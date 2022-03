Sie fragten Sara Uribe, wie man einen Tusa überwinden kann: „Mögest du mit allem trauern“

Über soziale Netzwerke wird Sara Uribe ständig von ihren Followern befragt und manchmal von einigen Kritikern in der unterschiedlichen Dynamik, die sie bei der Interaktion mit Internetnutzern ausführt, darauf hingewiesen. Themen seines Privatlebens, seiner Beziehung zu Freddy Guarin und sogar seines Gewichts lagen im Tintenfass, so dass seine Antworten manchmal mit Nachdruck als unhöflich gebrandmarkt werden.

In ihrer letzten Runde von „Fragen und Antworten“, die sie „Ich antworte ihnen mit sexy Fotos oder unveröffentlichten Videos“ nannte, bat sie ein Internetnutzer um Rat, wie sie die Tusa überwinden und ihr einen ihrer besten Motivationssätze geben kann, um ihrem emotionalen Problem einen Schritt voraus zu sein.

Sara Uribe's Antwort war die aufrichtigste und ehrlichste, die es geben konnte: „Mögest du mit allem um sie trauern. Ich möchte, dass du es mit allem fühlst. Mögest du dir die Zeit geben, zu überwinden und zu heilen, denn um zu heilen, musst du dich zuerst fühlen.“

Die Antwort der Moderatorin wurde von einem Foto von ihr auf einer ihrer Reisen begleitet, auf dem sie vor einem riesigen Blumenarrangement steht, das mit Pastellrosen verziert war, das perfekt zur Natürlichkeit von Sara Uribe und dem Outfit passt, das sie bei dieser Gelegenheit trug, bestehend aus einer Jeansshorts und einem himmelblauen Pullover.

Hier ist der vollständige Inhalt von Sara Uribe :

Sara Uribe gab ihren Anhängern Ratschläge, wie sie eine Tusa überwinden können. Von Instagram genommen @rastreandofamosos

Die Antwort der Geschäftsfrau wurde vom Unterhaltungsportal „Tracing Famosos“ repliziert, wo sie bereits 2.300 Likes und einige Kommentare überschreitet, die sich über ihre Worte lustig gemacht haben, da sie der Ansicht sind, dass sie für die vom Internetnutzer gestellte Frage nicht relevant sind.

„Ich bin bereit für eine weitere Liebesenttäuschung mit dem Rat von Sara Uribe“, „Ich unterstütze Sara, ich habe anderthalb Jahre lang eine Tusa überwunden, es war schwierig, aber es ist mir gelungen“, „Hervorragend, aber die meisten von uns setzen es nicht in die Praxis um, wir haben Guatemala verlassen, um nach Guatepior zu kommen“, „Total wahr“, unter andere.

Es ist nicht das erste Mal, dass die ehemalige Protagonistin des Romans in sozialen Netzwerken Kritik an ihrem Körper äußern muss, da sie ständig darauf hingewiesen wird, dass sie an Gewicht zugenommen hat. Einige fragten ihn jedoch, warum er seinen Bauch seit einiger Zeit nicht mehr gezeigt habe, da die Fragen in seinen Veröffentlichungen konstant sind.

„Es gibt Leute, die fragen, warum ich meinen Bauch nicht zeige und ich werde es tun. Sie sehen, es ist albern, aber es macht mich komplex, da wir alle etwas Komplexes haben. Was passiert ist, dass ich operiert wurde und mir nicht gefällt, wie mein Bauch aussieht oder wie mein Bauchnabel aussah. Früher hatte ich meine Quadrate und alles sah gut aus, aber ich mag es nicht mehr so sehr, und da ich es nicht mag und ich mich auch nicht sicher fühle, weil ich es nicht mehr zeige „, erklärte Sara Uribe in ihren „Instastories“.

Darüber hinaus zeigte der Inhaltsgenerator auch die riesige Narbe, die sie am Unterbauch hat, die aus dem Kaiserschnitt resultiert, der bei der Geburt ihres Sohnes Jacobo an ihr durchgeführt wurde. Dies ist jedoch nicht die einzige Erinnerung, die in der Paisa an die Geburt ihres Erstgeborenen übrig geblieben ist, denn nach der Geburt war ihr Körper um 10 Kilogramm übergewichtig, weshalb sie stolz ist und sie problemlos ansieht.

