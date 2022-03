Die Tage von Chapo Guzmán in Honduras und wie seine Allianz mit dem ehemaligen Präsidenten Juan Orlando Hernández zustande kam

Der Geist, Copán. Dieses kleine honduranische Dorf hat etwas Idyllisches an sich, das nichts weiter als eine Hauptstraße ist, die von Betonhäusern umgeben ist und von einem katholischen Tempel spanischer Kolonialarchitektur gekrönt wird. Dies wird über schmale Wege erreicht, die sich auf der Suche nach Wegen, die Pinienwälder durchqueren, den Berg hin Es ist jetzt ruhig. Aber dieser Ort birgt Geheimnisse. Schrecklich.

Eine der Geschichten, die in dieser Stadt und ihrer Umgebung noch zu hören sind, ist die der Tage, als Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, der furchterregende Chapo, früher Anführer des Sinaloa-Kartells und regelmäßiger Besucher der Copán-Berge, hier zeltete. Es ist eine Geschichte, die immer noch leise in den Bergen und Flüssen erzählt wird, die an das benachbarte Guatemala grenzen, und auf den Straßen, die nach La Entrada führen, der Handelsstadt 40 Kilometer südlich, von der aus sich diese westlichen honduranischen Gebiete für den Rest des Landes öffnen.

Diese Geschichte erzählt, dass El Chapo zu Beginn des 21. Jahrhunderts das Geschäft von Sinaloa in Honduras persönlich konsolidierte, wo bis dahin der wichtigste Teil der zentralamerikanischen Kokainroute verlief. Dort in Copán fand Badiraguato seine besten Partner bei den Brüdern Luis und Miguel Arnulfo Valle, den Führern des Los Valle-Clans, und in Alexander Ardón, einem einflussreichen lokalen Bürgermeister, der in den Korridoren der honduranischen Politik als Knotenpunkt zum Drogenhandel diente.

Seit 2019 hat Infobae mit einem Dutzend Menschen in Honduras gesprochen, die aus erster Hand von Chapos Reisen und Aufenthalten in Honduras wussten, darunter zwei hochrangige Polizeibeamte, die zu Beginn des letzten Jahrzehnts nachrichtendienstlich tätig waren, ein Bischof und Priester, die in der Diözese Copán gedient haben, und ein ehemaliger Arbeiter, der persönlich kannte Los Valle und den ehemaligen Bürgermeister Ardón.

Alle diese Quellen stimmen darin überein, dass Chapo Guzmán im Westen Honduras nicht nur ein guter Ort für Geschäfte war, sondern auch einen komfortablen Zufluchtsort für die Nachhut fand, um den mexikanischen und amerikanischen Polizeibeamten zu entkommen, die ihn zu Beginn des Jahrhunderts zwei Jahrzehnte lang verfolgt hatten.

Nachdem er sich im März 2019 in Guatemala-Stadt den US-Behörden ergeben hatte, erklärte der ehemalige Bürgermeister Ardon, ein Partner von Los Valle und El Chapo, Bundesagenten und Staatsanwälten des Justizministeriums ausführlich die Beziehung zwischen den mexikanischen und honduranischen Drogenhändlern. Eines der wichtigsten Details, die Ardón den Polizeibeamten mitbrachte, war die Bestätigung, dass Juan Antonio „Tony“ Hernández in den Jahren 2013 und 2014 die Verbindung zwischen seinem Bruder, dem neu beförderten Präsidenten Juan Orlando Hernández, und der Drogenunterwelt in Honduras war, einschließlich der Partnerschaft mit Sinaloa .

Später, als Tony Hernandez im Oktober 2019 in den USA vor Gericht gestellt wurde, erklärte Ardon, dass er 2013 an einem Treffen gewesen sei, bei dem El Chapo Tony eine Million Dollar zur Finanzierung der Kampagne von Juan Orlando gab. Es war eine Investition in die Zukunft des Mexikaners, Aufzeichnungen in einen anderen Clan aufzunehmen, den des Hernandez, der im Begriff war, Rektor des organisierten Verbrechens in Honduras zu werden, wie Jahre später Dutzende von gerichtlichen und journalistischen Ermittlungen und letztendlich die Gefangennahme des ersteren im vergangenen Februar bestätigt wurden Präsident, der in einer Zelle in Tegucigalpa auf die Auslieferung wartet, um die Anklage wegen Drogenhandels vor einem New Yorker Gericht zu beantworten.

Es scheint jedoch, dass dies nur die Spitze eines riesigen Eisbergs ist, der während eines eventuellen Prozesses gegen den ehemaligen Präsidenten Hernandez in den Vereinigten Staaten ans Licht kommen wird. Dies wurde kürzlich von General Ramón Sabillón, dem Sicherheitsminister der neu geförderten Regierung von Präsident Xiomara Castro, gewarnt.

