, am 30. März 2022 getötet wurde. Reuters/Ronen Zvulun

Nach dem Vorfall gestern Abend erklärten die Sicherheitskräfte den Alarmzustand, die israelische Armee setzte im Westjordanland Verstärkung der Truppen ein, und der israelische Premierminister Neftali Bennet berief das Sicherheitskabinett für heute ein.

Die israelische Regierung, Sicherheit und Nachrichtendienste wurden dafür kritisiert, dass sie keinen der jüngsten Angriffe verhindert haben.

Naftali Bennett: „Israel steht vor einer Welle des arabischen Terrorismus“

Israels Premierminister Naftali Bennett hat angeprangert, dass das Land nach dem Angriff in Bnei Brak am Dienstag „mit einer Welle des arabischen Terrorismus konfrontiert ist“.

„Die Sicherheitskräfte arbeiten. Wir werden den Terrorismus mit Beharrlichkeit, Fleiß und eiserner Faust bekämpfen „, sagte er. „Wir werden nicht von hier wegbewegt werden, wir werden uns durchsetzen“, sagte er und sprach den Familien der Todesopfer sein Beileid aus.

In einem Video betonte er auch, dass „das, was während der Operation 'Guardian of the Walls' (der militärischen Offensive gegen den Gazastreifen im Mai 2021) gesehen wurde, ein Vorbote von Dingen war, die passieren würden“, in Bezug auf den Anstieg der Gewalt zwischen Arabern und Juden, wie von The Times of Israel berichtet .

Der israelische Premierminister Naftali Bennett spricht während einer Kabinettssitzung im Büro des Premierministers in Jerusalem am 27. März 2022. Öffnen Sie Sultan/Pool über REUTERS

„Nach einer Zeit des Schweigens kommt es zu einem gewaltsamen Ausbruch derjenigen, die versuchen, uns zu zerstören, derer, die versuchen, uns um jeden Preis zu schaden, derer, die von Hass gegen die Juden und den Staat Israel getrieben werden, diejenigen, die bereit sind zu sterben, damit wir nicht in Frieden leben können“, sagte er.

„Das Geheimnis unserer Existenz ist unsere Freundlichkeit gegenüber anderen und unsere Entschlossenheit, das von uns gebaute Haus um jeden Preis zu verteidigen“, betonte Bennett, der am späten Dienstag ein Notfalltreffen mit Verteidigungsminister Benjamin Gantz und der Führung der Sicherheitskräfte abhielt.

Gantz seinerseits betonte, dass die Sicherheitskräfte „alle Mittel“ einsetzen werden, um diesen Angriffen ein Ende zu setzen. In diesem Zusammenhang hat die israelische Armee angekündigt, den militärischen Einsatz im Westjordanland und in den Grenzgebieten zu verstärken.

„Wir haben schwierige Zeiten als Volk und als Land inmitten von Terrorwellen durchgemacht, und wir haben immer mit Entschlossenheit und Entschlossenheit gewonnen, was wir auch diesmal tun werden“, sagte Ganz nach dem Treffen der Sicherheitsführung, um diese Welle von Terroranschlägen in Israel anzugehen.

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmud Abbas seinerseits verurteilte den Angriff auf Bnei Brak und argumentierte, dass die Ermordung palästinensischer und israelischer Zivilisten „nur zu einer weiteren Verschlechterung der Situation führen wird“, insbesondere mit der Ankunft des Ramadan, des Passahfestes und des Pesachs.

(Mit Informationen von EFE und Europa Press)

