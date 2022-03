Taylor Hawkins von Foot Fighters und Keith Flint von The Prodigy, die Todesfälle, die beim Stereo Picnic stattgefunden haben

Seit 2010 wurden große und prominente zeitgenössische und klassische Künstler aus der ganzen Welt nach Kolumbien gebracht, auf die viele gewartet haben: The Killers, Red Hot Chilli Peppers, Nine Inch Nails, Pixies, Vampire Weekend, Gorillaz, Lana Del Rey, Guns and Roses, New Order sind nur einige von denen, die führte die Kartelle an und dass sie genug Anerkennung gegeben haben, um Festivals wie Lollapalooza oder Rock in Rio gerecht zu werden.

Mit dem Tod von Taylor Hawkins, dem Schlagzeuger von Foo Fighters, einer weiteren Rocklegendenband, von der erwartet wurde, dass sie Teil ihrer Geschichte sein würde, ist eine Performance, die versprach, eine der energischsten von Dave Grohls Gruppe zu sein, die immer eine besondere Zuneigung für die kolumbianische Öffentlichkeit hatte, frustriert.

Der Tod, wie in der Welt und in den kolumbianischen Medien aufgezeichnet wurde, führte zur Absage aller Konzerte, die die Band in Lateinamerika geplant hatte und nur wenige Stunden nach ihrer Präsentation stattfand.

Dies ist das zweite Mal, dass Estéreo Picnic in Trauer gekleidet ist, da in der vorherigen Ausgabe von 2019 die Show einer der repräsentativsten Bands für elektronische Musik der 1990er Jahre, The Prodigy, geplant war.

Mit dem Selbstmord des Frontmanns der britischen Gruppe Keith Flint, der sein Leben nur einen Monat nach seinem Eintritt auf kolumbianischen Boden beendete, war der Wunsch Tausender Kolumbianer, die sie jahrelang auf nationalem Territorium sehen wollten, ruiniert.

Und obwohl diese Präsentation mit der Show von Underworld, einer weiteren Legende des sogenannten Big Beat, gelöst wurde und die auch eine der herausragendsten in der Geschichte des Festivals war, war es bei dieser Ausgabe immer noch ein sehr schwerer Schlag.

Monate nach seinem Tod berichtete ein Artikel in El País de España, dass die Schulden und Depressionen des Künstlers den Wunsch hervorgerufen hatten, sein eigenes Leben zu beenden.

Jetzt, mit dem Tod von Hawkins, erleidet das Festival erneut einen schweren Rückschlag, der zwar im Prinzip mit den von ihnen zur Kasse vorgeschlagenen Alternativen gelöst worden wäre, sich jedoch nicht auf ihn auswirkt, da er mit seiner Verschiebung eine weitere schwierige Zeit durchgemacht hatte aufgrund der Pandemie.

Dieser Verlust erinnert an andere tragische Todesfälle berühmter Menschen, die das Land durchquerten und aus verschiedenen Gründen ihr Leben verloren haben.

Carlos Gardel, dessen Flugzeug am 24. Juni 1935 abgestürzt ist. Neben dem Sänger gab es 16 weitere Todesfälle, darunter seine Sekretärin, sein Gitarrist und sein Manager. Der Vorfall ereignete sich mitten auf der Tour, die der König von Tango unternahm, als er nach Cali aufbrach.

Es gibt auch den Tod des britischen Schauspielers Justin James Danton im Jahr 2021, der in Kolumbien war, um an einem audiovisuellen Projekt zu arbeiten. Die kurze Karriere des Künstlers wurde in den frühen Morgenstunden des Montag, dem 9. August, unterbrochen, als er 35 Jahre alt war.

Als er die Avenida Regional im Sektor La Aguacatala im Süden von Medellín überquerte, trafen ihn laut der Zeitung El País zwei Geisterfahrzeuge.

Ein weiterer Tod von Weltkünstlern in Kolumbien war der von Miguelito Valdés im Jahr 1978, der mitten in dem Konzert, das er im Roten Raum des Hotels Tequendama aufführte, zusammenbrach.