Sabillón gab an diesem Sonntag, dem 20. März, in einem Interview mit einem honduranischen Fernsehsender bekannt, dass es El Chapo war, der den Präsidenten zwang, ihn zu entfernen, indem er den Einfluss nutzte, den er bereits auf die Regierung von Hernandez hatte.

Der ehemalige Direktor der honduranischen Nationalpolizei, Ramón Sabillon (d), auf einem Aktenfoto. Sabillón, jetzt Sicherheitsminister, sagte, er sei 2014 im Auftrag von Chapo Guzmán ersetzt worden. EPHE/STR

Im Jahr 2014 hatte Sabillón, der damals Polizeichef war, mit Unterstützung der US-amerikanischen Drug Control Agency (DEA) Ermittlungen gegen Los Valle, Ardon und Los Cachiros entwickelt und die Operation geleitet, die mit der Gefangennahme der ersteren endete. Sabillón war bereits misstrauisch gegenüber den möglichen Beziehungen zwischen der Unterwelt und der entstehenden politischen Macht seines Landes und meldete die Gefangennahme von Los Valle erst seinem Chef, Präsident Juan Orlando Hernández, als dies geschehen war. Dann kam die Kündigung.

Während des Interviews am vergangenen Sonntag sagte Sabillón, dass die Gefangennahme der Grund sei, warum der damalige Sicherheitsminister Arturo Corrales ihn entlassen habe. „Es gab wesentliche Probleme wie die Gefangennahme auslieferbarer Lords... Ich denke, das war die Ursache, da öffentliche Einrichtungen von organisierter Kriminalität und Drogenhandel durchdrungen waren „, sagte der General.

Der Minister zögerte nicht, auf den Mann hinzuweisen, der die Fäden zog, damit die Männer von Juan Orlando Hernández ihn entfernen würden. „Es war eine Situation, die von Guzmán Loera, alias el Chapo, kam, weil sie sie betraf und sie beschlossen, mich aus dem Amt zu entfernen.“

Sabillón weiß wovon er spricht. Als er 2014 die Valle-Brüder gefangen nahm, brachte er sie in die Zellen der Spezialeinheit der Nationalpolizei, bekannt als Los Cobra, wo er die Capos befragte und aus erster Hand erfuhr, dass Tony Hernández und sein Bruder Juan Orlando sich an der Spitze der Pyramide des Drogenhandels konsolidiert hatten, die bewegte vor allem Sinaloa-Medikamente.

Was El Chapo um die Jahrhundertwende mitgestaltet hat, war ein Netzwerk von Drogenhändlern und Politikern, das in Honduras ein Jahrzehnt lang reibungslos funktionierte.

Die Aussagen des ehemaligen Bürgermeisters Ardón, eines Verbündeten von Guzmán Loera, Los Valle und Los Hernández sowie andere in Gerichtsakten enthaltene Berichte kommen zu dem Schluss, dass Chapos Geld teilweise zum Ölen einer Maschine verwendet wurde, die im Nordosten Honduras Tonnen Kokain aufnehmen kann und vom Los Cachiros-Clan kontrolliert wird, der geschützt durch Polizei und Militär transportierten Konvois Drogen auf der Straße nach San Pedro Sula und Puerto Cortes oder sogar nach La Entrada in Copán, wo sie sie nach Los Valle lieferten, damit dieser Clan die Drogen nach Guatemala bringen konnte.

In einer anderen Gerichtsakte, die Fabio Lobo, Sohn des ehemaligen honduranischen Präsidenten Porfirio „Pepe“ Lobo (2010-2014), zugänglich gemacht wurde, gibt es Hinweise darauf, wie es dem Sinaloa-Kartell unter der Führung von Chapo Guzmán gelungen ist, das ordnungsgemäße Funktionieren der beiden großen Drogenclans in Honduras und die politische Autorität zu artikulieren die öffentlichen Kräfte, um sicherzustellen, dass die honduranische Route ohne Hindernisse funktioniert.

Es war Devis Leonel Rivera Maradiaga, Anführer des Los Cachiros-Clans, der sich ebenfalls den Vereinigten Staaten ergab und erzählte, wie das Netzwerk funktionierte.

El Cachiro sagte zum Beispiel, dass er sich eines Tages im November 2012 in der Nähe einer Landebahn in Tocoa im nördlichen Departement Colón mit Fabio Lobo getroffen habe. Sie waren dort, um eine Ladung einer Tonne Kokain zu übernehmen, die mit dem Flugzeug aus Apure in Venezuela kam und in Mexiko ankommen sollte. Das Medikament stammte vom Sinaloa-Kartell.

