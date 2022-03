Es wurde weder in 17 Spielen noch in einem Spiel erfüllt: das Scheitern der kolumbianischen Mannschaft gegenüber Katar

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Venezuela v Colombia - Estadio Cachamay, Ciudad Guayana, Venezuela - March 29, 2022 Colombia's James Rodriguez celebrates scoring their first goal REUTERS/Manaure Quintero

Kolumbien hatte es nicht verdient, zur Weltmeisterschaft zu gehen. Der Drei-zu-Null-Sieg über Bolivien war nur ein Tuch warmes Wasser. Sobald er die Serie von sieben Verpflichtungen ohne Punkte durchbrochen hatte, kehrte Reinaldo Rueda zu demselben zurück. Er wiederholte die Entscheidungen, die immer in Frage gestellt wurden. Angesichts der Notwendigkeit, gegen Venezuela drei Punkte zu erzielen, entschied er sich für ein konservatives taktisches Schema. Er hat nie verstanden, dass William Tesillo als Innenverteidiger besser abschneidet, noch schätzte er die Vielseitigkeit von Yairo Moreno. Vorwurfbar. Ihm ging in seinem Gesetz das WM-Ticket aus.

Gegen Venezuela war nicht bekannt, warum der Trainer Rafael Santos Borre gegenüber Miguel Ángel Borja bevorzugte. Es stimmt, einer spielt für Eintracht Frankfurt und der andere im Junior in Barranquilla, aber der in der Tiburón-Mannschaft, gut so schlecht, ist der Coffee Gunner in den Qualifikationsspielen. Im Gegenteil, der ehemalige Stürmer der River Plate lässt sich weiterhin nicht mit einem Tor taufen, das die Tricolor trägt. Das einzige war, dass er die Strafe für James Rodriguez erzeugte, um den Ball in den hinteren Teil des Netzes zu schicken, als der erste Teil der Verpflichtung kurz vor dem Ende stand.

Der Fehler lag jedoch nicht nur beim Steuermann: Wie in den letzten Spielen, also denen, die nach der Copa América - auch im selben Wettbewerb - gegen Venezuela gespielt wurden, war es für die Spieler schwierig, sie zu definieren. Es ist wahr, Wuílker Faríñez ist mehr als einmal geflogen, aber wenn es in der Analyse weiterhin keine Tore wegen der rivalisierenden Torhüter gab, wird die Ursache für die Ausscheidung weiterhin eintreten: Ein negativer Lauf ohne Treffer mit wenigen Präzedenzfällen, zwei in Wirklichkeit, einer aus Paraguay und dem andere aus Venezuela, der schlechteste in den Qualifikationsspielen.

Ein separater Punkt verdient James Rodriguez. Niemand zweifelt an der Magie in den Booties von '10', aber ihre körperliche Verfassung ist es. Als er zu den Anrufen zurückkehrte, nachdem er die angeblichen Spannungen mit Reinaldo Rueda gelöst hatte, war er nicht aus dem Gleichgewicht geraten. Er erschien seinen Teamkollegen weder in der Defensivverzögerung, um dem Team zu helfen, noch führte er das Übliche zwischen den Linien aus, die ihn zur Elite führten, und bei einigen Gelegenheiten versuchte er, aus der Mitteldistanz zu schießen.

Er erzielte nur den Elfmeter, und tatsächlich hatte er Hilfe vom VAR, der Faríñez's erste Rettung absagte, indem er aus dem Tor ging. Der Stratege bemerkte es und ersetzte ihn gegen La Vinotinto in der 62. Minute durch Juan Fernando Quintero.

Applaus für Lucho Díaz, der neben seinem Talent auch seine Seele gab, dasselbe für Sinisterra, der in zwei Spielen als Starter mehr Integrität zeigte als einige seiner Teamkollegen. Unnötig zu sagen über Ospina: Ja, er ist im Spiel gegen Peru in Barranquilla gescheitert, und für dieses Ziel wurde Kolumbien tatsächlich von anderen abhängig, rettete aber die Nationalmannschaft vor mehr als einer Niederlage.

Was kommt jetzt als Nächstes? Der Generationswechsel, den jede Auswahl erfordert. Wahrscheinlich werden sich Referenten wie Radamel Falcao García und Juan Guillermo Cuadrado von der Hand des neuen Trainers verabschieden, ebenso wie die Aufgabe, nach neuen Talenten zu suchen, wie wäre es mit Jorge Carrascal, Alfredo Morelo, Yáser Asprilla...? Wir müssen es versuchen.

