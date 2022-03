Oscar 2022: wie viel kostet eine Akademie-Statuette

Die Erlangung einer Oscar-Statuette ist für einige Künstler in der Filmindustrie eine der größten Errungenschaften, sodass die Statuette nicht zum Verkauf steht. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat jedoch beschlossen, einen Preis für die Trophäe festzulegen, damit die Gewinner sie nicht verkaufen können, wenn sie sie loswerden wollen.

Um den tatsächlichen und ungefähren Preis einer Oscar-Statuette zu erfahren, müssen Sie die Geschichte hinter der Auszeichnung kennen und wissen, wie sie durchgeführt wird, da derzeit eine dieser Auszeichnungen nur einen Dollar kostet, wie sie von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences durch ein Gesetz gegründet wurde von 1950.

In den 93 Ausgaben der Oscars hat die Academy of Cinematographic Arts and Sciences rund 3.000 Statuetten geliefert, die jeden Januar aus massiver Bronze hergestellt werden, die mit 24-karätigem Gold überzogen ist. Es misst 34,5 cm und wiegt daher aufgrund der Metalle, aus denen es besteht, ungefähr 4 Kilo, sagte die Institution.

Der Oscar-Preis kann weder von den Gewinnern noch von anderen Personen verkauft werden, aber er wurde zu verschiedenen Anlässen gekauft (Foto: Twitter @Rqlxsrg)

Auf der anderen Seite teilte Epner Technology, das Unternehmen, das derzeit für die Herstellung der Statuetten verantwortlich ist, mit, dass ihre Zusammensetzung: Britannium, 2% Kupfermetalllegierung, 3% Zinn, 5% Antimon (5%) und mit 24-karätigem Gold überzogen ist.

Aufgrund ihrer Eigenschaften und ihrer Herstellung wird angenommen, dass die Produktionskosten jeder Statuette ungefähr 400 USD betragen könnten, aber ihre tatsächlichen Kosten würden sich aufgrund ihrer Bedeutung auf mehr als eine Million belaufen.

Und es ist so, dass die Oscars bei den meisten ersten Auszeichnungen aus Gips hergestellt wurden und nicht die Bedeutung hatten, die sie später erlangten. Es gab keine große Sorge, dass jemand von dieser Auszeichnung einen finanziellen Vorteil erhalten möchte.

Als die Statuetten jedoch verloren gingen, startete die Akademie eine Initiative, damit sie zu einem Höchstpreis von 10 USD verkauft werden konnten, und verkündete später, dass es nur einen Dollar kosten würde und nicht verhandelbar sei.

Die Statuette muss der Akademie erst für nur einen Dollar angeboten werden (Foto: Lewis Joly/Pool via REUTERS)

In einem Statut, das die Akademie auf ihrer Website teilte und das 2015 von einem Richter in Los Angeles, Kalifornien, aufgrund des Rechtsstreits um die Auszeichnung, die Joseph C., Wright 1942 in der Kategorie Beste Art Direction für das Musical My Gal Sal gewann, ratifiziert wurde, heißt es:

Im Laufe der Geschichte wurden verlorene Oscars jedoch zu exorbitanten Preisen verkauft. Einer der bekanntesten Fälle war, als Michael Jackson einen auf einer Auktion kaufte.

1999 beschloss der King of Pop, für 1,4 Millionen US-Dollar die Statuette zu erwerben, die 1940 dem Produzenten David O. Selznick für seinen Film Gone with the Wind for Best Picture verliehen wurde und der verloren ging. Derzeit wurde diese Auszeichnung nicht an die Akademie zurückgegeben, da sie erneut vermisst wird.

LESEN SIE WEITER:

Dies sind die Schauspieler, die einen Oscar für das Spielen von Batmans „Joker“ gewonnen haben

Wie lange hat Leonardo DiCaprio gebraucht, um einen Oscar-Preis zu gewinnen?