Auf Wunsch von Rivera Maradiaga war Lobo Jr. in Tocoa, einem der Operationszentren von Los Cachiros, angekommen, um den Konvoi zu begleiten, der die Fracht nach La Entrada im Departement Copán an der Grenze zu Guatemala transportieren sollte. Irgendwo zwischen Tocoa und San Pedro Sula stoppte ein militärischer Kontrollpunkt den Konvoi. Fabio Lobo sprach mit dem zuständigen Beamten und die Droge setzte ihren Weg fort.

Der honduranische Präsident Juan Orlando Hernández ist in seinem Land inhaftiert und wartet auf die Auslieferung in die Vereinigten Staaten wegen Straftaten des Drogenhandels. EFE/Gustavo Amador/Archiv

Wenige Stunden später kam die Karawane in La Entrada an. Dort bat Rivera Maradiaga Fabio, im Auto auf ihn zu warten, während er die Medikamente an seine Partner lieferte. Das Kokain wurde in den Händen von Digna Valle, dem Finanzhirn der Familie Valle, zurückgelassen.

Für diese Operation erhielt Fabio Lobo 50.000 US-Dollar von Rivera Maradiaga. Als Lobo im Mai 2015 verhaftet wurde, bemühten sich die Hernandez bereits, die westlichen Straßen zu erobern.

Am Ende des ersten Jahrzehnts des Jahres 2000 verbrachte El Chapo wichtige Jahreszeiten in El Espíritu in Copán, als die Dinge in Mexiko zu kompliziert wurden.

Ein hochrangiger Polizeichef, der in die Fußstapfen des Tals und seiner Partner in Honduras trat, bestätigte, dass Guzman sich in den Tagen vor dem 22. Februar 2014 „in Copán bewegt“ habe, als die mexikanischen Behörden sie zum zweiten Mal in Mazatlan, Sinaloa, gefangen nahmen.

In Santa Rosa de Copán, der charmanten Kolonialstadt, die Hauptstadt der Provinz ist, sagt ein Priester, der Los Valle und Ardon kannte und sogar „aus kirchlichen Gründen“ mit ihnen zu tun hatte, leise, dass Luis Valle zu Beginn des letzten Jahrzehnts, bereits 2012, die Schließung der Straßen der Stadt angeordnet hat Nächte, in denen der Clan Chapos Anwesenheit in Copán feierte.

Geist-Kirche. Fassade des katholischen Tempels in El Espíritu, Copán, wo die Familie Valle Valle laut einer lokalen Version Geld versteckte.

„Sie haben auf der Straße ein Chaos gemacht. Sie (Los Valle) waren diskret und El Chapo war nicht zu sehen, aber die Leibwächter entspannten sich... „, sagte Infobae, einem Priester, der Ardon und die Vals kannte und 2021 unter der Bedingung der Anonymität aus Sicherheitsgründen sprach. Die religiösen Behauptungen, er habe Berichte erhalten, dass Leibwächter der Drogenhändler auf dem Höhepunkt dieser Feiertage sogar junge Copanecas vergewaltigt hatten.

Dieser Priester bestätigte etwas, was ein hochrangiger Polizeichef, der in den Jahren der Gefangennahme von Los Valle für den Geheimdienst verantwortlich war, bereits zu Infobae gesagt hatte: El Chapo verbrachte lange Zeit in El Espíritu, von wo er bei Bedarf zu Pferd ins benachbarte Guatemala zog.

Die Stadt Los Valle war während seiner Besuche in Honduras eine Art Operationszentrum für den Mexikaner. Diese Quellen besagen, dass El Chapo von den Copanecas-Bergen aus auch nach San Pedro Sula reisen würde, etwa 4 Stunden mit dem Auto entfernt, um sein Geschäft im honduranischen Korridor zu sichern.

Auf einer Rinderfarm von Miguel Arnulfo Valle außerhalb von El Espíritu traf sich Chapo Guzmán 2013 mit Tony Hernandez, um ihm die Millionen Dollar zu geben, die nach Aussagen von US-Agenten für die Präsidentschaftskampagne von Juan Orlando Hernandez verwendet wurden.

Chapo Guzmán ging 2013 nicht mehr nach Honduras, wie General Sabillón bestätigte. Im Februar 2014 eroberte die mexikanische Marine den Chef von Sinaloa in Mexiko zurück. Monate später, im November, stoppten Sabillón und seine Familie die Täler auf den Straßen, die El Espíritu mit der guatemaltekischen Grenze verbinden. Es war das Ende einer Ära.

Von den Besuchen in El Chapo blieben Zeugnisse erhalten, von denen einige zu Legenden wurden, die immer noch in Copán im Umlauf sind. Und es gab die Zeugenaussagen, die Tony Hernández letztendlich in ein Gefängnis in den Vereinigten Staaten führten und seinen Bruder Juan Orlando einen Schritt von der Auslieferung entfernt hatten.

