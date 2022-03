Die kolumbianische Regierung fordert Venezuela nachdrücklich auf, den Befehlshaber der FARC-Dissidenten nach einem Angriff im Süden von Bogotá

Der jüngste Angriff in der Stadt Bogotá, bei dem zwei Minderjährige, ein 5-jähriges Mädchen und ein Junge im Alter von 12 Jahren, 39 Menschen verletzt und fast 60 Häuser in der Stadt Ciudad Bolivar betroffen waren, führte dazu, dass heute, am 29. März, in den Morgenstunden des Bürgermeisters ein Sicherheitsrat abgehalten wurde Claudia López und Präsident Iván Duque.

Der Angriff, der ihnen bereits von Mitgliedern der 33. Front der FARC-Dissidenten über soziale Netzwerke zugeschrieben wurde und sagte, er sei zum Gedenken an den Tod von Manuel Marulanda Véez alias Tirofijo im Jahr 2008 gewesen, hat im Land im Allgemeinen zu Ablehnung und Empörung geführt.

Der Präsident der Hauptstadt wies auf die dringende Notwendigkeit hin, Kriminelle gegenüber dem kolumbianischen Justizsystem zur Rechenschaft zu ziehen. „Wir bitten die venezolanische Regierung, jedes Mitglied der Restgruppe Frente 33 der FARC-Dissidenten zu identifizieren, festzunehmen und auszuliefern, um sich für diesen feigen und kriminellen Angriff zu verantworten“, sagte Bürgermeister López.

Weitere Anfragen von Claudia López, diesmal jedoch an die nationale Regierung, waren die Aktivierung von sieben Sicherheitsmechanismen in Bogotá, darunter: Stärkung der Intelligenz gegen Kriminelle, militärische Verstärkung an den Ein- und Ausgängen der Hauptstadt, ein Schildplan, exklusiv für Dipol, Dijín und Diase für die Stadt, die anordnet, dass Telekommunikations- und verbundene Unternehmen bei Bedarf Informationen bereitstellen, über die erforderlichen Ressourcen von der Nationalen Opfereinheit verfügen und die Überwachungskapazitäten insbesondere in der Stadt Ciudad de Bolívar stärken .

Nach dem Video, das in sozialen Netzwerken gepostet wurde, übernahm die 33. Front der FARC-Dissidenten die Verantwortung für den Terroranschlag in einem Sofortpflegezentrum (CAI) in Ciudad Bolívar, südlich von Bogotá. Die Nationalpolizei lieferte Informationen aus der Gerichtsakte von Javier Alonso Velosa García, alias John Mechas, Anführer dieser Front und Gleiter der Explosion.

Berichten zufolge war das Gewaltereignis Teil der Feier zum Todestag von Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, der am 26. März 2008 starb. Darüber hinaus wiesen sie im Voraus darauf hin, dass sich diese Gewaltaktionen gegen Angehörige der Sicherheitskräfte richten.

Lokale Medien versicherten, dass der Mann, der zum Pflanzen der Bombe benannt wurde, als Anfo anerkannt ist. Laut der Bogotá Metropolitan Police platzierte Anfo eine Bombe aus Ammoniumnitrat und Treibstoff. Der Streifenpolizist Joan Camilo Fonseca, der wegen seiner Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, hätte den Moment gesehen, in dem der Koffer verlassen wurde. Mit diesem Alias auf dem Radar kündigten der Verteidigungsminister Diego Molano, der Präsident Iván Duque und die Bürgermeisterin von Bogotá, Claudia López, an, dass jedem, der Informationen zur Verfügung stellte, eine Belohnung von 300 Millionen Dollar angeboten wurde, um zu klären, was passiert ist Informationen, die das Intellektuelle und materielle Autoren des Angriffs, der gegründet werden soll.

„Wir verfügen über internationale Fähigkeiten und arbeiten mit dem FBI und der Anti-Terror-Gruppe der Direktion für Kriminalpolizei und Interpol (Dijín) zusammen, um den Namen Jhon Mechas zu erreichen. Wir sind seit Samstag in einem Joint, um die Verantwortlichen für das kriminelle Outsourcing in Bogotá und die Verantwortlichen für die Einstellung dieser Gruppen in der Hauptstadt der Republik zu erreichen „, erklärte General Jorge Luis Vargas.

Diese Gruppe hatte bereits die Verantwortung für die Angriffe des letzten Jahres auf eine Armeebrigade in Cúcuta und gegen den Hubschrauber übernommen, in dem Präsident Iván Duque mobilisierte. Sein Interferenzgebiet ist das Grenzgebiet durch den Caño Negro-Sektor zwischen der Region Catatumbo und dem Bundesstaat Zulia in Venezuela. Von dort aus koordiniert er Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Drogenhandel und bewaffnete Aktionen gegen die Sicherheitskräfte.

LESEN SIE WEITER: