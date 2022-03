Katar 2022 Qualifikationsspiele: Pedro Gallese und die WhatsApp-Diskussion mit den südamerikanischen Kapitäne nach aktuellem Format

Die Qualifikationsspiele für Katar 2022 stehen kurz vor dem Ende. An diesem Dienstag, dem 29. März, konnten die viereinhalb Plätze festgelegt werden, die CONMEBOL seine Vertreter zur Weltmeisterschaft entsenden muss. Der seit etwa zweieinhalb Jahren andauernde Prozess hat den Kapitänen der Länder dieses Teils des Kontinents, zu denen auch Pedro Gallese, Torhüter der Peruanische Auswahl.

Der Grund? Die Referenten jedes Teams würden in eine WhatsApp-Gruppe aufgenommen, in der sie unter anderem die langen Reisen und die Dauer des Qualifizierungsprozesses selbst besprechen würden. Die Änderung des Formats wäre eine Lösung, um zum Zwei-Gruppen-Streit zurückzukehren, wie dies vor den Qualifikationsspielen für Frankreich 1998 der Fall war.

Diese Informationen wurden vom brasilianischen Portal Globo Esporte gesammelt, wo er Erklärungen von Thiago Silva, Kapitän des „Scratch“, über die Zeit veröffentlichte, die für die Reisen zu den Qualifikationsspielen benötigt wird, da die meisten von ihnen aus Europa kommen und lange reisen. Dies ist anders als bei den Europäern selbst, die, wenn alles in der Nähe ist (sowohl Vereine als auch Nationalmannschaften), nur ein paar Stunden reisen müssen. „ Es sind nicht nur 18 Spiele, sondern die Reisen, die wir machen. Das ist eine Menge Kilometerleistung im Vergleich zu Europäern, die eng beieinander und mit wenig Transfer spielen. Das ist neben dem Wetter eine Menge Abnutzung, ganz anders als in Europa „, kommentierte der Chelsea-Verteidiger aus England.

Er bat auch darum, darüber nachzudenken, wie der Klassifizierungsprozess verkürzt werden kann, um die lange Zeit in einem Flugzeug auszugleichen. Vermeiden Sie auf diese Weise weniger körperliche Anstrengung als bisher. „Wenn wir auf diesen Reisen irgendwie ein Gleichgewicht finden könnten , würde dies unseren Aufenthalt und unsere Leistungen sicherlich erleichtern . Es ist meiner Meinung nach definitiv eine Abnutzung unnötig „, fügte er hinzu.

Auf der anderen Seite schloss sich Marcelo Martins, Stürmer und Kapitän von Bolivien, ebenfalls dieser Anfrage an, stellte jedoch klar, dass die endgültige Entscheidung von der FIFA kommen würde. „Wir hatten ein Treffen mit der FIFA und es sieht so aus, als würde sich das Format der Qualifikationsspiele ändern. Wer bin ich, um das zu ändern? Die Bestellung kommt von oben. Die FIFA entscheidet, aber ich denke, sie ist gut, gültig und interessant, da die Spieler nicht lange reisen und zu den Nationalmannschaften zurückkehren werden „, sagte der aktuelle Angreifer von Cerro Porteño.

Die Liste der Kapitäne der südamerikanischen Teams lautet wie folgt:

. Pedro Gallese (Perú)

. Lionel Messi (Argentinien)

. Thiago Silva (Brasilien)

. Diego Godin (Uruguay)

. Claudio Bravo (Chile)

. David Ospina (Kolumbien)

. Enner Valencia (Ecuador)

. Gustavo Gomez (Paraguay)

. Tomas Rincon (Venezuela)

. Marcelo Martins (Bolivien)

Es sei darauf hingewiesen, dass diese WhatsApp-Gruppe in der Vorschau der Copa America Brazil 2021 erstellt wurde. Die COVID-19-Pandemie nahm in diesem Land zu, und es gab Zweifel an ihrer Entwicklung. Obwohl sie es endlich mit strengen Biosicherheitsmaßnahmen spielen mussten, um eine Ansteckung zu verhindern.

FALL PERUANISCHER NATIONALMANNSCHAFT

Und es gibt nicht nur einen Nachteil für diejenigen, die aus Europa kommen. Im Fall von Peru spielen 3 Spieler im Nahen Osten. André Carrillo und Christian Cueva in Saudi-Arabien, während Wilder Cartagena in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielt. Sie machen Reisen von ungefähr 17 Stunden, um nach Lima zu kommen und sich vor den Qualifikationsspielen mit der peruanischen Delegation zu treffen. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass sie sich dann an die Änderung des Zeitplans anpassen und in der Lage sein müssen, den „Jetlag“ so weit wie möglich zu verdauen. Ganz zu schweigen davon, dass sie sich dann 3 Tage mit der Nationalmannschaft konzentriert haben, wo sie sich mit ihren fünf Sinnen nach besten Kräften bis ans Limit bemühen müssen.

Ebenso hat CONMEBOL im letzten Jahr festgelegt, dass in den Monaten September und Oktober zwei Triple-Termine ausgetragen werden, was nicht nur den Spielern, sondern auch den Nationalmannschaften und den Vereinen selbst schadet, da viele bei ihrer Rückkehr aufgrund der enormen körperlichen Abnutzung verletzt ankamen kurze Zeit.

