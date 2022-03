Video: Jenn Muriel hat die Temperatur in sozialen Netzwerken leicht in Kleidung und ohne Tätowierungen erhöht

Jenn Muriel war bereits als talentierte Inhaltsgeneratorin anerkannt, aber auch ihr Ruhm in den sozialen Medien nahm zu, als der Skandal enthüllt wurde, in dem Yeferson Cossio und Aida Victoria Merlano während eines Treffens in Bucaramanga mitspielten, in dem sie sehr liebevoll waren. Mitten in dieser Dreiecksbeziehung war Muriel involviert, der eine Beziehung zur Paisa hatte, der aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigt worden war, dass sie zu Ende gegangen war.

Kürzlich teilte die Influencerin in ihren „InstaStories“ eine Runde von „Fragen und Antworten“ mit, die ihre Anhänger ihr stellten, und lieferte eine Antwort mit sinnlichen Fotos davon, wie sie aussah, bevor sie Tätowierungen auf ihren Körper bekam.

Die Dynamik, die sie „Foto von...“ nannte, bat einer ihrer Anhänger sie, ein Foto davon zu teilen, wann sie keine Tattoos hatte. Dort teilte die Influencerin das Bild mit ihrem nackten Oberkörper und bedeckte ihre Brüste mit ihren Armen, und mit aufgeknöpften Hosen gab sie einen Blick auf ihr weinfarbenes Höschen. Muriel erregte nicht nur mit ihrer unglaublichen Figur Aufmerksamkeit, sondern begleitete das Outfit auch mit einem dunklen Make-up und ihren Haaren in Wellen, die die Hälfte ihres Gesichts bedeckten. Dies war der perfekte Hauch von Sinnlichkeit, nach dem ihre Anhänger fragten.

Dies war jedoch nicht das einzige Bild, das mehr als einen Atemzug geklaut hat. Eine weitere Bitte, um die einer seiner Anhänger bat, war „ein Foto für meine Tapete“. Die Antwort war ein sinnliches Bild, in dem Jenn Muriel ein schwarzes Korsett mit Spitze trägt, das bis zur Mitte ihrer Taille reicht. Ergänzend zum Outfit hielt die Influencerin einen Strauß roter Rosen in den Händen. Dort sind ihre Tattoos bereits auf ihrem Arm zu sehen, was ein Aussehen einer „tödlichen Frau“ enthüllt und die Fantasie ihrer Fans beflügelt.

Hier ist Jenn Muriels sinnlicher Inhalt :

Jenn Muriel zeigte die Sinnlichkeit ihrer Kurven mit und ohne Tätowierungen, was die Fantasie ihrer Anhänger anregte. Von Instagram genommen @famososhastalaz

Die Reaktionen traten bald in sozialen Netzwerken auf, als das Klatschportal „Prominente von A bis Z“ die vom Influencer geteilten Bilder replizierte. Zu den Kommentaren, die am meisten Aufmerksamkeit erregen, gehören diejenigen, in denen Muriel gesagt wird, dass „Sie eine Mamacita sehen“ und andere, die ihr sagen, dass „sie sehr aussieht ziemlich mit und ohne Tätowierungen.“

Darüber hinaus und den guten Kommentaren, die die Bilder erhielten, teilte Jenn Muriel einen weiteren Clip mit, in dem sie ihre Besorgnis zeigte, als sie sah, dass ihre Haare von grauen Haaren überfallen sind, und sie bemerkte, als sie anfing, ein Video für ihre sozialen Netzwerke aufzunehmen, und nutzte auch die Gelegenheit, um zu scherzen. dass dies das einzige Erbe gewesen wäre, das sein Vater ihm hinterlassen hat.

„... Ich stehe unter Schock, Gott, ich bin mit grauen Haaren überflutet, sieh dir das an, mein Gott... An welchem Punkt war das laut meiner Mutter das einzige Erbe, das mein Vater mir hinterlassen hat (lacht)... oh nein, was für ein Horror „, sagte der Inhaltsgenerator im Clip.

Die Bilder wurden von der Klatschseite 'Faranduleando ando' repliziert, wo sie bereits 2.400 Aufrufe und mehr als 50 Likes von Followern überschreitet. Die Kommentare waren zwischen Spott und Verständnis, da nicht alle Menschen froh sind, graue Haare im Haar zu haben.

„Mann Jenn, aber das ist auch nicht so schlimm, je grauer man verdient“, „Das ist Vererbung, aber das Problem verschärft sich viel mehr, wenn sie schon in jungen Jahren Tinkturen und Keratine verwenden.“, „Es sieht immer noch gut aus mit grauen Haaren, sie verleihen ihm einen Hauch von Reife“, unter anderem.

