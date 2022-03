Natalia Merino: Was ist ein „Regenbogenbaby“?

Vor Ende März teilte die „Influencerin“ und Schöpferin des Blogs im Cinnamon-Stil, Natalia Merino, die Nachricht von ihrer Schwangerschaft in ihren sozialen Netzwerken mit. Diese Nachricht wurde von ihren Anhängern mit Glückwünschen und Zuneigung zu ihr und ihrem Partner aufgenommen. In einem der Videos, die er auf seinem offiziellen Tiktok-Account geteilt hatte, zeigte er eine Aufnahme, in der er sein Glück in dieser neuen Phase zum Ausdruck brachte. In der Beschreibung der Publikation schrieb er „Rainbow Baby“. Was ein liebevoller Begriff sein könnte, um sich auf die Tatsache zu beziehen, hat eine berührende Bedeutung, mit der sich einige Frauen identifiziert fühlen können.

WAS IST EIN REGENBOGENBABY?

Dieser Begriff wird verwendet, wenn eine Frau nach dem Verlust eines Babys in der ersten Schwangerschaftsphase wieder schwanger wird. Der Name „Regenbogen“ gewinnt an Wert, weil angenommen wird, dass die weibliche Figur bei solchen unglücklichen Ereignissen einen Zustand der Trauer und Traurigkeit durchmacht, der nicht in kurzer Zeit überwunden werden kann.

So viele Frauen, die diesen Moment durchgemacht haben, verwenden den Begriff „Regenbogenbaby“, um ihr Glück für das darzustellen, was sie erleben.

Natalia Merino Zimt-Art. Instagram.

LA PÉRDIDA DE NATALIA MERINO

Über ihre digitalen Plattformen erzählte die „Influencerin“, bekannt als Cinnamon Style, ihrer Gemeinschaft von Anhängern, dass sie den Verlust ihres Babys erlitten habe, und drückte ihren Wunsch aus, Mutter zu werden, und dass das, was passiert ist, ihr große Schmerzen verursachte. Sie erhielt die Liebe und Unterstützung ihrer Fans und anderer Ersteller von Inhalten, die ihr starke Botschaften schickten, um sich diesem Moment zu stellen.

¿QUIÉN ES NATALIA MERINO?

Sie ist eine der berühmtesten digitalen Schöpferinnen in Peru. Sie gewann an Popularität, nachdem sie ihren Lifestyle- und Modeblog gestartet hatte, der bis heute gültig ist. Unter seiner persönlichen Marke Cinnamonstyle wurde er im In- und Ausland bekannt. Anschließend trat er der YouTube-Community bei, wo er Vlogs seines täglichen Lebens und wichtiger Ereignisse, an denen er teilnimmt, teilt.

Natalia Merino Zimt-Art. Instagram.

Er hat in Kampagnen mit renommierten Unternehmen des Landes mitgespielt. Im Jahr 2018 startete er das Cinnamonfest, eine Veranstaltung, die Sänger und Schöpfer aus dem Internet sowie Ausstellungsstände zusammenbrachte, an denen lokale Marken teilnahmen. Natali Merino schloss sich der Show an und sang und tanzte zu ihrer „Roast Yourself Challenge“, die mehr als eine Million Aufrufe hat.

Im September 2017 teilte die Bloggerin auf ihrem YouTube-Kanal den Tag mit, an dem ihr derzeitiger Ehemann Sebastián Guerrero ihr einen Vorschlag machte. Sie ging zu einer Einrichtung, in der sie ein Video für ihren Kanal drehen sollte. Sie hatte nicht erwartet, dass ihr Partner innerhalb von Minuten in einem kleinen Garten mit einem Ring auf sie warten würde, um sie zu bitten, seine Frau zu sein.

Im Oktober 2018 teilte die peruanische YouTuberin alle Details mit, die sie an ihrem Hochzeitstag erlebt hatte. Von ihrem ersten Tanz mit Sebastian bis zu der Party, die organisiert wurde, um ihre Liebe zu feiern. Einer der Höhepunkte der Social-Media-Nutzer war ihr Kleid des peruanischen Designers Noe Bernacelli. Mit Hilfe einiger Freunde beschloss sie, ihren Anzug so zu schneiden, dass sie sich während des Festes leicht bewegen konnte.

NATALIA MERINO AUF INSTAGRAM

Die Kommunikatorin hat mehr als 620.000 Follower auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Wenn wir über ihren YouTube-Kanal sprechen, hat sie seit seiner Einführung im März 2013 mehr als 870.000 Abonnenten angehäuft. Sie ist jetzt zu Tiktok gekommen, wo sie ihr „GRWM“ (Mach dich bereit mit mir) teilt, in dem sie ihre Alltagslooks zeigt.