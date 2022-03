Fernando Belaunzarán hat AMLO wegen des Skandals von Úrsula Patricia verprügelt: „Noch einer aus der Familie des Präsidenten“

Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) wird erneut von einem anderen mutmaßlichen Mitglied seiner Familie für seine angebliche Beteiligung an Korruptionshandlungen kritisiert.

Seit einem Audio, das angeblich Úrsula Patricia Salazar Mojica, Koordinatorin der Fraktion der Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aus dem Bundesstaat Tamaulipas fordert einen seiner Lieferanten auf, die Erhebung von Tarifen zu erhöhen.

„Ich möchte wissen, wie viel Sie mir in bar geben können, denn ich möchte die 50 mit all meinen Lieferanten bekommen (...) Anstelle des Zitats, das Sie mir gegeben haben, würde ich es vielleicht auf einhundert erhöhen und so, wenn ich mich erkläre „, können Sie es in dem durchgesickerten Audio hören.

Diese verursachten Empörung und Missbilligung der Handlungen des Gesetzgebers, die, wenn sie wahr wären, zu Korruptionshandlungen führen würden.

In dieser Hinsicht ignorierte Salazar Mojica die Audios und versicherte, dass seine Hände sauber waren. Der Skandal betraf den ersten Präsidenten jedoch noch mehr, da es seine vermeintliche Nichte ist.

Ein Audio des Stellvertreters in Tamaulipas wurde durchgesickert (Foto: Twitter/ @Ursula_PSM)

Aus diesem Grund teilte das Mitglied der National Action Party (PAN), Fernando Belaunzarán, in seinen sozialen Netzwerken einen Kommentar mit, in dem er über die „Moches“ sprach, die angeblich von Morenas Koordinator in Tamaulipas angefordert wurden.

Darin erwähnte er, dass ein anderes mutmaßliches Familienmitglied in Korruptionsstreitigkeiten verwickelt war.

„Der Koordinator von Morena und Nichte von @lopezobrador_, stellvertretender @Ursula_PSM, fragt Moches von Lieferanten des Tamaulipas-Kongresses. Eine weitere Familie des Präsidenten ist in Korruptionsskandale verwickelt „, schrieb Belaunzarán.

Ebenso bemerkte er später, dass ein solches Verhalten verständlich sei, wenn man berücksichtige, dass die Regierung Andrés Manuel mehrere direkte Zuweisungen statt durch öffentliche Ausschreibungen gewährt habe.

Solche Ereignisse haben dazu beigetragen, die Realität mit der Rede des Präsidenten zu kontrastieren: die Beseitigung der Korruption in seiner Regierung, da dies durch die Vorwürfe des Machtmissbrauchs des Generalstaatsanwalts der Republik Alejandro Gertz Manero und der angeblichen Korruption durch verschärft wird die Sekretärin für öffentliche Bildung, Delfina Gómez, die in den letzten Tagen am beliebtesten war.

Dies sind jedoch nicht die einzigen, da Mitglieder ihrer Familie, wie Belaunzarán sagte, auch in Korruptionsskandale oder mögliche Interessenkonflikte verwickelt waren.

(Foto: Litoral Laboratories/Facebook @Pío López Obrador /MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Der vielleicht bekannteste Fall war der seines Bruders Pío López Obrador, der auf Videos erwischt wurde, als er angeblich etwa eine Million Pesos in bar von David León, dem politischen Betreiber des Gouverneurs von Chiapas, Manuel Velasco, erhielt, um Morena im Jahr 2015 zu finanzieren.

Die Frau von Pío López Obrador sollte auch ihr Einkommen aus land- und forstwirtschaftlichen Aktivitäten nicht angeben. Die Financial Intelligence Unit (FIU) wies jedoch alle Vorwürfe zurück und versicherte, dass „es keine finanziellen Aktivitäten“ von beiden gab.

Ebenso wurde sein Cousin Felipa Guadalupe Obrador Olán erwähnt, der laut einem Bericht von Latinus über seine Firma Litoral Laboratorios Industriales einen Vertrag von Pemex Transformación Industrial erhielt.

Schließlich und vielleicht die berühmtesten sind diejenigen, die mit ihren Kindern verwandt sind: Andrés Manuel López Beltrán und José Ramón López Beltrán.

Der erste wurde erwähnt, dass er seiner Marke Rocío Chocolate mit dem Programm Sembrando Vida mit dem Kakaoanbau in Tabasco zugute kam, und der zweite aufgrund des Skandals um das Graue Haus, das einem ehemaligen Beamten des Bäckers gehörte Hughes Unternehmen, die Verträge erhielt Pemex-Millionäre.

