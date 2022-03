Die WHO forderte Russland auf, die Angriffe auf das ukrainische Gesundheitsnetz einzustellen: „Es verstößt gegen das humanitäre Völkerrecht“

FILE PHOTO: World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus attends a news conference organized by Geneva Association of United Nations Correspondents (ACANU) amid the COVID-19 outbreak, caused by the novel coronavirus, at the WHO headquarters in Geneva Switzerland July 3, 2020. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS/File Photo

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtete am Mittwoch, dass Angriffe russischer Truppen auf Gesundheitspersonal und ukrainische Patienten haben bisher Dutzende von Toten hinterlassen und ein Ende der Feindseligkeiten gefordert.

Auf einer Pressekonferenz gab der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dass bis heute 82 Angriffe der Invasionstruppen registriert wurden, die mindestens 72 Todesfälle und 43 Verletzungen verursachten, darunter Angehörige der Gesundheitsberufe und Patienten.

Ghebreyesus versicherte, dass die Organisation weiterhin mit lokalen und internationalen Partnern zusammenarbeitet, um medizinische Versorgung in die am stärksten betroffenen Gebiete der Ukraine zu liefern. Daher forderte er die russischen Behörden auf, die Ankunft von Vorräten zuzulassen, insbesondere in den von der Invasion am stärksten betroffenen Städten wie Mariupol.

„Wir haben Linien, Richtlinien und Spenden herausgegeben, in die wir eine Liste der dringend benötigten kritischen Lieferungen aufgenommen haben. Wir fordern weiterhin Garantien für eine sichere Überfahrt, um Mariupol und andere belagerte Städte zu liefern „, forderte er von russischen Truppen.

Der Direktor der WHO erklärte auch, dass bisher fast 160 Tonnen Vorräte geliefert wurden.

Das Krankenhauspersonal von Trostyanets berichtete, dass russische Truppen während ihrer Besetzung der Stadt sanitäre Einrichtungen mit Panzern angegriffen hätten (Reuters/Thomas Peter)

Während der Pressekonferenz bedauerte er, dass der Krieg auf ukrainischem Boden weitergeht, und forderte, dass die Angriffe „sofort eingestellt“ werden, weil „der Angriff auf eine Gesundheitseinrichtung einen klaren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstellt“: „Wir können seit dem Beginn der Invasion durch die Russische Föderation“.

Diese Worte von Ghebreyesus kommen einen Tag, nachdem Jarno Habicht, WHO-Vertreter in der Ukraine, den fortgesetzten Russen denunziert hatte Angriffe auf das ukrainische Gesundheitsnetzwerk.

„Die Angriffe auf die Gesundheit sind im Gange, gefährden Beschäftigte im Gesundheitswesen und verhindern, dass Patienten einen sicheren Ort für die Versorgung haben“, sagte Habicht während einer Videokonferenz, die am Dienstag in Lemberg, einer Stadt in der Westukraine, stattfand.

Der Beamte argumentierte, dass Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen inakzeptabel seien, und warnte davor, dass sie gegen internationale humanitäre Standards verstoßen.

Russische Truppen zerstörten Hunderte von Gebäuden, Krankenhäusern, Theatern und anderen zivilen Einrichtungen (Reuters/Thomas Peter)

Der örtliche Beamte der WHO betonte auch, dass das ukrainische Gesundheitssystem unter starkem Druck stehe, da ein großer Teil der Bevölkerung im Land weit von ihren Häusern entfernt sei. Heute sind fast 6,5 Millionen Menschen intern vertrieben.

Viele Gesundheitspersonal ihrerseits sind auch in sicherere Gebiete gezogen oder haben das Land verlassen, was die Pflege weiter erschwert und die Arbeit der Verbliebenen erhöht.

Der Zugang zu Medikamenten wird aufgrund der Schließung vieler Apotheken auch immer schwieriger. Habicht erklärte, dass heute rund 10.500 in Betrieb sind, die Hälfte davon vor der russischen Invasion.

„Die Krankenhäuser passen sich der Situation an und die Behandlung von Verletzungen und Verletzungen, insbesondere im Osten des Landes, nimmt zu“, sagte Habicht, der auch darauf hinwies, dass die meisten von der WHO gesendeten Nothilfe in dieses Gebiet der Ukraine geleitet werden.

Seit Beginn der Invasion am 24. Februar haben russische Truppen brutale Bombardierungen gegen die Zivilbevölkerung durchgeführt und Wohnungen, Supermärkte, Theater, Rathäuser und andere Gebäude zerstört. Im belagerten Mariupol im Süden des Landes zerstörten Putins Streitkräfte Gebäude eines Krankenhauses Komplex, einschließlich einer Entbindungsstation. Bilder von diesem Ereignis reisten um die Welt und provozierten die Empörung der internationalen Gemeinschaft. Mindestens drei Personen, darunter ein Kind, wurden bei dem Angriff getötet.

Das Foto von Mariana Vishegirskaya, die mit Schutt bedeckte Treppen hinunterging und eine Decke um ihren schwangeren Körper klammerte, wurde zum Symbol des ukrainischen Widerstands gegen Putins Aggression (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Das Büro des Bürgermeisters von Mariupol hat am Mittwoch die erzwungene Evakuierung eines Entbindungsheims in dieser belagerten Stadt im Südosten der Ukraine nach Russland angeprangert, wo am 9. März ein weiteres Entbindungsheim von den Russen bombardiert wurde.

„Mehr als 70 Personen - Frauen und medizinisches Personal - wurden von den Besatzern gewaltsam genommen“, sagte das Büro des Bürgermeisters in Telegram.

Insgesamt wurden mehr als 20.000 Einwohner von Mariupol „gegen ihren Willen“ nach Russland evakuiert, so die Gemeinde, die behauptet, die Russen hätten ihre Dokumente beschlagnahmt und „in abgelegene russische Städte“ umgeleitet.

In Kiew befanden sich die medizinischen Zentren in der Nähe der Kampfgebiete, was es den Ukrainern erschwerte, die Verwundeten aufzunehmen.

