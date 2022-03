Sie verhafteten mutmaßliche Komplizen des Mörders des argentinischen Managers in Mamita's Beach

Die Staatsanwaltschaft von Quintana Roo verhaftete zwei mutmaßliche Komplizen der Molluske, die als einer der Mörder von Federico Mazzoni identifiziert werden, einem argentinischen Manager, der am Mamita's Beach in der Gemeinde Solidaridad hingerichtet wurde.

Laut dem offiziellen Bericht sind die neu Verhafteten Chaarli „V“ und Miguel „J“, die mit der Mollusk in einen dreifachen Mord verwickelt sind, der sich von dem des Restaurantverwalters in Playa del Carmen unterscheidet.

Diese Personen wären für die Hinrichtung von drei Personen mit vorbehaltener Identität am 12. Juli 2021 verantwortlich, ebenfalls in derselben Abgrenzung, in der die Operationen der Pelones, der kriminellen Gruppe, der sie angehören würden, identifiziert wurden.

Informationen in der Entwicklung...