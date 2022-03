Senator Germán Martínez schickte den Widerruf des AMLO-Mandats „in die Hölle“

Der Widerruf des Mandats war ein wichtiges Thema für Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) und seine Unterstützer, da die Bürger mit dieser in der Verfassung selbst beschriebenen Zahl für die Kontinuität von stimmen können Tabasqueño als Bundespräsident.

Diese demokratische Übung hat bei denjenigen, die sie unterstützen, und bei denen, die sich dagegen ausgesprochen haben, endlosen Applaus und Kritik hervorgerufen, wie der Senator der Pluralgruppe, Germán Martínez, der diese Volkskonsultation „zur Hölle“ geschickt hat.

Auf einer Pressekonferenz des Senats der Republik wies Martínez auf die „Demonstration“ von López Obrador während des „Morgens“ hin, in der er erklärte, dass er einen Vorschlag für eine Wahlreform vorlegen werde, um die Regeln des Nationalen Wahlinstituts (INE) und des Wahlgerichts der Justiz des Bundes (TEPJF).

Zu diesem Thema stellte er fest, dass dies ein „Anreiz“ sei, der darauf abzielt, die Bevölkerung zu „spalten“, um den Widerruf des Mandats zu fördern. Aus diesem Grund forderte er, der Gewalt in Mexiko, insbesondere im Bundesstaat Michoacán, mehr Aufmerksamkeit zu schenken, in dem in weniger als einem Monat zwei Massaker an mehr als 15 Menschen verzeichnet wurden.

„Es ist ein weiterer Anreiz, den Widerruf des Mandats zu spalten und zu fördern. Es ist ein weiterer Ablenker, ganz zu schweigen von den gewaltsamen Todesfällen in Michoacán. Es gibt mindestens 634 Michoacaner, die nicht für den Rückruf stimmen werden, weil sie tot sind „, sagte der Gesetzgeber.

Emilio Álvarez Icaza wies darauf hin, dass das vierte Quartal die Verwaltung mit den am meisten vermissten und ermordeten Personen werden wird (Foto: Twitter)

Martínez Cázares sagte, dass die Bewegung der vierten Transformation (Q4) weiterhin „Gräber“ im Land öffnet, da sie mit der COVID-19-Pandemie umgegangen ist und die Zunahme der Morde die am stärksten betroffene Bevölkerung geschädigt hat, weshalb versucht wird, Meinungen von ihrer öffentlichen Konsultation abzulenken.

Schließlich explodierte er und schickte den Mandatswiderruf, den er „Farce“ nannte, „in die Hölle“ und forderte energische Maßnahmen zur Beruhigung von Michoacán.

„Ich sage von hier aus, dass diese Massaker weitergehen und wie sich diese Ereignisse morgens fortsetzen: zur Hölle mit ihrem Widerruf! zur Hölle mit deinem Widerruf! Ihr Widerruf ist eine Farce! Gerade als er den Teufel zu den Institutionen geschickt hat, sende ich dem Teufel seinen Widerruf, es ist eine Farce! Lass Michoacán anfangen zu beruhigen! , sage ich ihm als Michoacán „, sagte Germán Martínez.

Emilio Álvarez Icaza von derselben parlamentarischen Fraktion erinnerte seinerseits daran, dass am vergangenen Wochenende 20 Personen in einer geheimen Palenque hingerichtet wurden befindet sich in der Gemeinde Zinapécuaro, was zu seiner Gewaltrekorde in drei Regierungsjahren beitrug.

Michoacán verzeichnete zwei Massaker in weniger als einem Monat (Foto: REUTERS)

Darüber hinaus sagte er, dass die AMLO-Regierung im Begriff sei, diejenige zu werden, in der die meisten Menschen vermisst werden, da sie 1 von 3 Verschwindenlassen verzeichnet.

„Wir erleben einen anhaltenden und alarmierenden Anstieg der Massaker in Mexiko. Allein im März gab es 6 Massaker, bei denen 61 Menschen ums Leben kamen „, sagte der Gesetzgeber.

Am 27. März wurde bekannt gegeben, dass 19 Personen, eine Zahl, die nach 24 Stunden auf 20 angepasst wurde, in dieser Gemeinde Michoacán aufgrund mutmaßlicher Repressalien zwischen Mitgliedern des Jalisco New Generation Cartels (CJNG), den Correas und der Familie Michoacán hingerichtet wurden.

Vorläufige Berichte deuteten darauf hin, dass Rache an einem mutmaßlichen regionalen Chef der CJNG geplant war, der aus seiner Zugehörigkeit zur Familie Michoacán auswanderte. Falken lokalisierten den mutmaßlichen Anführer und es wurde eine Operation eingesetzt, um ihn hinzurichten. Die Correas hätten jedoch als Unterstützung für diese Aktionen gedient. Die Behörden haben jedoch keine größeren Elemente gemeldet, die diese Berichte stützen.

In nur 48 Stunden hat die Staatsanwaltschaft von Michoacán 19 der 20 getöteten Menschen identifiziert, darunter drei mit US-Staatsbürgerschaft. zusätzlich zu einem Thema namens El Chapo aus Guatemala. Sie alle wurden bereits von ihren Verwandten beansprucht.

