In ihrem Bericht zur Verteidigungsstrategie identifizierten die USA China als ihren „wichtigsten strategischen Konkurrenten“

Die Regierung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Joe Biden, legte am Montag einen Haushaltsentwurf in Höhe von 5,79 Billionen Dollar vor, wobei die Verteidigungsausgaben mit dem Krieg in der Ukraine zusammenfallen und den sie finanzieren will, indem sie die Steuern auf Unternehmen und die Reichsten erhöht.

In seinem 277 Seiten umfassenden Vorschlag fordert das Weiße Haus den Kongress auf, für das Geschäftsjahr 2023, das im nächsten Oktober beginnt, ein Budget von 5,79 Billionen US-Dollar gegenüber 5,85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 zu genehmigen.

Insgesamt will die US-Regierung 813 Milliarden US-Dollar für die Verteidigung bereitstellen, ein Anstieg von 4% gegenüber dem Geschäftsjahr 2022, wovon 31 Milliarden US-Dollar für neue Ausgaben wären.

US-Präsident Joe Biden (Reuters/Henry Nicholls)

Für den Krieg in der Ukraine und zur Stärkung der Ostflanke der NATO versucht die Biden-Regierung, 6,9 Milliarden Dollar bereitzustellen, um der russischen Invasion des ukrainischen Territoriums „entgegenzuwirken“.

In einer Erklärung forderte Biden weitere Ausgaben, um „auf die Aggression“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine zu reagieren, „mit Unterstützung der USA für Kiews wirtschaftliche, humanitäre und Sicherheitsbedürfnisse“.

Auf einer anschließenden Pressekonferenz betonte der Präsident, dass der Anstieg der Verteidigungsausgaben auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass sich „die Welt aufgrund des Wettbewerbs aus Ländern wie China und Russland verändert hat“, was Investitionen gegen Cyberangriffe und neue Kapazitäten im Weltraum, einschließlich Hyperschall, erfordern wird Raketen.

„Dies wird eine unserer größten Investitionen in die nationale Sicherheit sein“, sagte Biden.

Die „Nummer zwei“ des US-Verteidigungsministeriums, Kathleen Hicks, ging auf diesen Punkt ein und erklärte, China sei der wichtigste strategische Konkurrent der Vereinigten Staaten und habe Russland aufgrund seiner „unprovozierten Invasion“ und seiner „bösartigen Taktik“ als „ernsthafte Bedrohung der Weltordnung“ bezeichnet.

Verteidigungsminister Lloyd Austin in Bulgarien (REUTERS)

Auf der Pressekonferenz stellte Hicks fest, dass die US-Strategie auf „Abschreckung“ basieren werde, wobei China sein „wichtigster strategischer Konkurrent“ sei.

„Die Volksrepublik China verfügt über das militärische, wirtschaftliche und technologische Potenzial, das internationale System und unsere darin enthaltenen Interessen in Frage zu stellen“, sagte er und fügte hinzu, dass andere „anhaltende Bedrohungen“ Nordkorea, Iran und „gewalttätige extremistische Organisationen“ seien.

„Das Heimatland verteidigen; der wachsenden Multi-Domain-Bedrohung durch China weichen; strategische Angriffe abwehren; Aggressionen abwehren und sich bei Bedarf darauf vorbereiten, sich in Konflikten durchzusetzen; Priorisierung der Herausforderung Chinas im Indo-Pazifik; Russlands Herausforderung in Europa und Aufbau einer widerstandsfähigen gemeinsamen Kraft und Verteidigung Ökosystem „, erläuterte er die Prioritäten der USA.

„In ähnlicher Weise getätigt unser Haushaltsantrag Investitionen, die das europäische Kommando der USA unterstützen und unser starkes Engagement für die NATO vertiefen. Wir werden die Reaktionsfähigkeit der Joint Force optimieren, Kiew durch die ukrainische Sicherheitsinitiative unterstützen und die Kooperationsprogramme stärken „, betonte er.

Ein Flugzeug der US-Armee mit Soldaten bei Ankunft am polnischen Flughafen Rzeszow-Jasionka (Reuters/Kuba Stezycki)

Hicks erklärte auch, dass das Budget „dem Ministerium Ressourcen zur Verfügung stellt, um die Joint Force aufrechtzuerhalten und zu stärken“ sowie „glaubwürdige Streitkräfte für den heutigen Kampf einzusetzen“ und sich gleichzeitig „auf die Bedrohungen der Zukunft“ vorzubereiten.

