Angriff auf den Sportjournalisten Óscar Luis „El Chango“ Cardenas

Die Gewalt in Cali, Valle del Cauca, zeigt keine Anzeichen eines Abnehmens. In den letzten Stunden schossen Männer an Bord von zwei Motorrädern dreimal gegen die Tür des Hauses des Sportkommentators Óscar Luis „El Chango“ Cardenas, der dem Radiosender RCN und Antena Dos derselben Firma angeschlossen war.

Nach Angaben der Medien näherten sich die Angreifer dem Haus von Cardenas und eröffneten mit traumatischen Waffen das Feuer auf den Hauseingang. Der Lärm sorgte sowohl bei den Bewohnern des Hauses als auch bei den Nachbarn für Panik, die angesichts dieses Gewaltakts das Schlimmste befürchteten.

Aufgrund der sofortigen Reaktion der Metropolitan Police von Santiago de Cali kamen Mitglieder der Einheit des Nationalen Überwachungsmodells durch Quadranten vor Ort, um die Situation zu besprechen. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Notiz wurden keine Verletzungen gemeldet.

Ebenso begannen die Behörden, wichtiges Beweismaterial zu sammeln, um die mutmaßlichen Kriminellen zu identifizieren, die in den Frieden von „El Chango“ Cárdenas eingebrochen waren, und um die Ursachen des Angriffs zu klären, der zur Ablehnung der Bürger führte.

„El Chango“ hat keine Erklärungen zu dem Angriff abgegeben; Mitglieder der Nationalen Polizei gaben jedoch an, dass sie den Journalisten und seine Familie in den folgenden Stunden begleiten werden.

Das ist eine Neuigkeit in der Entwicklung.

