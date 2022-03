Im Morgengrauen angekommen, zündete die Frau ihren Partner in Soledad (Atlántico) an

Ein Fall von häuslicher Gewalt ereignete sich im Viertel San Vicente in Soledad, Atlántico, als Hugo Manuel Rojas (45) am frühen Dienstag nach Hause zurückkehrte, nachdem er Zeit mit seinen Freunden in dem Haus verbracht hatte, in dem seine Mutter wohnt, in Villa Adela.

Als er von seinem Partner empfangen wurde, gab es einen Streit, in dem er forderte, spät in der Nacht anzukommen. Später ging Rojas schlafen und in Ruhe hätte die Frau Alkohol gesprüht und Feuer gelegt, was zu Verbrennungen der zweiten und dritten Art an 45% seines Körpers führte.

In Aussagen der Zeitung EL HERALDO erzählte ein Verwandter des Opfers, was passiert ist:

Rojas 'Schreie veranlassten die Intervention eines 17-jährigen Sohnes, das Ergebnis einer anderen romantischen Beziehung, der die Flammen an seinem Körper löschte und ihn zum Wohnsitz seiner Schwester begleitete, wo er um Hilfe bat, um in die Adelita de Char Klinik in Soledad gebracht zu werden.

Angesichts der Schwere der Verletzungen überwiesen ihn die Ärzte an die Reina Catalina Klinik in Barranquilla, wo er auf der Intensivstation ansässig ist.

Der Koordinator der Ärzte dieses Krankenhauses, Jairo Quiroz, berichtete über den Gesundheitszustand des Patienten: „Er hat Verbrennungen im vorderen Brustbereich, in den oberen und unteren Gliedmaßen. Der Patient befindet sich auf der Intensivstation und es ist bekannt, dass er keine Atemwegsbeteiligung hatte, sodass es nicht notwendig war, ihn zu intubieren. Bekannt wurde, dass sein romantischer Partner ihn in Brand gesteckt hat.“

Auf der anderen Seite identifizierten Angehörige des Opfers den Aggressor als Tania Mendoza Pérez, die seit zwei Jahren bei Hugo Manuel Rojas gelebt hatte.

„Nachdem er das getan hatte, nahm er eine Tasche, packte Kleidung und ging. Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft kamen in der Klinik an und die Beschwerde wurde eingereicht, um sie zu finden „, sagte ein Zeuge der Ereignisse.

Es wäre ein Mord an zwei Räubern durch einen Taxifahrer gewesen.

In Barranquilla gab es einen versuchten Raubüberfall gegen einen Taxifahrer, bei dem nach einem Kampf mit dem Fahrer zwei Räuber ums Leben kamen.

Die Nachricht schockierte die Community, da die Warnungen aus Sicherheitsgründen erneut aktiviert wurden. Nach einigen Tagen ist jedoch eine neue Version von Ereignissen bekannt, die den Verlauf der Untersuchung ändern und der ersten Version des Fahrers widersprechen würde, die als Carlos Sánchez identifiziert wurde.

Die Aussage wurde von einem Verwandten eines der Opfer, Herrn Albert Coronado, Vater von Kevin Coronado Archibold, abgegeben, der behauptete, dass das Geschehen kein Raub, sondern ein Mord war, da der Taxifahrer und sein Sohn offenbar seit drei Jahren einen Streit hatten.

„Zuallererst ist es ein Problem, das seit drei Jahren im Olympischen Dorf besteht, und ich möchte, dass der Name Luis Jimenez nicht dazwischen gesagt wird, wen sie wie einen Kriminellen aussehen lassen wollen, und das ist nicht der Fall“, sagte Kevins Vater und fügte hinzu: „Es gab keinen Raub, wenn es einen gab direkter Angriff auf meinen Sohn wegen eines Problems, das er hat. Transzendenz von vor drei Jahren“.

Coronado stellte auch klar, dass es Inkonsistenzen gibt, da es an diesem Tag nicht nur die drei gab, den Taxifahrer, seinen Sohn und den Freund seines Sohnes, sondern es gab auch eine vierte Person, die schützen würde, weil er vorbestraft ist Luis Alberto Jiménez González, das Thema wer seinen Sohn begleitete, war kein Krimineller, er gewann das Hinspiel mit dem Verkauf von Schuhen.

„Sie trafen sich am Samstag mit seinem Bruder (namens Hector), den sein Vater nicht vor Gericht gestellt hat, der aber an dem Angriff teilgenommen hat. Es waren die beiden Brüder Hector und Carlos „, sagte er. „Er (der Vater) stellte Carlos vor, weil er Taxifahrer ist und es wie einen Raub aussehen lässt. Da er Polizist war, hatte er die Klugheit, den Bericht zu erfinden „, fragte er nach den Fakten.





