Voca 7: Sheinbaum versicherte, dass die CDMX-Regierung einen jungen Mann unterstützen wird, der angeblich sexuell angegriffen wurde

Die Regierungschefin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, berichtete, dass ihre Regierung die Jugend unterstützen werde Frau, die angeblich am 22. März in der Nähe des Voca 7 des National Polytechnic Institute (IPN) sexuell angegriffen wurde.

Obwohl die Generalstaatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt (FGJCDMX) kürzlich bekannt gab, dass ein Ermittlungskit eröffnet worden war, nachdem ein Verwandter des Studenten gekommen war, um das tragische Ereignis zu melden, bat der Präsident der Hauptstadt, sich an die Behörden zu wenden.

„Lassen Sie sie sich an die Generalstaatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt wenden. Ich bin mir sicher, dass die Staatsanwaltschaft mit ihrer Sensibilität, ihrer Geschlechtervision und ihrem Feminismus sich um sie kümmern wird und es eine Integrität der Pflege gibt, in der sie sich an alle Studenten und alle jungen Frauen wenden können“, kommentierte der Regierungschef der Hauptstadt des Landes.

Sheinbaum Pardo unterstützte auch all jene jungen Frauen, die sexuelle Übergriffe oder Misshandlungen jeglicher Art erlitten haben.

Am 22. März wurde die mutmaßliche Vergewaltigung eines IPN-Studenten angekündigt (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

„Wenn es einen Missbrauch gegeben hat, müssen Sie immer auf der Seite des Opfers sein, denn unabhängig davon, was Sie aufgenommen haben, gab es sexuellen Missbrauch und es gab jede Unterstützung für junge Mädchen, die, unabhängig davon, ob sie etwas getrunken oder eingenommen haben, Missbrauch ist Missbrauch und dort muss man immer auf der Seite der Opfer und man muss Gerechtigkeit haben „, sagte Claudia Sheinbaum.

Die Regierungschefin sagte jedoch, dass sie sich über den Untersuchungsprozess und auch über die mögliche Beschlagnahme der Einrichtungen der Bildungseinrichtung auf dem Laufenden halten werde. Darüber hinaus demonstrierten die Studenten am Nachmittag des 25. März vor der Generaldirektion des Instituts. Zu ihren Anfragen gehörte die Installation eines Dialogtisches, an dem der Direktor des IPN, Arturo Reyes Sandoval, anwesend war.

Nachdem sie die Türen von Zacatenco mit Ketten und Vorhängeschlössern gefunden hatten, drängten sich die jungen Leute hinein und legten eine Wäscheleine mit Beschwerden über sexuelle Belästigung an den verschiedenen IPN-Campus auf.

In einer Pressemitteilung, die am 23. März in seinen sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, erklärte das Institut, dass nach Befragung der beteiligten Personen festgestellt wurde, dass „das mutmaßliche Verbrechen nicht existierte“. Er bekräftigte jedoch seine Verpflichtung, weiterhin Verfahren anzuwenden, um sicherzustellen, dass der polytechnischen Gemeinschaft gleiche und integrative Räume zur Verfügung stehen.

Die IPN-Erklärung nach dem mutmaßlichen sexuellen Übergriff eines Minderjährigen in einer seiner Schulen (Foto: Twitter)

Am selben Tag erklärte die Staatsanwaltschaft, dass die Studentin erklärte, sie sei nicht Opfer eines Verbrechens gewesen und wolle keine psychologische Intervention.

Vorläufigen Berichten zufolge befand sich die junge Frau in den Badezimmern der Einrichtung im Büro des Bürgermeisters von Iztapalapa, angeblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und unter Bauchschmerzen, weshalb ihre Mutter am 22. März Bericht erstattete. Die Staatsanwaltschaft erklärte auch, dass das mutmaßliche Opfer beschlossen habe, keine psychologische Intervention durchzuführen.

Die CDMX-Staatsanwaltschaft eröffnete einen Ermittlungsordner, nachdem ein Verwandter der jungen Frau die Beschwerde eingereicht hatte (Foto: Cuartoscuro)

„Die Untersuchung wurde beim Staatsanwalt für die Untersuchung von Sexualverbrechen eingereicht. Da die untersuchte Person jedoch minderjährig ist, wird sie an die Abteilung des Fachstaatsanwalts für Strafjustiz für Jugendliche verwiesen. Es sei darauf hingewiesen, dass beide Staatsanwälte der Allgemeinen Koordinierung der Untersuchung von Geschlechterverbrechen und der Opferversorgung angeschlossen sind „, sagte die Staatsanwaltschaft.

In der Zwischenzeit setzen die Agenten die medizinischen und chemischen Untersuchungen fort, darunter Mitarbeiter der Allgemeinen Koordination der forensischen Untersuchung und der Expertendienste. Die Ermittlungspolizei ihrerseits ging zum Tatort.

